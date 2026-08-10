Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена FLOKI сегодня составляет 0,00002152 RUB. Рыночная капитализация FLOKI составляет 206 060 668,5225656982819496 RUB. Отслеживайте обновления цен FLOKI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FLOKI сегодня составляет 0,00002152 RUB. Рыночная капитализация FLOKI составляет 206 060 668,5225656982819496 RUB. Отслеживайте обновления цен FLOKI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о FLOKI

Информация о цене FLOKI

Что такое FLOKI

Whitepaper FLOKI

Официальный сайт FLOKI

Токеномика FLOKI

Прогноз цен FLOKI

История FLOKI

Руководство по покупке FLOKI

Конвертер валют FLOKI в фиат

FLOKI на споте

Фьючерсы FLOKI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип FLOKI

FLOKI Курс (FLOKI)

Текущая цена 1 FLOKI в RUB:

₽0,0017790584
₽0,0017790584₽0,0017790584
+0,18%1D
RUB
График цены FLOKI (FLOKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:25:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FLOKI

Текущая цена FLOKI (FLOKI) сегодня составляет ₽ 0,00002152 с изменением 0,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLOKI на RUB составляет ₽ 0,00002152 за FLOKI.

На данный момент FLOKI занимает #116 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 206,06M, при оборотном предложении 9,58T FLOKI. В течение последних 24 часов, FLOKI торговался в диапазоне от ₽ 0,00002107 (минимум) до ₽ 0,00002184 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0286227224244649758, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0000016534.

В краткосрочной перспективе FLOKI изменился на -0,05% за последний час и на +5,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 91,81K.

Рыночная информация FLOKI (FLOKI)

No.116

₽ 206,06M
₽ 206,06M₽ 206,06M

₽ 91,81K
₽ 91,81K₽ 91,81K

₽ 207,59M
₽ 207,59M₽ 207,59M

9,58T
9,58T 9,58T

9 646 178 151 378,46720341
9 646 178 151 378,46720341 9 646 178 151 378,46720341

0,01%

BSC

Текущая рыночная капитализация FLOKI составляет ₽ 206,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 91,81K. Циркулируещее обращение FLOKI составляет 9,58T, а общее предложение – 9646178151378.46720341. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 207,59M.

История цен FLOKI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00002107
₽ 0,00002107₽ 0,00002107
Мин 24Ч
₽ 0,00002184
₽ 0,00002184₽ 0,00002184
Макс 24Ч

₽ 0,00002107
₽ 0,00002107₽ 0,00002107

₽ 0,00002184
₽ 0,00002184₽ 0,00002184

₽ 0,0286227224244649758
₽ 0,0286227224244649758₽ 0,0286227224244649758

₽ 0,0000016534
₽ 0,0000016534₽ 0,0000016534

-0,05%

+0,18%

+5,80%

+5,80%

История цен FLOKI (FLOKI) в RUB

Отслеживайте изменения цены FLOKI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0000031966+0,18%
30 дней₽ -0,00000173-7,45%
60 дней₽ -0,00000326-13,16%
90 дней₽ -0,00001418-39,72%
Изменение цены FLOKI сегодня

Сегодня для FLOKI зафиксировано изменение ₽ +0,0000031966 (+0,18%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены FLOKI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00000173 (-7,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены FLOKI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FLOKI изменился на ₽ -0,00000326 (-13,16%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены FLOKI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00001418 (-39,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены FLOKI (FLOKI)?

Просмотеть страницу истории цен FLOKI.

Анализ по FLOKI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний FLOKI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке FLOKI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FLOKI: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

FLOKI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,092E-5, находясь в переходной зоне между уровнем S1 и центральной частью коридора. Цена расположена ниже центрального уровня на 0,004E-5, что свидетельствует о краткосрочной борьбе между быками и медведями. Как скользящие средние, так и EMA-индикаторы подают сигналы на покупку, что указывает на согласованность направления индикаторов. В текущей ценовой ситуации уровень сопротивления центрального коридора пока не преодолён, рынок остаётся в состоянии колебаний и консолидации. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочных покупательских сил. RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о необходимости дальнейшего подтверждения продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущим ценовым колебаниям, при этом отсутствуют явные расхождения. Открытость полос Боллинджера указывает на стабильный уровень волатильности — нет резких расширений или сжатий. Ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 (2,109E-5), что всего на 0,017E-5 выше текущей цены; это ключевой тестовый уровень для краткосрочного движения. Дальнейший потенциал роста определяется уровнем R2 (2,119E-5). С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне S1 (2,086E-5), всего на 0,006E-5 выше текущей цены, что выступает как защитный уровень. Уровень S2 (2,073E-5) служит дальнейшей поддержкой и обозначает предел возможной коррекции.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены FLOKI?

Цена FLOKI зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и тенденции мем-коинов
2. Общая популярность в социальных сетях и уровень вовлеченности сообщества
3. Твиты Илона Маска о его собаке Флоки
4. Общие условия криптовалютного рынка и динамика биткоина
5. Объем торгов и ликвидность
6. Развитие полезных функций и рост экосистемы
7. Листинг на биржах и партнерские соглашения
8. Движения крупных инвесторов и крупные транзакции

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену FLOKI?

Люди хотят знать текущую цену FLOKI по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок или продаж, анализ рыночных тенденций и оценка эффективности инвестиций. Как мем-коин с высокой волатильностью, ежедневный мониторинг цены помогает трейдерам извлекать выгоду из колебаний цен и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены FLOKI

Прогноз цены FLOKI (FLOKI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLOKI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены FLOKI (FLOKI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FLOKI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FLOKI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FLOKI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FLOKI».

Как купить и инвестировать FLOKI в Россия

Готовы приступить к работе с FLOKI? Покупка FLOKI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить FLOKI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке FLOKI (FLOKI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и FLOKI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке FLOKI (FLOKI)

Что вы можете сделать с FLOKI

Владение FLOKI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка FLOKI (FLOKI) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое FLOKI (FLOKI)

Монета-мем с полезностью через игровую метаверсию NFT, торговую площадку NFT и товаров, а также платформу для криптообразования. Вдохновленная именем собаки Элона Маска и в партнерстве с его братом Кимбалом Маском. Цель FLOKI - войти в топ-10 криптопроектов и стать де-факто лидером в игровом секторе NFT.

Whitepaper

Источники FLOKI

Для более глубокого понимания FLOKI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт FLOKI
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FLOKI

Страница обновлена: 2026-08-10 18:25:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FLOKI (FLOKI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FLOKI

FLOKI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FLOKI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FLOKI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте FLOKI (FLOKI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FLOKI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLOKI/USDT
₽0,0017782317
₽0,0017782317₽0,0017782317
+0,09%
4.28B (USDT)
FLOKI/USDC
₽0,001777405
₽0,001777405₽0,001777405
+0,13%
2.52B (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽22,7069689
₽22,7069689₽22,7069689

+449,34%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9945201
₽0,9945201₽0,9945201

+25,70%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,401421
₽15,401421₽15,401421

-20,65%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽202,194286
₽202,194286₽202,194286

+35,87%

JMDT

JMDT

JMDT

₽96,64123
₽96,64123₽96,64123

+8,36%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽16,03798
₽16,03798₽16,03798

+1 380,91%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,90937
₽0,90937₽0,90937

+83,33%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,30062343
₽2,30062343₽2,30062343

+50,68%

Test

Test

TST

₽2,01590795
₽2,01590795₽2,01590795

+50,41%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,2025415
₽0,2025415₽0,2025415

+37,87%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор FLOKI в RUB

Сумма

FLOKI
FLOKI
RUB
RUB

1 FLOKI = 0,0017790584 RUB