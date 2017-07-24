Текущее общее настроение на рынке BCH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 216,80, при этом цена находится выше центральной линии (216,22). Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями сопротивления R1 и поддержки S1, а структурный центр ценового движения слегка сместился вверх. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет нейтральную позицию; между индикаторами наблюдается небольшое расхождение. Цена не преодолела уровень сопротивления R1 и одновременно не пробила уровень поддержки S1, оставаясь в верхней части диапазона колебаний. MACD образовал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне, не достигая зон перекупленности или перепроданности, что указывает на спокойные рыночные настроения. Показатели KDJ и StochRSI демонстрируют умеренную краткосрочную волатильность без явных признаков экстремальных движений. Полосы Боллинджера сужаются, цена движется вдоль средней полосы, что ограничивает амплитуду колебаний. Соотношение быстрых и медленных индикаторов остаётся невыраженным, энергия рынка распределена довольно равномерно, отсутствует выраженный односторонний тренд. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 217,72 (R1), что на 0,92 доллара выше текущей цены. Ближайшая поддержка — на отметке 215,44 (S1), находящейся на расстоянии 1,36 доллара от текущего уровня. Далёкое сопротивление — 218,50 (R2), а далёкая поддержка — 213,94 (S2). В настоящее время цена заключена между уровнями S1 и R1, обеспечивая относительно сбалансированный диапазон как вверх, так и вниз.

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