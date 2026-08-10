Сегодняшняя цена NYM

Текущая цена NYM (NYM) сегодня составляет ₽ 0,0183 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NYM на RUB составляет ₽ 0,0183 за NYM.

На данный момент NYM занимает #811 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,29M, при оборотном предложении 835,38M NYM. В течение последних 24 часов, NYM торговался в диапазоне от ₽ 0,01798 (минимум) до ₽ 0,02107 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 485,78339748154829598, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,4577435166001472954.

В краткосрочной перспективе NYM изменился на -10,56% за последний час и на +6,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,45K.

Рыночная информация NYM (NYM)

Место No.811 Рыночная капитализация ₽ 15,29M₽ 15,29M ₽ 15,29M Объем (24Ч) ₽ 64,45K₽ 64,45K ₽ 64,45K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,30M₽ 18,30M ₽ 18,30M Оборотное предложение 835,38M 835,38M 835,38M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 83,53% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация NYM составляет ₽ 15,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,45K. Циркулируещее обращение NYM составляет 835,38M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,30M.