DOGE Курс (DOGE)
Текущая цена DOGE (DOGE) сегодня составляет ₽ 0,06996 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGE на RUB составляет ₽ 0,06996 за DOGE.
На данный момент DOGE занимает #10 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,92B, при оборотном предложении 170,38B DOGE. В течение последних 24 часов, DOGE торговался в диапазоне от ₽ 0,06907 (минимум) до ₽ 0,07093 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 61,011509152, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0070704423170535792.
В краткосрочной перспективе DOGE изменился на -0,16% за последний час и на +0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,05M.
No.10
0,67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
Текущая рыночная капитализация DOGE составляет ₽ 11,92B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,05M. Циркулируещее обращение DOGE составляет 170,38B, а общее предложение – 170376123126.57908. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,92B.
-0,16%
-1,06%
+0,32%
+0,32%
Отслеживайте изменения цены DOGE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0619915
|-1,06%
|30 дней
|₽ -0,0042
|-5,67%
|60 дней
|₽ -0,01538
|-18,03%
|90 дней
|₽ -0,03948
|-36,08%
Сегодня для DOGE зафиксировано изменение ₽ -0,0619915 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0042 (-5,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то DOGE изменился на ₽ -0,01538 (-18,03%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03948 (-36,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен DOGE.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DOGE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке DOGE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
DOGE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,07006, при текущей цене 0,07012, которая находится в непосредственной близости от этого ключевого уровня. Цена расположена внутри узкого диапазона между уровнем сопротивления S1 (0,0699) и уровнем поддержки R1 (0,07028), что свидетельствует о сужении ценового канала. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, а индикаторы демонстрируют согласованность направления движения. Рынок находится на грани равновесия между быками и медведями, пока не наблюдается явных признаков одностороннего прорыва. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на восходящую коррекцию краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI характеризуются колебательным движением и незначительной разницей между быстрыми и медленными линиями, что свидетельствует об отсутствии четкой направленности. Волатильность остается на низком уровне, а полосы Боллинджера сжимаются, что может служить предвестником изменения тренда. Распределение импульса выглядит разрозненно, без явного усиления объемов, способных обеспечить продолжение движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,07028, что всего на 0,3% выше текущей цены. Далее следует уровень R2 — 0,07044, который представляет собой вторичный контрольный уровень. Внизу ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,0699, примерно в 0,3% ниже текущей цены. Ключевой уровень защиты — S2 — расположен на отметке 0,06968, образуя нижнюю границу диапазона. Если цена выйдет за пределы текущего ценового канала, это повлечет за собой пересмотр границ краткосрочного торгового диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена DOGE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Dogecoin (DOGE) – это криптовалюта с открытым исходным кодом и одноранговой сетью, запущенная в декабре 2013 года программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Изначально это был легкомысленный проект, вдохновленный популярным интернет-мемом Doge, а изображение собаки породы Сиба-ину стало его узнаваемым символом.
В отличие от более формального позиционирования Bitcoin, Dogecoin был специально разработан, чтобы быть более доступным и ориентированным на сообщество, с целью функционировать как веселая и доступная цифровая валюта. Dogecoin, построенный на кодовой базе Litecoin (LTC), использует механизм консенсуса «доказательство работы» (PoW). Он имеет время блокировки примерно в одну минуту, предлагает относительно быстрое подтверждение транзакций и известен своими низкими комиссиями за транзакции.
Одной из отличительных черт Dogecoin является его неограниченное предложение. Ежегодно в обращение добавляется около 5 миллиардов DOGE. В отличие от Bitcoin, выпуск которого ограничен 21 миллионом монет, такая конструкция делает DOGE инфляционным активом, что значительно влияет на динамику его стоимости и долгосрочные перспективы.
Основные технические характеристики
Примеры использования
Влияние DOGE на рынок
Влияние Dogecoin на рынке криптовалют с годами неуклонно растет. Изначально рассматривавшийся как безобидный эксперимент, его стоимость быстро выросла. В течение двух недель после запуска в декабре 2013 года DOGE подскочил с начальной цены в 0,00026$ до 0,00098$. Однако этот многообещающий старт был быстро омрачен крупной хакерской атакой на блокчейн Dogecoin, в ходе которой были похищены десятки миллионов DOGE.
Удивительно, но кризис не привел к краху. Напротив, он привлек еще больше внимания общественности, сделав Dogecoin вирусной сенсацией в Twitter и привлекая в его экосистему волну новых пользователей. В ответ сообщество Dogecoin запустило инициативу «спасем Dogecoin» (Save Dogecoin), направленную на компенсацию ущерба жертвам взлома. Кампания в конечном итоге увенчалась успехом, продемонстрировав стойкость и солидарность сообщества и помогая укрепить сильную культуру, которая определяет Dogecoin.
К январю 2014 года цена DOGE снова почти удвоилась, достигнув 0,0018$. Примерно в то же время команда Dogecoin выпустила промо-видео, которое еще раз продемонстрировало ее фирменный юмор и инклюзивность. С этого момента Dogecoin перестал быть просто мемкоином и постепенно стал признанным цифровым активом.
Является ли DOGE хорошей инвестицией?
Вопрос о том, является ли Dogecoin (DOGE) выгодным вложением, уже давно является предметом споров среди инвесторов. Как ведущий мемкоин, стоимость DOGE в значительной степени зависит от энтузиазма сообщества и общего настроения рынка, а также от поддержки со стороны знаменитостей (в первую очередь Илона Маска). Хотя его технические преимущества менее конкурентоспособны по сравнению с некоторыми более новыми блокчейнами, сильное сообщество Dogecoin, высокая узнаваемость бренда и растущее число случаев использования в платежах продолжают придавать ему уникальную инвестиционную привлекательность. Тем не менее, инвесторы должны осознавать, что цена DOGE очень волатильна, что делает его относительно высокорисковым активом.
Ценовые тенденции DOGE и рыночные факторы
На цену DOGE обычно влияют следующие факторы:
Для более глубокого понимания DOGE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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