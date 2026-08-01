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Текущая цена Electra Protocol сегодня составляет 0,000164 RUB. Рыночная капитализация XEP составляет 3 022 611,687152 RUB. Отслеживайте обновления цен XEP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Electra Protocol сегодня составляет 0,000164 RUB. Рыночная капитализация XEP составляет 3 022 611,687152 RUB. Отслеживайте обновления цен XEP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Electra Protocol Курс (XEP)

Текущая цена 1 XEP в RUB:

₽0,01360425
₽0,01360425₽0,01360425
+1,04%1D
RUB
График цены Electra Protocol (XEP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:17:21 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Electra Protocol

Текущая цена Electra Protocol (XEP) сегодня составляет ₽ 0,000164 с изменением 1,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEP на RUB составляет ₽ 0,000164 за XEP.

На данный момент Electra Protocol занимает #1414 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,02M, при оборотном предложении 18,43B XEP. В течение последних 24 часов, XEP торговался в диапазоне от ₽ 0,0001595 (минимум) до ₽ 0,0001701 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,30054255, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,01098225945419955.

В краткосрочной перспективе XEP изменился на -0,25% за последний час и на -5,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,55K.

Рыночная информация Electra Protocol (XEP)

No.1414

₽ 3,02M
₽ 3,02M₽ 3,02M

₽ 58,55K
₽ 58,55K₽ 58,55K

₽ 4,92M
₽ 4,92M₽ 4,92M

18,43B
18,43B 18,43B

30 000 000 560
30 000 000 560 30 000 000 560

18 430 559 068
18 430 559 068 18 430 559 068

61,43%

XEP

Текущая рыночная капитализация Electra Protocol составляет ₽ 3,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,55K. Циркулируещее обращение XEP составляет 18,43B, а общее предложение – 18430559068. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,92M.

История цен Electra Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0001595
₽ 0,0001595₽ 0,0001595
Мин 24Ч
₽ 0,0001701
₽ 0,0001701₽ 0,0001701
Макс 24Ч

₽ 0,0001595
₽ 0,0001595₽ 0,0001595

₽ 0,0001701
₽ 0,0001701₽ 0,0001701

₽ 0,30054255
₽ 0,30054255₽ 0,30054255

₽ 0,01098225945419955
₽ 0,01098225945419955₽ 0,01098225945419955

-0,25%

+1,04%

-5,75%

-5,75%

История цен Electra Protocol (XEP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Electra Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,000140028+1,04%
30 дней₽ +0,0000194+13,41%
60 дней₽ -0,0000037-2,21%
90 дней₽ -0,0000138-7,77%
Изменение цены Electra Protocol сегодня

Сегодня для XEP зафиксировано изменение ₽ +0,000140028 (+1,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Electra Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000194 (+13,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Electra Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XEP изменился на ₽ -0,0000037 (-2,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Electra Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0000138 (-7,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Electra Protocol (XEP)?

Просмотеть страницу истории цен Electra Protocol.

Анализ по Electra Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Electra Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Electra Protocol?

Несколько ключевых факторов влияют на цены протокола Electra (XEP):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Обновления в развитии протокола и технические улучшения
4. Анонсы партнёрств и расширение экосистемы
5. Регуляторные новости, затрагивающие криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность
6. Конкуренция со стороны других монет с функцией конфиденциальности
7. Уровень принятия и реальные сценарии использования
8. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях
9. Движения цен биткоина и крупных альткоинов
10. Динамика спроса и предложения на рынке

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Electra Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола Electra (XEP) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и анализ рынка. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы грамотно планировать свои ордера на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные котировки, чтобы контролировать стоимость своих активов и рассчитывать доходность.

Прогноз цены Electra Protocol

Прогноз цены Electra Protocol (XEP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XEP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Electra Protocol (XEP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Electra Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Electra Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XEP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Electra Protocol».

Как купить и инвестировать Electra Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Electra Protocol? Покупка XEP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Electra Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Electra Protocol (XEP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Electra Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Electra Protocol (XEP)

Что вы можете сделать с Electra Protocol

Владение Electra Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Electra Protocol (XEP)

XEP – это ядро мощной, управляемой сообществом экосистемы, созданной для роста и инноваций. Блокчейн Electra Protocol (уровень 1) обеспечивает основу для бесшовной и безопасной торговли, а быстрая технология OmniXEP уровня 2, нерушимые смарт-контракты и сверхнизкие комиссии упрощают создание и торговлю. Благодаря интеграции ElectraDEX создание и обмен токенов стали простым делом. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или создателем, приглашаем вас строить на базе XEP и стать частью децентрализованного будущего.

Источники Electra Protocol

Для более глубокого понимания Electra Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Electra Protocol
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:17:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Electra Protocol (XEP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Electra Protocol

XEP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XEP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XEP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Electra Protocol (XEP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Electra Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XEP/USDT
₽0,01353
₽0,01353₽0,01353
+0,92%
355.53M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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