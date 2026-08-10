Сегодняшняя цена Akita

Текущая цена Akita (AKITA) сегодня составляет ₽ 0,009269 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AKITA на RUB составляет ₽ 0,009269 за AKITA.

На данный момент Akita занимает #4724 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 AKITA. В течение последних 24 часов, AKITA торговался в диапазоне от ₽ 0,009225 (минимум) до ₽ 0,009367 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,48268017564652244084, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3623454056783549037.

В краткосрочной перспективе AKITA изменился на 0,00% за последний час и на -0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 497,65.

Рыночная информация Akita (AKITA)

Место No.4724 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 497,65₽ 497,65 ₽ 497,65 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 926,90K₽ 926,90K ₽ 926,90K Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Akita составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 497,65. Циркулируещее обращение AKITA составляет 0,00, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 926,90K.