$0,02305
-5,61%1D
USD
График цены RHEA (RHEA) в реальном времени
Информация о ценах RHEA (RHEA) (USD)

Текущая цена RHEA (RHEA) составляет $ 0,02305. За последние 24 часа RHEA торговался в диапазоне от $ 0,02301 до $ 0,02557, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RHEA за все время составляет $ 0,11587934887394663, а минимальная – $ 0,020352346204807015.

Что касается краткосрочной динамики, RHEA изменился на -0,82% за последний час, на -5,60% за 24 часа и на -10,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация RHEA (RHEA)

NEAR

Текущая рыночная капитализация RHEA составляет $ 4,61M, при 24-часовом объеме торгов $ 97,64K. Циркулируещее обращение RHEA составляет 200,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,05M.

История цен RHEA (RHEA) в USD

Отслеживайте изменения цены RHEA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00137-5,60%
30 дней$ -0,01118-32,67%
60 дней$ -0,03913-62,94%
90 дней$ +0,01805+361,00%
Изменение цены RHEA сегодня

Сегодня для RHEA зафиксировано изменение $ -0,00137 (-5,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RHEA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01118 (-32,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RHEA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RHEA изменился на $ -0,03913 (-62,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RHEA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01805 (+361,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RHEA (RHEA)?

Просмотеть страницу истории цен RHEA.

Что такое RHEA (RHEA)

Rhea Finance – это основа экосистемы DeFi на NEAR и платформа абстрагированной ликвидности для Bitcoin, NEAR и других ведущих активов. Rhea образована в результате слияния Ref Finance (крупнейшей DEX-платформы на NEAR) и Burrow Finance (ведущего денежного рынка на NEAR), представляя собой единый DeFi-протокол с совокупной заблокированной стоимостью (TVL) свыше 250 млн $. Пользователи могут обменивать, предоставлять и брать в заем активы, а также зарабатывать – все в одном месте. Будучи основой DeFi на NEAR, Rhea также играет ключевую роль в стратегии абстракции цепочек NEAR.

RHEA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в RHEA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RHEA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о RHEA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки RHEA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены RHEA (USD)

Сколько будет стоить RHEA (RHEA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RHEA (RHEA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RHEA.

Проверьте прогноз цены RHEA!

Токеномика RHEA (RHEA)

Понимание токеномики RHEA (RHEA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RHEA прямо сейчас!

Как купить RHEA (RHEA)

Ищете как купить RHEA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести RHEA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники RHEA

Для более глубокого понимания RHEA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт RHEA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RHEA

Сколько стоит RHEA (RHEA) на сегодня?
Актуальная цена RHEA в USD – 0,02305 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RHEA в USD?
Текущая цена RHEA в USD составляет $ 0,02305. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RHEA?
Рыночная капитализация RHEA составляет $ 4,61M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RHEA?
Циркулирующее предложение RHEA составляет 200,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RHEA?
RHEA достиг максимальной цены (ATH) в 0,11587934887394663 USD.
Какова была минимальная цена RHEA за все время (ATL)?
RHEA достиг минимальной цены (ATL) в 0,020352346204807015 USD.
Каков объем торгов RHEA?
Объем торгов за последние 24 часа для RHEA составляет $ 97,64K USD.
Вырастет ли RHEA в цене в этом году?
RHEA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RHEA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

