XP

XPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Название криптовалютыXP

МестоNo.695

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.13%

Оборотное предложение1,753,047,950.8485997

Макс. предложение5,500,000,000

Общее предложение1,753,047,950.8485997

Коэффициент обращения0.3187%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06942051775280159,2025-03-18

Наименьшая цена0.01675743523012766,2025-03-30

Публичный блокчейнXPHERE

ВведениеXPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
XP/USDT
Xphere
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (XP)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
XP/USDT
Xphere
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (XP)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...