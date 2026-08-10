FLOKI Курс (FLOKI)
Текущая цена FLOKI (FLOKI) сегодня составляет ₽ 0,00002152 с изменением 0,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLOKI на RUB составляет ₽ 0,00002152 за FLOKI.
На данный момент FLOKI занимает #116 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 206,06M, при оборотном предложении 9,58T FLOKI. В течение последних 24 часов, FLOKI торговался в диапазоне от ₽ 0,00002107 (минимум) до ₽ 0,00002184 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0286227224244649758, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0000016534.
В краткосрочной перспективе FLOKI изменился на -0,05% за последний час и на +5,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 91,81K.
No.116
0,01%
BSC
Текущая рыночная капитализация FLOKI составляет ₽ 206,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 91,81K. Циркулируещее обращение FLOKI составляет 9,58T, а общее предложение – 9646178151378.46720341. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 207,59M.
-0,05%
+0,18%
+5,80%
+5,80%
Отслеживайте изменения цены FLOKI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0000031966
|+0,18%
|30 дней
|₽ -0,00000173
|-7,45%
|60 дней
|₽ -0,00000326
|-13,16%
|90 дней
|₽ -0,00001418
|-39,72%
Сегодня для FLOKI зафиксировано изменение ₽ +0,0000031966 (+0,18%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00000173 (-7,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FLOKI изменился на ₽ -0,00000326 (-13,16%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00001418 (-39,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен FLOKI.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FLOKI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FLOKI: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
FLOKI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,092E-5, находясь в переходной зоне между уровнем S1 и центральной частью коридора. Цена расположена ниже центрального уровня на 0,004E-5, что свидетельствует о краткосрочной борьбе между быками и медведями. Как скользящие средние, так и EMA-индикаторы подают сигналы на покупку, что указывает на согласованность направления индикаторов. В текущей ценовой ситуации уровень сопротивления центрального коридора пока не преодолён, рынок остаётся в состоянии колебаний и консолидации. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочных покупательских сил. RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о необходимости дальнейшего подтверждения продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущим ценовым колебаниям, при этом отсутствуют явные расхождения. Открытость полос Боллинджера указывает на стабильный уровень волатильности — нет резких расширений или сжатий. Ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 (2,109E-5), что всего на 0,017E-5 выше текущей цены; это ключевой тестовый уровень для краткосрочного движения. Дальнейший потенциал роста определяется уровнем R2 (2,119E-5). С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне S1 (2,086E-5), всего на 0,006E-5 выше текущей цены, что выступает как защитный уровень. Уровень S2 (2,073E-5) служит дальнейшей поддержкой и обозначает предел возможной коррекции.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена FLOKI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Монета-мем с полезностью через игровую метаверсию NFT, торговую площадку NFT и товаров, а также платформу для криптообразования. Вдохновленная именем собаки Элона Маска и в партнерстве с его братом Кимбалом Маском. Цель FLOKI - войти в топ-10 криптопроектов и стать де-факто лидером в игровом секторе NFT.
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