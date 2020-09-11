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SUN/USDT

SUN
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--
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (SUN)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (SUN)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация
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Базовый
TradingView
Глубина
SUN
Обзор
Название криптовалюты
SUN
Время выпуска
2020-09-11 00:00:00
Цена выпуска
--
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Книга ордеров
Книга ордеров
0.000001

Цена(
USDT
)

(
SUN
)

(
USDT
)

0.000000<$0.01
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Сумма(SUN)
Цена(USDT)
Сумма(SUN)
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Открытые ордера (0)
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Открытые позиции (0)
Торговая пара
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Сторона
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TP/SL
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