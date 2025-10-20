Текущая цена INFINIT сегодня составляет 0.13298 USD. Следите за обновлениями цены IN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена INFINIT сегодня составляет 0.13298 USD. Следите за обновлениями цены IN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IN прямо сейчас на MEXC.

INFINIT Курс (IN)

Текущая цена 1 IN в USD:

-2,99%1D
USD
График цены INFINIT (IN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:49 (UTC+8)

Информация о ценах INFINIT (IN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,12341
Мин 24Ч
$ 0,1415
Макс 24Ч

-2,20%

-2,98%

-23,37%

-23,37%

Текущая цена INFINIT (IN) составляет $ 0,13298. За последние 24 часа IN торговался в диапазоне от $ 0,12341 до $ 0,1415, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IN за все время составляет $ 0,330328543984695, а минимальная – $ 0,053529767930225576.

Что касается краткосрочной динамики, IN изменился на -2,20% за последний час, на -2,98% за 24 часа и на -23,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация INFINIT (IN)

No.656

25,90%

ETH

Текущая рыночная капитализация INFINIT составляет $ 34,45M, при 24-часовом объеме торгов $ 135,71K. Циркулируещее обращение IN составляет 259,07M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,98M.

История цен INFINIT (IN) в USD

Отслеживайте изменения цены INFINIT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0040987-2,98%
30 дней$ +0,07369+124,28%
60 дней$ +0,06156+86,19%
90 дней$ +0,11298+564,90%
Изменение цены INFINIT сегодня

Сегодня для IN зафиксировано изменение $ -0,0040987 (-2,98%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены INFINIT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,07369 (+124,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены INFINIT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IN изменился на $ +0,06156 (+86,19%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены INFINIT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,11298 (+564,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены INFINIT (IN)?

Просмотеть страницу истории цен INFINIT.

Что такое INFINIT (IN)

INFINIT – это протокол DeFi-интеллекта на базе ИИ, который позволяет любому пользователю находить, оценивать и реализовывать DeFi-возможности с помощью интеллектуальных агентов и интерфейсов на естественном языке. В основе INFINIT лежит концепция Agentic DeFi Economy – децентрализованной инфраструктуры, основанной на агентах, где KOL (лидеры мнений) и эксперты DeFi могут создавать стратегии, монетизировать их совместно со своими сообществами, а пользователи – запускать многошаговые DeFi-стратегии одним кликом. Объединяя ИИ-агентов, интерфейс на основе промптов и мгновенное исполнение DeFi-операций в единой платформе, INFINIT упрощает и демократизирует доступ к миру DeFi для всех.

INFINIT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в INFINIT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга IN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о INFINIT в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки INFINIT простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены INFINIT (USD)

Сколько будет стоить INFINIT (IN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов INFINIT (IN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для INFINIT.

Проверьте прогноз цены INFINIT!

Токеномика INFINIT (IN)

Понимание токеномики INFINIT (IN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IN прямо сейчас!

Как купить INFINIT (IN)

Ищете как купить INFINIT? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести INFINIT на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

IN на местную валюту

Источники INFINIT

Для более глубокого понимания INFINIT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт INFINIT
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о INFINIT

Сколько стоит INFINIT (IN) на сегодня?
Актуальная цена IN в USD – 0,13298 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IN в USD?
Текущая цена IN в USD составляет $ 0,13298. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация INFINIT?
Рыночная капитализация IN составляет $ 34,45M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IN?
Циркулирующее предложение IN составляет 259,07M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IN?
IN достиг максимальной цены (ATH) в 0,330328543984695 USD.
Какова была минимальная цена IN за все время (ATL)?
IN достиг минимальной цены (ATL) в 0,053529767930225576 USD.
Каков объем торгов IN?
Объем торгов за последние 24 часа для IN составляет $ 135,71K USD.
Вырастет ли IN в цене в этом году?
IN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

