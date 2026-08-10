Что такое GCoin?

GCoin — это криптовалюта, созданная для поддержки экосистемы, которая демократизирует инвестиции в недвижимость. Она предоставляет доступное образование и инновационные инструменты, помогающие преодолеть разрыв между традиционной недвижимостью и децентрализованными финансовыми технологиями.

Чем уникален GCoin?

GCoin уникален тем, что служит топливом для платформы «учись-зарабатывать» и хаба токенизации, делая инвестиции в недвижимость доступными для всех, а не только для состоятельных людей.

Какова текущая цена GCoin?

Живая цена GCoin (GC) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает GCoin на рынке?

В настоящее время GCoin находится на 6537-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4921715.0380124496000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов GC в обращении?

Количество токенов GC в обращении составляет 100000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен GCoin за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена GCoin колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько GCoin удалён от своего максимума и минимума за всё время?

GCoin достиг максимальной цены ₽4.8420175131073536000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется GC?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для GCoin?

Текущее изменение цены -13.92% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.