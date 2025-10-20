Текущая цена Spotify сегодня составляет 674.19 USD. Следите за обновлениями цены SPOTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPOTON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Spotify сегодня составляет 674.19 USD. Следите за обновлениями цены SPOTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPOTON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SPOTON

Информация о цене SPOTON

Официальный сайт SPOTON

Токеномика SPOTON

Прогноз цен SPOTON

История SPOTON

Руководство по покупке SPOTON

Конвертер валют SPOTON в фиат

SPOTON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Spotify

Spotify Курс (SPOTON)

Текущая цена 1 SPOTON в USD:

$674,19
$674,19$674,19
+0,84%1D
USD
График цены Spotify (SPOTON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:10:49 (UTC+8)

Информация о ценах Spotify (SPOTON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 656,7
$ 656,7$ 656,7
Мин 24Ч
$ 690,78
$ 690,78$ 690,78
Макс 24Ч

$ 656,7
$ 656,7$ 656,7

$ 690,78
$ 690,78$ 690,78

$ 743,2286807442033
$ 743,2286807442033$ 743,2286807442033

$ 653,3015835207947
$ 653,3015835207947$ 653,3015835207947

-0,20%

+0,84%

-0,21%

-0,21%

Текущая цена Spotify (SPOTON) составляет $ 674,19. За последние 24 часа SPOTON торговался в диапазоне от $ 656,7 до $ 690,78, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPOTON за все время составляет $ 743,2286807442033, а минимальная – $ 653,3015835207947.

Что касается краткосрочной динамики, SPOTON изменился на -0,20% за последний час, на +0,84% за 24 часа и на -0,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Spotify (SPOTON)

No.2334

$ 714,63K
$ 714,63K$ 714,63K

$ 61,47K
$ 61,47K$ 61,47K

$ 714,63K
$ 714,63K$ 714,63K

1,06K
1,06K 1,06K

1 059,98454785
1 059,98454785 1 059,98454785

ETH

Текущая рыночная капитализация Spotify составляет $ 714,63K, при 24-часовом объеме торгов $ 61,47K. Циркулируещее обращение SPOTON составляет 1,06K, а общее предложение – 1059.98454785. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 714,63K.

История цен Spotify (SPOTON) в USD

Отслеживайте изменения цены Spotify за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5,616+0,84%
30 дней$ -55,4-7,60%
60 дней$ +24,19+3,72%
90 дней$ +24,19+3,72%
Изменение цены Spotify сегодня

Сегодня для SPOTON зафиксировано изменение $ +5,616 (+0,84%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Spotify за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -55,4 (-7,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Spotify за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SPOTON изменился на $ +24,19 (+3,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Spotify за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +24,19 (+3,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Spotify (SPOTON)?

Просмотеть страницу истории цен Spotify.

Что такое Spotify (SPOTON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Spotify доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Spotify. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SPOTON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Spotify в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Spotify простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Spotify (USD)

Сколько будет стоить Spotify (SPOTON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Spotify (SPOTON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Spotify.

Проверьте прогноз цены Spotify!

Токеномика Spotify (SPOTON)

Понимание токеномики Spotify (SPOTON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPOTON прямо сейчас!

Как купить Spotify (SPOTON)

Ищете как купить Spotify? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Spotify на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SPOTON на местную валюту

1 Spotify (SPOTON) в VND
17 741 309,85
1 Spotify (SPOTON) в AUD
A$1 031,5107
1 Spotify (SPOTON) в GBP
505,6425
1 Spotify (SPOTON) в EUR
579,8034
1 Spotify (SPOTON) в USD
$674,19
1 Spotify (SPOTON) в MYR
RM2 845,0818
1 Spotify (SPOTON) в TRY
28 302,4962
1 Spotify (SPOTON) в JPY
¥102 476,88
1 Spotify (SPOTON) в ARS
ARS$909 832,8888
1 Spotify (SPOTON) в RUB
54 892,5498
1 Spotify (SPOTON) в INR
59 187,1401
1 Spotify (SPOTON) в IDR
Rp11 236 495,5054
1 Spotify (SPOTON) в PHP
39 494,0502
1 Spotify (SPOTON) в EGP
￡E.32 044,2507
1 Spotify (SPOTON) в BRL
R$3 627,1422
1 Spotify (SPOTON) в CAD
C$937,1241
1 Spotify (SPOTON) в BDT
82 305,1152
1 Spotify (SPOTON) в NGN
985 652,2962
1 Spotify (SPOTON) в COP
$2 633 554,6875
1 Spotify (SPOTON) в ZAR
R.11 663,487
1 Spotify (SPOTON) в UAH
28 248,561
1 Spotify (SPOTON) в TZS
T.Sh.1 672 921,5822
1 Spotify (SPOTON) в VES
Bs141 579,9
1 Spotify (SPOTON) в CLP
$637 783,74
1 Spotify (SPOTON) в PKR
Rs190 822,7376
1 Spotify (SPOTON) в KZT
362 855,7999
1 Spotify (SPOTON) в THB
฿22 066,2387
1 Spotify (SPOTON) в TWD
NT$20 744,8263
1 Spotify (SPOTON) в AED
د.إ2 474,2773
1 Spotify (SPOTON) в CHF
Fr532,6101
1 Spotify (SPOTON) в HKD
HK$5 238,4563
1 Spotify (SPOTON) в AMD
֏257 911,3845
1 Spotify (SPOTON) в MAD
.د.م6 242,9994
1 Spotify (SPOTON) в MXN
$12 405,096
1 Spotify (SPOTON) в SAR
ريال2 528,2125
1 Spotify (SPOTON) в ETB
Br102 085,8498
1 Spotify (SPOTON) в KES
KSh87 064,8966
1 Spotify (SPOTON) в JOD
د.أ478,00071
1 Spotify (SPOTON) в PLN
2 454,0516
1 Spotify (SPOTON) в RON
лв2 946,2103
1 Spotify (SPOTON) в SEK
kr6 323,9022
1 Spotify (SPOTON) в BGN
лв1 132,6392
1 Spotify (SPOTON) в HUF
Ft226 312,0992
1 Spotify (SPOTON) в CZK
14 117,5386
1 Spotify (SPOTON) в KWD
د.ك206,30214
1 Spotify (SPOTON) в ILS
2 218,0851
1 Spotify (SPOTON) в BOB
Bs4 658,6529
1 Spotify (SPOTON) в AZN
1 146,123
1 Spotify (SPOTON) в TJS
SM6 242,9994
1 Spotify (SPOTON) в GEL
1 820,313
1 Spotify (SPOTON) в AOA
Kz614 571,3783
1 Spotify (SPOTON) в BHD
.د.ب253,49544
1 Spotify (SPOTON) в BMD
$674,19
1 Spotify (SPOTON) в DKK
kr4 335,0417
1 Spotify (SPOTON) в HNL
L17 704,2294
1 Spotify (SPOTON) в MUR
30 689,1288
1 Spotify (SPOTON) в NAD
$11 703,9384
1 Spotify (SPOTON) в NOK
kr6 728,4162
1 Spotify (SPOTON) в NZD
$1 166,3487
1 Spotify (SPOTON) в PAB
B/.674,19
1 Spotify (SPOTON) в PGK
K2 831,598
1 Spotify (SPOTON) в QAR
ر.ق2 454,0516
1 Spotify (SPOTON) в RSD
дин.68 045,9967
1 Spotify (SPOTON) в UZS
soʻm8 122 769,2161
1 Spotify (SPOTON) в ALL
L56 220,7041
1 Spotify (SPOTON) в ANG
ƒ1 206,8001
1 Spotify (SPOTON) в AWG
ƒ1 213,542
1 Spotify (SPOTON) в BBD
$1 348,38
1 Spotify (SPOTON) в BAM
KM1 132,6392
1 Spotify (SPOTON) в BIF
Fr1 988 186,31
1 Spotify (SPOTON) в BND
$876,447
1 Spotify (SPOTON) в BSD
$674,19
1 Spotify (SPOTON) в JMD
$108 194,0112
1 Spotify (SPOTON) в KHR
2 718 502,6275
1 Spotify (SPOTON) в KMF
Fr285 856,56
1 Spotify (SPOTON) в LAK
14 656 304,0547
1 Spotify (SPOTON) в LKR
රු204 609,9231
1 Spotify (SPOTON) в MDL
L11 441,0043
1 Spotify (SPOTON) в MGA
Ar3 023 270,217
1 Spotify (SPOTON) в MOP
P5 393,52
1 Spotify (SPOTON) в MVR
10 315,107
1 Spotify (SPOTON) в MWK
MK1 168 438,689
1 Spotify (SPOTON) в MZN
MT43 080,741
1 Spotify (SPOTON) в NPR
रु94 750,6626
1 Spotify (SPOTON) в PYG
4 781 355,48
1 Spotify (SPOTON) в RWF
Fr978 249,69
1 Spotify (SPOTON) в SBD
$5 548,5837
1 Spotify (SPOTON) в SCR
9 216,1773
1 Spotify (SPOTON) в SRD
$26 758,6011
1 Spotify (SPOTON) в SVC
$5 899,1625
1 Spotify (SPOTON) в SZL
L11 703,9384
1 Spotify (SPOTON) в TMT
m2 366,4069
1 Spotify (SPOTON) в TND
د.ت1 980,77022
1 Spotify (SPOTON) в TTD
$4 571,0082
1 Spotify (SPOTON) в UGX
Sh2 348 877,96
1 Spotify (SPOTON) в XAF
Fr380 243,16
1 Spotify (SPOTON) в XCD
$1 820,313
1 Spotify (SPOTON) в XOF
Fr380 243,16
1 Spotify (SPOTON) в XPF
Fr68 767,38
1 Spotify (SPOTON) в BWP
P9 034,146
1 Spotify (SPOTON) в BZD
$1 355,1219
1 Spotify (SPOTON) в CVE
$64 155,9204
1 Spotify (SPOTON) в DJF
Fr120 005,82
1 Spotify (SPOTON) в DOP
$42 777,3555
1 Spotify (SPOTON) в DZD
د.ج87 941,3436
1 Spotify (SPOTON) в FJD
$1 550,637
1 Spotify (SPOTON) в GNF
Fr5 862 082,05
1 Spotify (SPOTON) в GTQ
Q5 164,2954
1 Spotify (SPOTON) в GYD
$141 040,548
1 Spotify (SPOTON) в ISK
kr82 251,18

Источники Spotify

Для более глубокого понимания Spotify рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Spotify
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Spotify

Сколько стоит Spotify (SPOTON) на сегодня?
Актуальная цена SPOTON в USD – 674,19 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPOTON в USD?
Текущая цена SPOTON в USD составляет $ 674,19. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Spotify?
Рыночная капитализация SPOTON составляет $ 714,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPOTON?
Циркулирующее предложение SPOTON составляет 1,06K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPOTON?
SPOTON достиг максимальной цены (ATH) в 743,2286807442033 USD.
Какова была минимальная цена SPOTON за все время (ATL)?
SPOTON достиг минимальной цены (ATL) в 653,3015835207947 USD.
Каков объем торгов SPOTON?
Объем торгов за последние 24 часа для SPOTON составляет $ 61,47K USD.
Вырастет ли SPOTON в цене в этом году?
SPOTON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPOTON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:10:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Spotify (SPOTON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор SPOTON в USD

Сумма

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 674,19 USD

Торговля SPOTON

SPOTON/USDT
$674,19
$674,19$674,19
+0,84%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах