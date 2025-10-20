Что такое RHEA (RHEA)

Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.

Сколько будет стоить RHEA (RHEA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RHEA (RHEA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RHEA.

Понимание токеномики RHEA (RHEA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RHEA прямо сейчас!

Ищете как купить RHEA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести RHEA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания RHEA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RHEA Сколько стоит RHEA (RHEA) на сегодня? Актуальная цена RHEA в USD – 0,02305 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RHEA в USD? $ 0,02305 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RHEA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RHEA? Рыночная капитализация RHEA составляет $ 4,61M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RHEA? Циркулирующее предложение RHEA составляет 200,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RHEA? RHEA достиг максимальной цены (ATH) в 0,11587934887394663 USD . Какова была минимальная цена RHEA за все время (ATL)? RHEA достиг минимальной цены (ATL) в 0,020352346204807015 USD . Каков объем торгов RHEA? Объем торгов за последние 24 часа для RHEA составляет $ 97,64K USD . Вырастет ли RHEA в цене в этом году? RHEA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RHEA для более подробного анализа.

