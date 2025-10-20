Текущая цена Plasma сегодня составляет 0.3541 USD. Следите за обновлениями цены XPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XPL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Plasma сегодня составляет 0.3541 USD. Следите за обновлениями цены XPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XPL прямо сейчас на MEXC.

Plasma Курс (XPL)

$0,3543
-7,90%1D
График цены Plasma (XPL) в реальном времени
Информация о ценах Plasma (XPL) (USD)

$ 0,3378
Мин 24Ч
$ 0,3943
Макс 24Ч

$ 0,3378
$ 0,3943
--
--
-0,29%

-7,90%

-22,50%

-22,50%

Текущая цена Plasma (XPL) составляет $ 0,3541. За последние 24 часа XPL торговался в диапазоне от $ 0,3378 до $ 0,3943, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XPL за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, XPL изменился на -0,29% за последний час, на -7,90% за 24 часа и на -22,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Plasma (XPL)

--
$ 9,56M
$ 3,54B
--
10 000 000 000
PLASMA

Текущая рыночная капитализация Plasma составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 9,56M. Циркулируещее обращение XPL составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,54B.

История цен Plasma (XPL) в USD

Отслеживайте изменения цены Plasma за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,030391-7,90%
30 дней$ +0,1541+77,05%
60 дней$ +0,1541+77,05%
90 дней$ +0,1541+77,05%
Изменение цены Plasma сегодня

Сегодня для XPL зафиксировано изменение $ -0,030391 (-7,90%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Plasma за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,1541 (+77,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Plasma за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XPL изменился на $ +0,1541 (+77,05%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Plasma за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,1541 (+77,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Plasma (XPL)?

Просмотеть страницу истории цен Plasma.

Что такое Plasma (XPL)

Plasma – это высокопроизводительная блокчейн-сеть 1 уровня, специально разработанная для стейблкоинов.

Plasma доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Plasma. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XPL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Plasma в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Plasma простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Plasma (USD)

Сколько будет стоить Plasma (XPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Plasma (XPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Plasma.

Проверьте прогноз цены Plasma!

Токеномика Plasma (XPL)

Понимание токеномики Plasma (XPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XPL прямо сейчас!

Как купить Plasma (XPL)

Ищете как купить Plasma? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Plasma на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XPL на местную валюту

1 Plasma (XPL) в VND
9 318,1415
1 Plasma (XPL) в AUD
A$0,541773
1 Plasma (XPL) в GBP
0,265575
1 Plasma (XPL) в EUR
0,304526
1 Plasma (XPL) в USD
$0,3541
1 Plasma (XPL) в MYR
RM1,494302
1 Plasma (XPL) в TRY
14,865118
1 Plasma (XPL) в JPY
¥53,8232
1 Plasma (XPL) в ARS
ARS$477,865032
1 Plasma (XPL) в RUB
28,760002
1 Plasma (XPL) в INR
31,100603
1 Plasma (XPL) в IDR
Rp5 901,664306
1 Plasma (XPL) в PHP
20,753801
1 Plasma (XPL) в EGP
￡E.16,848078
1 Plasma (XPL) в BRL
R$1,905058
1 Plasma (XPL) в CAD
C$0,492199
1 Plasma (XPL) в BDT
43,228528
1 Plasma (XPL) в NGN
517,687118
1 Plasma (XPL) в COP
$1 383,203125
1 Plasma (XPL) в ZAR
R.6,133012
1 Plasma (XPL) в UAH
14,83679
1 Plasma (XPL) в TZS
T.Sh.878,656658
1 Plasma (XPL) в VES
Bs74,361
1 Plasma (XPL) в CLP
$335,3327
1 Plasma (XPL) в PKR
Rs100,224464
1 Plasma (XPL) в KZT
190,580161
1 Plasma (XPL) в THB
฿11,593234
1 Plasma (XPL) в TWD
NT$10,913362
1 Plasma (XPL) в AED
د.إ1,299547
1 Plasma (XPL) в CHF
Fr0,279739
1 Plasma (XPL) в HKD
HK$2,751357
1 Plasma (XPL) в AMD
֏135,460955
1 Plasma (XPL) в MAD
.د.م3,278966
1 Plasma (XPL) в MXN
$6,51544
1 Plasma (XPL) в SAR
ريال1,327875
1 Plasma (XPL) в ETB
Br53,617822
1 Plasma (XPL) в KES
KSh45,728474
1 Plasma (XPL) в JOD
د.أ0,2510569
1 Plasma (XPL) в PLN
1,288924
1 Plasma (XPL) в RON
лв1,547417
1 Plasma (XPL) в SEK
kr3,321458
1 Plasma (XPL) в BGN
лв0,594888
1 Plasma (XPL) в HUF
Ft118,94219
1 Plasma (XPL) в CZK
7,421936
1 Plasma (XPL) в KWD
د.ك0,1083546
1 Plasma (XPL) в ILS
1,164989
1 Plasma (XPL) в BOB
Bs2,446831
1 Plasma (XPL) в AZN
0,60197
1 Plasma (XPL) в TJS
SM3,278966
1 Plasma (XPL) в GEL
0,95607
1 Plasma (XPL) в AOA
Kz322,786937
1 Plasma (XPL) в BHD
.د.ب0,1331416
1 Plasma (XPL) в BMD
$0,3541
1 Plasma (XPL) в DKK
kr2,276863
1 Plasma (XPL) в HNL
L9,298666
1 Plasma (XPL) в MUR
16,118632
1 Plasma (XPL) в NAD
$6,147176
1 Plasma (XPL) в NOK
kr3,533918
1 Plasma (XPL) в NZD
$0,616134
1 Plasma (XPL) в PAB
B/.0,3541
1 Plasma (XPL) в PGK
K1,48722
1 Plasma (XPL) в QAR
ر.ق1,288924
1 Plasma (XPL) в RSD
дин.35,760559
1 Plasma (XPL) в UZS
soʻm4 266,264079
1 Plasma (XPL) в ALL
L29,528399
1 Plasma (XPL) в ANG
ƒ0,633839
1 Plasma (XPL) в AWG
ƒ0,63738
1 Plasma (XPL) в BBD
$0,7082
1 Plasma (XPL) в BAM
KM0,594888
1 Plasma (XPL) в BIF
Fr1 044,2409
1 Plasma (XPL) в BND
$0,46033
1 Plasma (XPL) в BSD
$0,3541
1 Plasma (XPL) в JMD
$56,825968
1 Plasma (XPL) в KHR
1 427,819725
1 Plasma (XPL) в KMF
Fr150,1384
1 Plasma (XPL) в LAK
7 697,825933
1 Plasma (XPL) в LKR
රු107,465809
1 Plasma (XPL) в MDL
L6,009077
1 Plasma (XPL) в MGA
Ar1 587,89063
1 Plasma (XPL) в MOP
P2,8328
1 Plasma (XPL) в MVR
5,41773
1 Plasma (XPL) в MWK
MK613,69071
1 Plasma (XPL) в MZN
MT22,62699
1 Plasma (XPL) в NPR
रु49,765214
1 Plasma (XPL) в PYG
2 511,2772
1 Plasma (XPL) в RWF
Fr513,7991
1 Plasma (XPL) в SBD
$2,914243
1 Plasma (XPL) в SCR
4,840547
1 Plasma (XPL) в SRD
$14,036524
1 Plasma (XPL) в SVC
$3,098375
1 Plasma (XPL) в SZL
L6,147176
1 Plasma (XPL) в TMT
m1,242891
1 Plasma (XPL) в TND
د.ت1,0403458
1 Plasma (XPL) в TTD
$2,400798
1 Plasma (XPL) в UGX
Sh1 233,6844
1 Plasma (XPL) в XAF
Fr199,7124
1 Plasma (XPL) в XCD
$0,95607
1 Plasma (XPL) в XOF
Fr199,7124
1 Plasma (XPL) в XPF
Fr36,1182
1 Plasma (XPL) в BWP
P4,74494
1 Plasma (XPL) в BZD
$0,711741
1 Plasma (XPL) в CVE
$33,696156
1 Plasma (XPL) в DJF
Fr63,0298
1 Plasma (XPL) в DOP
$22,467645
1 Plasma (XPL) в DZD
د.ج46,181722
1 Plasma (XPL) в FJD
$0,81443
1 Plasma (XPL) в GNF
Fr3 078,8995
1 Plasma (XPL) в GTQ
Q2,712406
1 Plasma (XPL) в GYD
$74,07772
1 Plasma (XPL) в ISK
kr43,2002

Источники Plasma

Для более глубокого понимания Plasma рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Plasma
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Plasma

Сколько стоит Plasma (XPL) на сегодня?
Актуальная цена XPL в USD – 0,3541 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XPL в USD?
Текущая цена XPL в USD составляет $ 0,3541. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Plasma?
Рыночная капитализация XPL составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XPL?
Циркулирующее предложение XPL составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XPL?
XPL достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена XPL за все время (ATL)?
XPL достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов XPL?
Объем торгов за последние 24 часа для XPL составляет $ 9,56M USD.
Вырастет ли XPL в цене в этом году?
XPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XPL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:09:04 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

