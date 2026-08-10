Сегодняшняя цена Syscoin

Текущая цена Syscoin (SYS) сегодня составляет ₽ 0.002225 с изменением 1.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYS на RUB составляет ₽ 0.002225 за SYS.

На данный момент Syscoin занимает #1666 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98M, при оборотном предложении 891,04M SYS. В течение последних 24 часов, SYS торговался в диапазоне от ₽ 0.002212 (минимум) до ₽ 0.0025 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 108.066690441479873925, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0164492025022629744.

В краткосрочной перспективе SYS изменился на -2.03% за последний час и на +27.28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,11K.

Рыночная информация Syscoin (SYS)

Место No.1666 Рыночная капитализация ₽ 1,98M₽ 1,98M ₽ 1,98M Объем (24Ч) ₽ 62,11K₽ 62,11K ₽ 62,11K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.98M₽ 1.98M ₽ 1.98M Оборотное предложение 891,04M 891,04M 891,04M Макс. предложение ---- -- Общее предложение 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 Публичный блокчейн SYS

Текущая рыночная капитализация Syscoin составляет ₽ 1,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,11K. Циркулируещее обращение SYS составляет 891,04M, а общее предложение – 891042450.00739. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.98M.