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SUI

SUI/USDT
1.2895--
$0.00
Макс 24ч
1.3462
Мин 24ч
1.2816
Объем 24ч (SUI)
1.32M
Сумма за 24ч (USDT)
1.74M
Макс 24ч
1.3462
Мин 24ч
1.2816
Объем 24ч (SUI)
1.32M
Сумма за 24ч (USDT)
1.74M
График
Информация о токене
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SUI
Sui - это первая в своем роде блокчейн-платформа первого уровня и смарт-контракт, разработанная снизу вверх, чтобы сделать владение цифровыми активами быстрым, приватным, безопасным и доступным для всех. Ее объектно-ориентированная модель, основанная на языке программирования Move, обеспечивает параллельное выполнение, субсекундную окончательность и богатые активы на цепочке. Благодаря горизонтально масштабируемой обработке и хранению данных, Sui поддерживает широкий спектр приложений с непревзойденной скоростью при низкой стоимости. Sui - это шаг вперед в блокчейне и платформа, на которой создатели и разработчики могут создавать удивительные, удобные для пользователей приложения.
Обзор
Название криптовалюты
SUI
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Цена(USDT)

(SUI)

(USDT)

1.2895$0.00
Сделки на рынке
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