Сегодняшняя цена Trustswap

Текущая цена Trustswap (TRUSTSWAP) сегодня составляет ₽ 0,03574 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRUSTSWAP на RUB составляет ₽ 0,03574 за TRUSTSWAP.

На данный момент Trustswap занимает #1267 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,57M, при оборотном предложении 100,00M TRUSTSWAP. В течение последних 24 часов, TRUSTSWAP торговался в диапазоне от ₽ 0,0348 (минимум) до ₽ 0,03605 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 414,850817374, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,03484250142364.

В краткосрочной перспективе TRUSTSWAP изменился на +1,50% за последний час и на +11,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,89K.

Рыночная информация Trustswap (TRUSTSWAP)

Место No.1267 Рыночная капитализация ₽ 3,57M₽ 3,57M ₽ 3,57M Объем (24Ч) ₽ 5,89K₽ 5,89K ₽ 5,89K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,57M₽ 3,57M ₽ 3,57M Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 99 995 164,26708125 99 995 164,26708125 99 995 164,26708125 Дата выпуска 2020-07-10 00:00:00 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Trustswap составляет ₽ 3,57M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,89K. Циркулируещее обращение TRUSTSWAP составляет 100,00M, а общее предложение – 99995164.26708125. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,57M.