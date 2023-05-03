Sui - это первая в своем роде блокчейн-платформа первого уровня и смарт-контракт, разработанная снизу вверх, чтобы сделать владение цифровыми активами быстрым, приватным, безопасным и доступным для всех. Ее объектно-ориентированная модель, основанная на языке программирования Move, обеспечивает параллельное выполнение, субсекундную окончательность и богатые активы на цепочке. Благодаря горизонтально масштабируемой обработке и хранению данных, Sui поддерживает широкий спектр приложений с непревзойденной скоростью при низкой стоимости. Sui - это шаг вперед в блокчейне и платформа, на которой создатели и разработчики могут создавать удивительные, удобные для пользователей приложения.