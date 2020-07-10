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Текущая цена Trustswap сегодня составляет 0,03574 RUB. Рыночная капитализация TRUSTSWAP составляет 3 573 827,16136 RUB. Отслеживайте обновления цен TRUSTSWAP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Trustswap сегодня составляет 0,03574 RUB. Рыночная капитализация TRUSTSWAP составляет 3 573 827,16136 RUB. Отслеживайте обновления цен TRUSTSWAP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Trustswap Курс (TRUSTSWAP)

Текущая цена 1 TRUSTSWAP в RUB:

₽2,952124
₽2,952124₽2,952124
-0,61%1D
RUB
График цены Trustswap (TRUSTSWAP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:23:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Trustswap

Текущая цена Trustswap (TRUSTSWAP) сегодня составляет ₽ 0,03574 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRUSTSWAP на RUB составляет ₽ 0,03574 за TRUSTSWAP.

На данный момент Trustswap занимает #1267 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,57M, при оборотном предложении 100,00M TRUSTSWAP. В течение последних 24 часов, TRUSTSWAP торговался в диапазоне от ₽ 0,0348 (минимум) до ₽ 0,03605 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 414,850817374, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,03484250142364.

В краткосрочной перспективе TRUSTSWAP изменился на +1,50% за последний час и на +11,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,89K.

Рыночная информация Trustswap (TRUSTSWAP)

No.1267

₽ 3,57M
₽ 3,57M₽ 3,57M

₽ 5,89K
₽ 5,89K₽ 5,89K

₽ 3,57M
₽ 3,57M₽ 3,57M

100,00M
100,00M 100,00M

99 995 164,26708125
99 995 164,26708125 99 995 164,26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Trustswap составляет ₽ 3,57M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,89K. Циркулируещее обращение TRUSTSWAP составляет 100,00M, а общее предложение – 99995164.26708125. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,57M.

История цен Trustswap в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0348
₽ 0,0348₽ 0,0348
Мин 24Ч
₽ 0,03605
₽ 0,03605₽ 0,03605
Макс 24Ч

₽ 0,0348
₽ 0,0348₽ 0,0348

₽ 0,03605
₽ 0,03605₽ 0,03605

₽ 414,850817374
₽ 414,850817374₽ 414,850817374

₽ 1,03484250142364
₽ 1,03484250142364₽ 1,03484250142364

+1,50%

-0,61%

+11,47%

+11,47%

История цен Trustswap (TRUSTSWAP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Trustswap за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0181185-0,61%
30 дней₽ -0,00781-17,94%
60 дней₽ -0,01002-21,90%
90 дней₽ -0,02051-36,47%
Изменение цены Trustswap сегодня

Сегодня для TRUSTSWAP зафиксировано изменение ₽ -0,0181185 (-0,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Trustswap за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00781 (-17,94%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Trustswap за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TRUSTSWAP изменился на ₽ -0,01002 (-21,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Trustswap за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02051 (-36,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Trustswap (TRUSTSWAP)?

Просмотеть страницу истории цен Trustswap.

Анализ по Trustswap

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Trustswap, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Trustswap?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов SWAP:

1. Объём торгов: Более высокая активность на DEX повышает спрос на токены SWAP, используемые для проведения транзакций и предоставления ликвидности.

2. Общая замороженная стоимость (TVL): Большее количество активов, заблокированных в протоколах, усиливает полезность токенов и их дефицитность.

3. Награды за фермую дохода: Уровни годовой процентной доходности (APY) влияют на спрос на стейкинг и циркуляцию токенов.

4. Государственное управление протоколом: Ключевые решения по голосованию и обновлениям оказывают влияние на доверие инвесторов.

5. Рыночные настроения: Общие тренды DeFi и состояние криптовалютного рынка стимулируют спекулятивную торговлю.

6. Токен-экономика: Схемы выпуска, механизмы сжигания и модели распределения токенов определяют динамику цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Trustswap?

Люди хотят знать текущую цену SWAP по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за изменениями стоимости своих активов.
3. Анализ рынка — понимание ценовых тенденций помогает предсказывать будущие движения.
4. Оценка прибыли и убытков — расчет доходов или потерь по инвестициям.
5. Определение времени входа/выхода — установление момента для открытия или закрытия позиций.
6. Управление рисками — корректировка уровня экспозиции в зависимости от волатильности цен.

Прогноз цены Trustswap

Прогноз цены Trustswap (TRUSTSWAP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TRUSTSWAP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Trustswap (TRUSTSWAP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Trustswap потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Trustswap достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TRUSTSWAP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Trustswap».

Как купить и инвестировать Trustswap в Россия

Готовы приступить к работе с Trustswap? Покупка TRUSTSWAP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Trustswap. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Trustswap (TRUSTSWAP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Trustswap будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Trustswap (TRUSTSWAP)

Что вы можете сделать с Trustswap

Владение Trustswap позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка Trustswap (TRUSTSWAP) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Trustswap (TRUSTSWAP)

TrustSwap — это новая платформа, призванная помочь людям безопасно и надежно обменивать деньги. Это простой способ для вас и для любого человека в мире вместе совершать безопасные транзакции с криптовалютой.

Источники Trustswap

Для более глубокого понимания Trustswap рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Trustswap
Обозреватель блоков

Категория :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:23:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trustswap (TRUSTSWAP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Trustswap

TRUSTSWAP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TRUSTSWAP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TRUSTSWAP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Trustswap (TRUSTSWAP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Trustswap в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRUSTSWAP/USDT
₽2,952124
₽2,952124₽2,952124
-0,61%
170.63K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 TRUSTSWAP = 2,952124 RUB