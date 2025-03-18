XP

XPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Название криптовалютыXP

МестоNo.695

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.13%

Оборотное предложение1,753,047,950.8485997

Макс. предложение5,500,000,000

Общее предложение1,753,047,950.8485997

Коэффициент обращения0.3187%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06942051775280159,2025-03-18

Наименьшая цена0.01675743523012766,2025-03-30

Публичный блокчейнXPHERE

ВведениеXPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Сектор

Соцсети

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