Текущее общее настроение на рынке FLOKI: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

FLOKI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,092E-5, находясь в переходной зоне между уровнем S1 и центральной частью коридора. Цена расположена ниже центрального уровня на 0,004E-5, что свидетельствует о краткосрочной борьбе между быками и медведями. Как скользящие средние, так и EMA-индикаторы подают сигналы на покупку, что указывает на согласованность направления индикаторов. В текущей ценовой ситуации уровень сопротивления центрального коридора пока не преодолён, рынок остаётся в состоянии колебаний и консолидации. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочных покупательских сил. RSI находится в нейтральной зоне, без явных экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о необходимости дальнейшего подтверждения продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущим ценовым колебаниям, при этом отсутствуют явные расхождения. Открытость полос Боллинджера указывает на стабильный уровень волатильности — нет резких расширений или сжатий. Ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 (2,109E-5), что всего на 0,017E-5 выше текущей цены; это ключевой тестовый уровень для краткосрочного движения. Дальнейший потенциал роста определяется уровнем R2 (2,119E-5). С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне S1 (2,086E-5), всего на 0,006E-5 выше текущей цены, что выступает как защитный уровень. Уровень S2 (2,073E-5) служит дальнейшей поддержкой и обозначает предел возможной коррекции.

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