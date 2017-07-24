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Текущая цена Bitcoin Cash Node сегодня составляет 216,7 RUB. Рыночная капитализация BCH составляет 4 344 400 922,8125 RUB. Отслеживайте обновления цен BCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bitcoin Cash Node сегодня составляет 216,7 RUB. Рыночная капитализация BCH составляет 4 344 400 922,8125 RUB. Отслеживайте обновления цен BCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bitcoin Cash Node Курс (BCH)

Текущая цена 1 BCH в RUB:

₽17 877,75
₽17 877,75₽17 877,75
-0,77%1D
RUB
График цены Bitcoin Cash Node (BCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:32:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bitcoin Cash Node

Текущая цена Bitcoin Cash Node (BCH) сегодня составляет ₽ 216,7 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BCH на RUB составляет ₽ 216,7 за BCH.

На данный момент Bitcoin Cash Node занимает #22 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,34B, при оборотном предложении 20,05M BCH. В течение последних 24 часов, BCH торговался в диапазоне от ₽ 214,1 (минимум) до ₽ 218,6 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 359 338,65966796875, тогда как исторический минимум составил ₽ 6 193,7133695745.

В краткосрочной перспективе BCH изменился на -0,28% за последний час и на +3,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 432,14K.

Рыночная информация Bitcoin Cash Node (BCH)

No.22

₽ 4,34B
₽ 4,34B₽ 4,34B

₽ 432,14K
₽ 432,14K₽ 432,14K

₽ 4,55B
₽ 4,55B₽ 4,55B

20,05M
20,05M 20,05M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

20 047 996,875
20 047 996,875 20 047 996,875

95,46%

0,18%

2017-07-24 00:00:00

₽ 45 860,925
₽ 45 860,925₽ 45 860,925

BCH

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Cash Node составляет ₽ 4,34B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 432,14K. Циркулируещее обращение BCH составляет 20,05M, а общее предложение – 20047996.875. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,55B.

История цен Bitcoin Cash Node в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 214,1
₽ 214,1₽ 214,1
Мин 24Ч
₽ 218,6
₽ 218,6₽ 218,6
Макс 24Ч

₽ 214,1
₽ 214,1₽ 214,1

₽ 218,6
₽ 218,6₽ 218,6

₽ 359 338,65966796875
₽ 359 338,65966796875₽ 359 338,65966796875

₽ 6 193,7133695745
₽ 6 193,7133695745₽ 6 193,7133695745

-0,28%

-0,77%

+3,58%

+3,58%

История цен Bitcoin Cash Node (BCH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bitcoin Cash Node за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -138,727-0,77%
30 дней₽ -29-11,81%
60 дней₽ +15+7,43%
90 дней₽ -223,6-50,79%
Изменение цены Bitcoin Cash Node сегодня

Сегодня для BCH зафиксировано изменение ₽ -138,727 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bitcoin Cash Node за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -29 (-11,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bitcoin Cash Node за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BCH изменился на ₽ +15 (+7,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bitcoin Cash Node за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -223,6 (-50,79%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bitcoin Cash Node (BCH)?

Просмотеть страницу истории цен Bitcoin Cash Node.

Анализ по Bitcoin Cash Node

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitcoin Cash Node, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Bitcoin Cash Node: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BCH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 216,80, при этом цена находится выше центральной линии (216,22). Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями сопротивления R1 и поддержки S1, а структурный центр ценового движения слегка сместился вверх. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет нейтральную позицию; между индикаторами наблюдается небольшое расхождение. Цена не преодолела уровень сопротивления R1 и одновременно не пробила уровень поддержки S1, оставаясь в верхней части диапазона колебаний. MACD образовал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне, не достигая зон перекупленности или перепроданности, что указывает на спокойные рыночные настроения. Показатели KDJ и StochRSI демонстрируют умеренную краткосрочную волатильность без явных признаков экстремальных движений. Полосы Боллинджера сужаются, цена движется вдоль средней полосы, что ограничивает амплитуду колебаний. Соотношение быстрых и медленных индикаторов остаётся невыраженным, энергия рынка распределена довольно равномерно, отсутствует выраженный односторонний тренд. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 217,72 (R1), что на 0,92 доллара выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на отметке 215,44 (S1), находящейся на расстоянии 1,36 доллара от текущего уровня. Далёкое сопротивление — 218,50 (R2), а далёкая поддержка — 213,94 (S2). В настоящее время цена заключена между уровнями S1 и R1, обеспечивая относительно сбалансированный диапазон как вверх, так и вниз.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Bitcoin Cash Node?

Цены на Bitcoin Cash Node (BCH) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Динамика цен на биткоин (выраженная корреляция)
3. Уровень принятия BCH среди продавцов и магазинов
4. Хешрейт сети и сложность майнинга
5. Регуляторные изменения и государственная политика
6. Объем торгов и ликвидность
7. Конкуренция со стороны других криптовалют
8. Технические обновления и улучшения протокола
9. Охват в СМИ и общественное восприятие
10. Общие тенденции на рынке криптовалют

Все эти факторы взаимодействуют, формируя как волатильность цен BCH, так и долгосрочные тренды его стоимости.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Bitcoin Cash Node?

Люди хотят знать текущую цену Bitcoin Cash Node (BCH) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы эффективно исполнять ордера на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания цен, чтобы оценить результаты своих инвестиций и принимать стратегические решения относительно сохранения или продажи позиций.

Прогноз цены Bitcoin Cash Node

Прогноз цены Bitcoin Cash Node (BCH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BCH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bitcoin Cash Node (BCH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bitcoin Cash Node потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bitcoin Cash Node достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BCH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bitcoin Cash Node».

Как купить и инвестировать Bitcoin Cash Node в Россия

Готовы приступить к работе с Bitcoin Cash Node? Покупка BCH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bitcoin Cash Node. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bitcoin Cash Node (BCH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bitcoin Cash Node будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bitcoin Cash Node (BCH)

Что вы можете сделать с Bitcoin Cash Node

Владение Bitcoin Cash Node позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Whitepaper

Источники Bitcoin Cash Node

Для более глубокого понимания Bitcoin Cash Node рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bitcoin Cash Node
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:32:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bitcoin Cash Node (BCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bitcoin Cash Node

BCH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BCH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BCH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bitcoin Cash Node (BCH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitcoin Cash Node в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BCH/USDT
₽17 877,75
₽17 877,75₽17 877,75
-0,82%
2.00K (USDT)
BCH/USDC
₽17 861,25
₽17 861,25₽17 861,25
-1,05%
134.45 (USDT)
BCH/BTC
₽0,2736525
₽0,2736525₽0,2736525
-0,98%
39.25 (USDT)
BCH/USD1
₽17 861,25
₽17 861,25₽17 861,25
-0,96%
258.35 (USDT)

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