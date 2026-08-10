Сегодняшняя цена Juventus

Текущая цена Juventus (JUV) сегодня составляет ₽ 0,3194 с изменением 0,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUV на RUB составляет ₽ 0,3194 за JUV.

На данный момент Juventus занимает #1183 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,99M, при оборотном предложении 15,61M JUV. В течение последних 24 часов, JUV торговался в диапазоне от ₽ 0,3169 (минимум) до ₽ 0,3237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 148,264087227, тогда как исторический минимум составил ₽ 26,231254696828713708.

В краткосрочной перспективе JUV изменился на +0,63% за последний час и на +4,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,95K.

Рыночная информация Juventus (JUV)

Место No.1183 Рыночная капитализация ₽ 4,99M₽ 4,99M ₽ 4,99M Объем (24Ч) ₽ 56,95K₽ 56,95K ₽ 56,95K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 6,37M₽ 6,37M ₽ 6,37M Оборотное предложение 15,61M 15,61M 15,61M Макс. предложение 19 956 000 19 956 000 19 956 000 Общее предложение 19 956 000 19 956 000 19 956 000 Коэффициент обращения 78,23% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация Juventus составляет ₽ 4,99M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,95K. Циркулируещее обращение JUV составляет 15,61M, а общее предложение – 19956000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,37M.