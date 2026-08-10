Сегодняшняя цена Play AI

Текущая цена Play AI (PLAI) сегодня составляет ₽ 0,001765 с изменением 0,56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLAI на RUB составляет ₽ 0,001765 за PLAI.

На данный момент Play AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PLAI. В течение последних 24 часов, PLAI торговался в диапазоне от ₽ 0,001763 (минимум) до ₽ 0,001777 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PLAI изменился на -0,17% за последний час и на -1,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,03K.

Рыночная информация Play AI (PLAI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 52,03K₽ 52,03K ₽ 52,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,77M₽ 1,77M ₽ 1,77M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Play AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,03K. Циркулируещее обращение PLAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,77M.