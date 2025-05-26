Что такое Alaya AI (AGT)

Alaya AI – это децентрализованная платформа ИИ нового поколения, которая позволяет пользователям владеть своими данными, монетизировать и контролировать их. Созданная с учетом масштабируемости и конфиденциальности пользователей, Alaya стремится изменить то, как данные питают ИИ через Web3.

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Alaya AI Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Alaya AI, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AGT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Alaya AI.

История цен Alaya AI

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AGT на местную валюту

1 AGT к VND ₫ 847,17864 1 AGT к AUD A$ 0,0505512 1 AGT к GBP ￡ 0,0241192 1 AGT к EUR € 0,0287448 1 AGT к USD $ 0,03304 1 AGT к MYR RM 0,1390984 1 AGT к TRY ₺ 1,2865776 1 AGT к JPY ¥ 4,7237288 1 AGT к RUB ₽ 2,63494 1 AGT к INR ₹ 2,8123648 1 AGT к IDR Rp 532,9031512 1 AGT к KRW ₩ 45,2601744 1 AGT к PHP ₱ 1,8290944 1 AGT к EGP ￡E. 1,6463832 1 AGT к BRL R$ 0,186676 1 AGT к CAD C$ 0,0452648 1 AGT к BDT ৳ 4,0312104 1 AGT к NGN ₦ 52,2782008 1 AGT к UAH ₴ 1,3757856 1 AGT к VES Bs 3,10576 1 AGT к PKR Rs 9,31728 1 AGT к KZT ₸ 16,8398272 1 AGT к THB ฿ 1,0780952 1 AGT к TWD NT$ 0,9898784 1 AGT к AED د.إ 0,1212568 1 AGT к CHF Fr 0,0270928 1 AGT к HKD HK$ 0,2587032 1 AGT к MAD .د.م 0,3033072 1 AGT к MXN $ 0,6340376

Источники Alaya AI

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alaya AI Какова цена Alaya AI (AGT) сегодня? Текущая цена Alaya AI (AGT) составляет 0,03304 USD . Какова рыночная капитализация Alaya AI (AGT)? Текущая рыночная капитализация Alaya AI составляет $ 46,26M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AGT на его рыночную цену в реальном времени 0,03304 USD . Каково оборотное предложение Alaya AI (AGT)? Текущее оборотное предложение Alaya AI (AGT) составляет 1,40B USD . Какова была самая высокая цена Alaya AI (AGT)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена Alaya AI (AGT) составляет 0,035848 USD . Каков 24-часовой объем торгов Alaya AI (AGT)? 24-часовой объем торгов Alaya AI (AGT) составляет $ 972,89K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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