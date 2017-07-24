Bitcoin Cash Node Курс (BCH)
Текущая цена Bitcoin Cash Node (BCH) сегодня составляет ₽ 216,7 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BCH на RUB составляет ₽ 216,7 за BCH.
На данный момент Bitcoin Cash Node занимает #22 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,34B, при оборотном предложении 20,05M BCH. В течение последних 24 часов, BCH торговался в диапазоне от ₽ 214,1 (минимум) до ₽ 218,6 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 359 338,65966796875, тогда как исторический минимум составил ₽ 6 193,7133695745.
В краткосрочной перспективе BCH изменился на -0,28% за последний час и на +3,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 432,14K.
No.22
95,46%
0,18%
2017-07-24 00:00:00
BCH
Текущая рыночная капитализация Bitcoin Cash Node составляет ₽ 4,34B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 432,14K. Циркулируещее обращение BCH составляет 20,05M, а общее предложение – 20047996.875. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,55B.
-0,28%
-0,77%
+3,58%
+3,58%
Отслеживайте изменения цены Bitcoin Cash Node за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -138,727
|-0,77%
|30 дней
|₽ -29
|-11,81%
|60 дней
|₽ +15
|+7,43%
|90 дней
|₽ -223,6
|-50,79%
Сегодня для BCH зафиксировано изменение ₽ -138,727 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -29 (-11,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BCH изменился на ₽ +15 (+7,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -223,6 (-50,79%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Bitcoin Cash Node.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitcoin Cash Node, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BCH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
BCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 216,80, при этом цена находится выше центральной линии (216,22). Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями сопротивления R1 и поддержки S1, а структурный центр ценового движения слегка сместился вверх. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет нейтральную позицию; между индикаторами наблюдается небольшое расхождение. Цена не преодолела уровень сопротивления R1 и одновременно не пробила уровень поддержки S1, оставаясь в верхней части диапазона колебаний. MACD образовал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне, не достигая зон перекупленности или перепроданности, что указывает на спокойные рыночные настроения. Показатели KDJ и StochRSI демонстрируют умеренную краткосрочную волатильность без явных признаков экстремальных движений. Полосы Боллинджера сужаются, цена движется вдоль средней полосы, что ограничивает амплитуду колебаний. Соотношение быстрых и медленных индикаторов остаётся невыраженным, энергия рынка распределена довольно равномерно, отсутствует выраженный односторонний тренд. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 217,72 (R1), что на 0,92 доллара выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на отметке 215,44 (S1), находящейся на расстоянии 1,36 доллара от текущего уровня. Далёкое сопротивление — 218,50 (R2), а далёкая поддержка — 213,94 (S2). В настоящее время цена заключена между уровнями S1 и R1, обеспечивая относительно сбалансированный диапазон как вверх, так и вниз.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Bitcoin Cash Node потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
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