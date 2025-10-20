Текущая цена Apple сегодня составляет 259.82 USD. Следите за обновлениями цены AAPLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AAPLON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Apple сегодня составляет 259.82 USD. Следите за обновлениями цены AAPLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AAPLON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AAPLON

Информация о цене AAPLON

Официальный сайт AAPLON

Токеномика AAPLON

Прогноз цен AAPLON

История AAPLON

Руководство по покупке AAPLON

Конвертер валют AAPLON в фиат

AAPLON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Apple

Apple Курс (AAPLON)

Текущая цена 1 AAPLON в USD:

$259,76
$259,76$259,76
+0,11%1D
USD
График цены Apple (AAPLON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:36:54 (UTC+8)

Информация о ценах Apple (AAPLON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 255,71
$ 255,71$ 255,71
Мин 24Ч
$ 262,75
$ 262,75$ 262,75
Макс 24Ч

$ 255,71
$ 255,71$ 255,71

$ 262,75
$ 262,75$ 262,75

$ 264,91028058105655
$ 264,91028058105655$ 264,91028058105655

$ 226,40537622338067
$ 226,40537622338067$ 226,40537622338067

+0,04%

+0,11%

+3,88%

+3,88%

Текущая цена Apple (AAPLON) составляет $ 259,82. За последние 24 часа AAPLON торговался в диапазоне от $ 255,71 до $ 262,75, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AAPLON за все время составляет $ 264,91028058105655, а минимальная – $ 226,40537622338067.

Что касается краткосрочной динамики, AAPLON изменился на +0,04% за последний час, на +0,11% за 24 часа и на +3,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Apple (AAPLON)

No.1684

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

$ 50,14K
$ 50,14K$ 50,14K

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

10,38K
10,38K 10,38K

10 380,21900527
10 380,21900527 10 380,21900527

ETH

Текущая рыночная капитализация Apple составляет $ 2,70M, при 24-часовом объеме торгов $ 50,14K. Циркулируещее обращение AAPLON составляет 10,38K, а общее предложение – 10380.21900527. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,70M.

История цен Apple (AAPLON) в USD

Отслеживайте изменения цены Apple за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,2854+0,11%
30 дней$ +4,51+1,76%
60 дней$ +79,82+44,34%
90 дней$ +79,82+44,34%
Изменение цены Apple сегодня

Сегодня для AAPLON зафиксировано изменение $ +0,2854 (+0,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Apple за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +4,51 (+1,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Apple за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AAPLON изменился на $ +79,82 (+44,34%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Apple за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +79,82 (+44,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Apple (AAPLON)?

Просмотеть страницу истории цен Apple.

Что такое Apple (AAPLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Apple доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Apple. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AAPLON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Apple в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Apple простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Apple (USD)

Сколько будет стоить Apple (AAPLON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Apple (AAPLON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Apple.

Проверьте прогноз цены Apple!

Токеномика Apple (AAPLON)

Понимание токеномики Apple (AAPLON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AAPLON прямо сейчас!

Как купить Apple (AAPLON)

Ищете как купить Apple? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Apple на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AAPLON на местную валюту

1 Apple (AAPLON) в VND
6 837 163,3
1 Apple (AAPLON) в AUD
A$397,5246
1 Apple (AAPLON) в GBP
192,2668
1 Apple (AAPLON) в EUR
223,4452
1 Apple (AAPLON) в USD
$259,82
1 Apple (AAPLON) в MYR
RM1 096,4404
1 Apple (AAPLON) в TRY
10 907,2436
1 Apple (AAPLON) в JPY
¥39 492,64
1 Apple (AAPLON) в ARS
ARS$378 744,8104
1 Apple (AAPLON) в RUB
21 097,384
1 Apple (AAPLON) в INR
22 832,9816
1 Apple (AAPLON) в IDR
Rp4 330 331,6012
1 Apple (AAPLON) в PHP
15 225,452
1 Apple (AAPLON) в EGP
￡E.12 351,8428
1 Apple (AAPLON) в BRL
R$1 403,028
1 Apple (AAPLON) в CAD
C$361,1498
1 Apple (AAPLON) в BDT
31 718,8256
1 Apple (AAPLON) в NGN
379 851,6436
1 Apple (AAPLON) в COP
$1 010 972,611
1 Apple (AAPLON) в ZAR
R.4 513,0734
1 Apple (AAPLON) в UAH
10 834,494
1 Apple (AAPLON) в TZS
T.Sh.644 712,1516
1 Apple (AAPLON) в VES
Bs54 562,2
1 Apple (AAPLON) в CLP
$246 829
1 Apple (AAPLON) в PKR
Rs73 477,096
1 Apple (AAPLON) в KZT
139 762,3744
1 Apple (AAPLON) в THB
฿8 509,105
1 Apple (AAPLON) в TWD
NT$7 999,8578
1 Apple (AAPLON) в AED
د.إ953,5394
1 Apple (AAPLON) в CHF
Fr205,2578
1 Apple (AAPLON) в HKD
HK$2 018,8014
1 Apple (AAPLON) в AMD
֏99 204,4724
1 Apple (AAPLON) в MAD
.د.م2 398,1386
1 Apple (AAPLON) в MXN
$4 783,2862
1 Apple (AAPLON) в SAR
ريال974,325
1 Apple (AAPLON) в ETB
Br38 957,4108
1 Apple (AAPLON) в KES
KSh33 566,1458
1 Apple (AAPLON) в JOD
د.أ184,21238
1 Apple (AAPLON) в PLN
945,7448
1 Apple (AAPLON) в RON
лв1 138,0116
1 Apple (AAPLON) в SEK
kr2 442,308
1 Apple (AAPLON) в BGN
лв436,4976
1 Apple (AAPLON) в HUF
Ft87 304,7164
1 Apple (AAPLON) в CZK
5 445,8272
1 Apple (AAPLON) в KWD
د.ك79,50492
1 Apple (AAPLON) в ILS
857,406
1 Apple (AAPLON) в BOB
Bs1 790,1598
1 Apple (AAPLON) в AZN
441,694
1 Apple (AAPLON) в TJS
SM2 390,344
1 Apple (AAPLON) в GEL
701,514
1 Apple (AAPLON) в AOA
Kz236 844,1174
1 Apple (AAPLON) в BHD
.د.ب97,95214
1 Apple (AAPLON) в BMD
$259,82
1 Apple (AAPLON) в DKK
kr1 670,6426
1 Apple (AAPLON) в HNL
L6 815,0786
1 Apple (AAPLON) в MUR
11 829,6046
1 Apple (AAPLON) в NAD
$4 533,859
1 Apple (AAPLON) в NOK
kr2 593,0036
1 Apple (AAPLON) в NZD
$449,4886
1 Apple (AAPLON) в PAB
B/.259,82
1 Apple (AAPLON) в PGK
K1 091,244
1 Apple (AAPLON) в QAR
ر.ق943,1466
1 Apple (AAPLON) в RSD
дин.26 234,0254
1 Apple (AAPLON) в UZS
soʻm3 130 360,7258
1 Apple (AAPLON) в ALL
L21 614,4258
1 Apple (AAPLON) в ANG
ƒ465,0778
1 Apple (AAPLON) в AWG
ƒ467,676
1 Apple (AAPLON) в BBD
$519,64
1 Apple (AAPLON) в BAM
KM436,4976
1 Apple (AAPLON) в BIF
Fr764 130,62
1 Apple (AAPLON) в BND
$335,1678
1 Apple (AAPLON) в BSD
$259,82
1 Apple (AAPLON) в JMD
$41 708,9046
1 Apple (AAPLON) в KHR
1 047 659,195
1 Apple (AAPLON) в KMF
Fr110 163,68
1 Apple (AAPLON) в LAK
5 648 260,7566
1 Apple (AAPLON) в LKR
රු78 683,8888
1 Apple (AAPLON) в MDL
L4 422,1364
1 Apple (AAPLON) в MGA
Ar1 159 909,2296
1 Apple (AAPLON) в MOP
P2 075,9618
1 Apple (AAPLON) в MVR
3 975,246
1 Apple (AAPLON) в MWK
MK449 514,582
1 Apple (AAPLON) в MZN
MT16 602,498
1 Apple (AAPLON) в NPR
रु36 424,1658
1 Apple (AAPLON) в PYG
1 842 643,44
1 Apple (AAPLON) в RWF
Fr376 479,18
1 Apple (AAPLON) в SBD
$2 138,3186
1 Apple (AAPLON) в SCR
3 551,7394
1 Apple (AAPLON) в SRD
$10 299,2648
1 Apple (AAPLON) в SVC
$2 268,2286
1 Apple (AAPLON) в SZL
L4 533,859
1 Apple (AAPLON) в TMT
m911,9682
1 Apple (AAPLON) в TND
د.ت762,83152
1 Apple (AAPLON) в TTD
$1 758,9814
1 Apple (AAPLON) в UGX
Sh905 212,88
1 Apple (AAPLON) в XAF
Fr146 798,3
1 Apple (AAPLON) в XCD
$701,514
1 Apple (AAPLON) в XOF
Fr146 798,3
1 Apple (AAPLON) в XPF
Fr26 501,64
1 Apple (AAPLON) в BWP
P3 725,8188
1 Apple (AAPLON) в BZD
$519,64
1 Apple (AAPLON) в CVE
$24 685,4982
1 Apple (AAPLON) в DJF
Fr45 988,14
1 Apple (AAPLON) в DOP
$16 485,579
1 Apple (AAPLON) в DZD
د.ج33 901,3136
1 Apple (AAPLON) в FJD
$597,586
1 Apple (AAPLON) в GNF
Fr2 259 134,9
1 Apple (AAPLON) в GTQ
Q1 985,0248
1 Apple (AAPLON) в GYD
$54 263,407
1 Apple (AAPLON) в ISK
kr31 698,04

Источники Apple

Для более глубокого понимания Apple рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Apple
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apple

Сколько стоит Apple (AAPLON) на сегодня?
Актуальная цена AAPLON в USD – 259,82 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AAPLON в USD?
Текущая цена AAPLON в USD составляет $ 259,82. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Apple?
Рыночная капитализация AAPLON составляет $ 2,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AAPLON?
Циркулирующее предложение AAPLON составляет 10,38K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AAPLON?
AAPLON достиг максимальной цены (ATH) в 264,91028058105655 USD.
Какова была минимальная цена AAPLON за все время (ATL)?
AAPLON достиг минимальной цены (ATL) в 226,40537622338067 USD.
Каков объем торгов AAPLON?
Объем торгов за последние 24 часа для AAPLON составляет $ 50,14K USD.
Вырастет ли AAPLON в цене в этом году?
AAPLON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AAPLON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:36:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Apple (AAPLON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AAPLON в USD

Сумма

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 259,82 USD

Торговля AAPLON

AAPLON/USDT
$259,76
$259,76$259,76
+0,11%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах