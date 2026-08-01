Сегодняшняя цена Electra Protocol

Текущая цена Electra Protocol (XEP) сегодня составляет ₽ 0,000164 с изменением 1,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEP на RUB составляет ₽ 0,000164 за XEP.

На данный момент Electra Protocol занимает #1414 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,02M, при оборотном предложении 18,43B XEP. В течение последних 24 часов, XEP торговался в диапазоне от ₽ 0,0001595 (минимум) до ₽ 0,0001701 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,30054255, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01098225945419955.

В краткосрочной перспективе XEP изменился на -0,25% за последний час и на -5,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,55K.

Рыночная информация Electra Protocol (XEP)

Место No.1414 Рыночная капитализация ₽ 3,02M₽ 3,02M ₽ 3,02M Объем (24Ч) ₽ 58,55K₽ 58,55K ₽ 58,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,92M₽ 4,92M ₽ 4,92M Оборотное предложение 18,43B 18,43B 18,43B Макс. предложение 30 000 000 560 30 000 000 560 30 000 000 560 Общее предложение 18 430 559 068 18 430 559 068 18 430 559 068 Коэффициент обращения 61,43% Публичный блокчейн XEP

Текущая рыночная капитализация Electra Protocol составляет ₽ 3,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,55K. Циркулируещее обращение XEP составляет 18,43B, а общее предложение – 18430559068. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,92M.