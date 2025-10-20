Текущая цена River сегодня составляет 8.1965 USD. Следите за обновлениями цены RIVER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIVER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена River сегодня составляет 8.1965 USD. Следите за обновлениями цены RIVER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIVER прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RIVER

Информация о цене RIVER

Whitepaper RIVER

Официальный сайт RIVER

Токеномика RIVER

Прогноз цен RIVER

История RIVER

Руководство по покупке RIVER

Конвертер валют RIVER в фиат

RIVER на споте

Фьючерсы RIVER USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип River

River Курс (RIVER)

Текущая цена 1 RIVER в USD:

$8,206
$8,206$8,206
+5,63%1D
USD
График цены River (RIVER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:05:32 (UTC+8)

Информация о ценах River (RIVER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 7,2322
$ 7,2322$ 7,2322
Мин 24Ч
$ 10,4899
$ 10,4899$ 10,4899
Макс 24Ч

$ 7,2322
$ 7,2322$ 7,2322

$ 10,4899
$ 10,4899$ 10,4899

$ 8,694045873574737
$ 8,694045873574737$ 8,694045873574737

$ 1,137662800262792
$ 1,137662800262792$ 1,137662800262792

-4,38%

+5,63%

+134,24%

+134,24%

Текущая цена River (RIVER) составляет $ 8,1965. За последние 24 часа RIVER торговался в диапазоне от $ 7,2322 до $ 10,4899, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIVER за все время составляет $ 8,694045873574737, а минимальная – $ 1,137662800262792.

Что касается краткосрочной динамики, RIVER изменился на -4,38% за последний час, на +5,63% за 24 часа и на +134,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация River (RIVER)

No.245

$ 160,65M
$ 160,65M$ 160,65M

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

$ 819,65M
$ 819,65M$ 819,65M

19,60M
19,60M 19,60M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

19,60%

ETH

Текущая рыночная капитализация River составляет $ 160,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,82M. Циркулируещее обращение RIVER составляет 19,60M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 819,65M.

История цен River (RIVER) в USD

Отслеживайте изменения цены River за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,437374+5,63%
30 дней$ +6,2944+330,91%
60 дней$ +7,6965+1 539,30%
90 дней$ +7,6965+1 539,30%
Изменение цены River сегодня

Сегодня для RIVER зафиксировано изменение $ +0,437374 (+5,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены River за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +6,2944 (+330,91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены River за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RIVER изменился на $ +7,6965 (+1 539,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены River за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +7,6965 (+1 539,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены River (RIVER)?

Просмотеть страницу истории цен River.

Что такое River (RIVER)

River создает систему стейблкоинов с абстракцией сетей, которая позволяет использовать кроссчейн залог, доходность и ликвидность – все это без необходимости моста. На базе стейблкоина omni-CDP satUSD пользователи могут зарабатывать, использовать кредитное плечо и масштабироваться в различных экосистемах нативно.

River доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в River. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RIVER, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о River в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки River простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены River (USD)

Сколько будет стоить River (RIVER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов River (RIVER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для River.

Проверьте прогноз цены River!

Токеномика River (RIVER)

Понимание токеномики River (RIVER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RIVER прямо сейчас!

Как купить River (RIVER)

Ищете как купить River? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести River на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RIVER на местную валюту

1 River (RIVER) в VND
215 690,8975
1 River (RIVER) в AUD
A$12,540645
1 River (RIVER) в GBP
6,147375
1 River (RIVER) в EUR
7,04899
1 River (RIVER) в USD
$8,1965
1 River (RIVER) в MYR
RM34,58923
1 River (RIVER) в TRY
344,08907
1 River (RIVER) в JPY
¥1 245,868
1 River (RIVER) в ARS
ARS$11 061,34068
1 River (RIVER) в RUB
667,277065
1 River (RIVER) в INR
719,570735
1 River (RIVER) в IDR
Rp136 608,27869
1 River (RIVER) в PHP
480,15097
1 River (RIVER) в EGP
￡E.389,579645
1 River (RIVER) в BRL
R$44,09717
1 River (RIVER) в CAD
C$11,393135
1 River (RIVER) в BDT
1 000,62872
1 River (RIVER) в NGN
11 983,11907
1 River (RIVER) в COP
$32 017,578125
1 River (RIVER) в ZAR
R.141,79945
1 River (RIVER) в UAH
343,43335
1 River (RIVER) в TZS
T.Sh.20 338,63117
1 River (RIVER) в VES
Bs1 721,265
1 River (RIVER) в CLP
$7 753,889
1 River (RIVER) в PKR
Rs2 319,93736
1 River (RIVER) в KZT
4 411,438265
1 River (RIVER) в THB
฿268,271445
1 River (RIVER) в TWD
NT$252,206305
1 River (RIVER) в AED
د.إ30,081155
1 River (RIVER) в CHF
Fr6,475235
1 River (RIVER) в HKD
HK$63,686805
1 River (RIVER) в AMD
֏3 135,571075
1 River (RIVER) в MAD
.د.م75,89959
1 River (RIVER) в MXN
$150,8156
1 River (RIVER) в SAR
ريال30,736875
1 River (RIVER) в ETB
Br1 241,11403
1 River (RIVER) в KES
KSh1 058,49601
1 River (RIVER) в JOD
د.أ5,8113185
1 River (RIVER) в PLN
29,753295
1 River (RIVER) в RON
лв35,818705
1 River (RIVER) в SEK
kr76,88317
1 River (RIVER) в BGN
лв13,77012
1 River (RIVER) в HUF
Ft2 749,515925
1 River (RIVER) в CZK
171,63471
1 River (RIVER) в KWD
د.ك2,508129
1 River (RIVER) в ILS
26,966485
1 River (RIVER) в BOB
Bs56,637815
1 River (RIVER) в AZN
13,93405
1 River (RIVER) в TJS
SM75,89959
1 River (RIVER) в GEL
22,13055
1 River (RIVER) в AOA
Kz7 471,683505
1 River (RIVER) в BHD
.د.ب3,081884
1 River (RIVER) в BMD
$8,1965
1 River (RIVER) в DKK
kr52,703495
1 River (RIVER) в HNL
L215,24009
1 River (RIVER) в MUR
373,10468
1 River (RIVER) в NAD
$142,29124
1 River (RIVER) в NOK
kr81,719105
1 River (RIVER) в NZD
$14,179945
1 River (RIVER) в PAB
B/.8,1965
1 River (RIVER) в PGK
K34,4253
1 River (RIVER) в QAR
ر.ق29,83526
1 River (RIVER) в RSD
дин.827,19078
1 River (RIVER) в UZS
soʻm98 752,989335
1 River (RIVER) в ALL
L683,506135
1 River (RIVER) в ANG
ƒ14,671735
1 River (RIVER) в AWG
ƒ14,7537
1 River (RIVER) в BBD
$16,393
1 River (RIVER) в BAM
KM13,77012
1 River (RIVER) в BIF
Fr24 171,4785
1 River (RIVER) в BND
$10,65545
1 River (RIVER) в BSD
$8,1965
1 River (RIVER) в JMD
$1 315,37432
1 River (RIVER) в KHR
33 050,337125
1 River (RIVER) в KMF
Fr3 475,316
1 River (RIVER) в LAK
178 184,779045
1 River (RIVER) в LKR
රු2 487,555785
1 River (RIVER) в MDL
L139,094605
1 River (RIVER) в MGA
Ar36 755,56495
1 River (RIVER) в MOP
P65,572
1 River (RIVER) в MVR
125,40645
1 River (RIVER) в MWK
MK14 205,35415
1 River (RIVER) в MZN
MT523,75635
1 River (RIVER) в NPR
रु1 151,93611
1 River (RIVER) в PYG
58 129,578
1 River (RIVER) в RWF
Fr11 893,1215
1 River (RIVER) в SBD
$67,457195
1 River (RIVER) в SCR
112,046155
1 River (RIVER) в SRD
$325,319085
1 River (RIVER) в SVC
$71,719375
1 River (RIVER) в SZL
L142,29124
1 River (RIVER) в TMT
m28,769715
1 River (RIVER) в TND
د.ت24,081317
1 River (RIVER) в TTD
$55,57227
1 River (RIVER) в UGX
Sh28 556,606
1 River (RIVER) в XAF
Fr4 622,826
1 River (RIVER) в XCD
$22,13055
1 River (RIVER) в XOF
Fr4 622,826
1 River (RIVER) в XPF
Fr836,043
1 River (RIVER) в BWP
P109,8331
1 River (RIVER) в BZD
$16,474965
1 River (RIVER) в CVE
$779,97894
1 River (RIVER) в DJF
Fr1 458,977
1 River (RIVER) в DOP
$520,067925
1 River (RIVER) в DZD
د.ج1 069,31539
1 River (RIVER) в FJD
$18,85195
1 River (RIVER) в GNF
Fr71 268,5675
1 River (RIVER) в GTQ
Q62,78519
1 River (RIVER) в GYD
$1 714,7078
1 River (RIVER) в ISK
kr999,973

Источники River

Для более глубокого понимания River рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт River
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о River

Сколько стоит River (RIVER) на сегодня?
Актуальная цена RIVER в USD – 8,1965 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RIVER в USD?
Текущая цена RIVER в USD составляет $ 8,1965. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация River?
Рыночная капитализация RIVER составляет $ 160,65M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RIVER?
Циркулирующее предложение RIVER составляет 19,60M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RIVER?
RIVER достиг максимальной цены (ATH) в 8,694045873574737 USD.
Какова была минимальная цена RIVER за все время (ATL)?
RIVER достиг минимальной цены (ATL) в 1,137662800262792 USD.
Каков объем торгов RIVER?
Объем торгов за последние 24 часа для RIVER составляет $ 2,82M USD.
Вырастет ли RIVER в цене в этом году?
RIVER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RIVER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:05:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии River (RIVER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RIVER в USD

Сумма

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 8,1965 USD

Торговля RIVER

RIVER/USDT
$8,206
$8,206$8,206
+5,25%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах