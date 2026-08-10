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Текущая цена Play AI сегодня составляет 0,001765 RUB. Рыночная капитализация PLAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PLAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Play AI сегодня составляет 0,001765 RUB. Рыночная капитализация PLAI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PLAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Play AI Курс (PLAI)

Текущая цена 1 PLAI в RUB:

₽0,1458243
₽0,1458243₽0,1458243
-0,56%1D
RUB
График цены Play AI (PLAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:23:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Play AI

Текущая цена Play AI (PLAI) сегодня составляет ₽ 0,001765 с изменением 0,56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLAI на RUB составляет ₽ 0,001765 за PLAI.

На данный момент Play AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PLAI. В течение последних 24 часов, PLAI торговался в диапазоне от ₽ 0,001763 (минимум) до ₽ 0,001777 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PLAI изменился на -0,17% за последний час и на -1,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,03K.

Рыночная информация Play AI (PLAI)

--
----

₽ 52,03K
₽ 52,03K₽ 52,03K

₽ 1,77M
₽ 1,77M₽ 1,77M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Play AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,03K. Циркулируещее обращение PLAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,77M.

История цен Play AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001763
₽ 0,001763₽ 0,001763
Мин 24Ч
₽ 0,001777
₽ 0,001777₽ 0,001777
Макс 24Ч

₽ 0,001763
₽ 0,001763₽ 0,001763

₽ 0,001777
₽ 0,001777₽ 0,001777

--
----

--
----

-0,17%

-0,55%

-1,40%

-1,40%

История цен Play AI (PLAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Play AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00082121-0,55%
30 дней₽ -0,000139-7,31%
60 дней₽ -0,000106-5,67%
90 дней₽ -0,000189-9,68%
Изменение цены Play AI сегодня

Сегодня для PLAI зафиксировано изменение ₽ -0,00082121 (-0,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Play AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000139 (-7,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Play AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PLAI изменился на ₽ -0,000106 (-5,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Play AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000189 (-9,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Play AI (PLAI)?

Просмотеть страницу истории цен Play AI.

Анализ по Play AI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Play AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Play AI?

Цены токенов PLAI зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тренды в сфере криптовалют
2. Полезность токена и его внедрение в экосистему Play AI
3. Объем торгов и ликвидность на биржах
4. Объявления о партнерствах и развитие платформы
5. Динамика сектора ИИ и уровень ажиотажа вокруг него
6. Динамика предложения токенов и их токеномика
7. Регуляторные новости, касающиеся токенов ИИ или игр
8. Уровень вовлеченности сообщества и активность в социальных сетях
9. Паттерны технического анализа
10. Более широкие экономические условия

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Play AI?

Люди хотят знать текущую цену Play AI (PLAI) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа в рынок или выхода из него, оценка прибыли и убытков от инвестиций, а также постоянное информирование о волатильности рынка, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями или минимизировать риски.

Прогноз цены Play AI

Прогноз цены Play AI (PLAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PLAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Play AI (PLAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Play AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Play AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PLAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Play AI».

Как купить и инвестировать Play AI в Россия

Готовы приступить к работе с Play AI? Покупка PLAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Play AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Play AI (PLAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Play AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Play AI (PLAI)

Что вы можете сделать с Play AI

Владение Play AI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Play AI (PLAI)

Play AI – это уровень оркестрации для ончейн-ИИ, позволяющий любому создавать, развертывать и монетизировать мощные рабочие процессы искусственного интеллекта с помощью одного запроса. Он бесперебойно работает в фоновом режиме, соединяя приложения, x402, MCP и агентов для выполнения задач. Токен PLAI обеспечивает работу экосистемы Play AI в Play Hub, Play Studio, Data Collective и очках Mad Rims AI, создавая экономический маховик внутри сети.

Источники Play AI

Для более глубокого понимания Play AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Play AI
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemCapital Launchpad (Kaito)

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:23:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Play AI (PLAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Play AI

PLAI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PLAI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PLAI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PLAI/USDT
₽0,1458243
₽0,1458243₽0,1458243
-0,55%
29.40M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PLAI = 0,1458243 RUB