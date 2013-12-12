Dogecoin (DOGE) – это криптовалюта с открытым исходным кодом и одноранговой сетью, запущенная в декабре 2013 года программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Изначально это был легкомысленный проект, вдохновленный популярным интернет-мемом Doge, а изображение собаки породы Сиба-ину стало его узнаваемым символом.





В отличие от более формального позиционирования Bitcoin, Dogecoin был специально разработан, чтобы быть более доступным и ориентированным на сообщество, с целью функционировать как веселая и доступная цифровая валюта. Dogecoin, построенный на кодовой базе Litecoin (LTC), использует механизм консенсуса «доказательство работы» (PoW). Он имеет время блокировки примерно в одну минуту, предлагает относительно быстрое подтверждение транзакций и известен своими низкими комиссиями за транзакции.





Одной из отличительных черт Dogecoin является его неограниченное предложение. Ежегодно в обращение добавляется около 5 миллиардов DOGE. В отличие от Bitcoin, выпуск которого ограничен 21 миллионом монет, такая конструкция делает DOGE инфляционным активом, что значительно влияет на динамику его стоимости и долгосрочные перспективы.





Основные технические характеристики



Быстрое создание блоков: Время создания блока составляет одну минуту, в отличие от 10 минут у Bitcoin.

Время создания блока составляет одну минуту, в отличие от 10 минут у Bitcoin. Неограниченное предложение: Нет максимального лимита выпуска, с непрерывным ежегодным выпуском, направленным на содействие более широкому обращению.

Нет максимального лимита выпуска, с непрерывным ежегодным выпуском, направленным на содействие более широкому обращению. Алгоритм Scrypt: Аналогично Litecoin (LTC), Dogecoin использует алгоритм Scrypt, что делает майнинг более доступным для участников, использующих обычное оборудование.





Примеры использования



Платежи: Благодаря низким комиссиям и быстрым подтверждениям DOGE часто используется для микроплатежей и трансграничных переводов.

Благодаря низким комиссиям и быстрым подтверждениям DOGE часто используется для микроплатежей и трансграничных переводов. Чаевые и донаты: На социальных платформах, таких как Reddit и Twitter, DOGE широко используется в качестве чаевых для авторов контента.

На социальных платформах, таких как Reddit и Twitter, DOGE широко используется в качестве чаевых для авторов контента. Рост экосистемы: По мере того, как все больше платформ начинают поддерживать платежи DOGE, сценарии его применения продолжают расширяться.





Влияние DOGE на рынок





Влияние Dogecoin на рынке криптовалют с годами неуклонно растет. Изначально рассматривавшийся как безобидный эксперимент, его стоимость быстро выросла. В течение двух недель после запуска в декабре 2013 года DOGE подскочил с начальной цены в 0,00026$ до 0,00098$. Однако этот многообещающий старт был быстро омрачен крупной хакерской атакой на блокчейн Dogecoin, в ходе которой были похищены десятки миллионов DOGE.





Удивительно, но кризис не привел к краху. Напротив, он привлек еще больше внимания общественности, сделав Dogecoin вирусной сенсацией в Twitter и привлекая в его экосистему волну новых пользователей. В ответ сообщество Dogecoin запустило инициативу «спасем Dogecoin» (Save Dogecoin), направленную на компенсацию ущерба жертвам взлома. Кампания в конечном итоге увенчалась успехом, продемонстрировав стойкость и солидарность сообщества и помогая укрепить сильную культуру, которая определяет Dogecoin.





К январю 2014 года цена DOGE снова почти удвоилась, достигнув 0,0018$. Примерно в то же время команда Dogecoin выпустила промо-видео, которое еще раз продемонстрировало ее фирменный юмор и инклюзивность. С этого момента Dogecoin перестал быть просто мемкоином и постепенно стал признанным цифровым активом.





Является ли DOGE хорошей инвестицией?





Вопрос о том, является ли Dogecoin (DOGE) выгодным вложением, уже давно является предметом споров среди инвесторов. Как ведущий мемкоин, стоимость DOGE в значительной степени зависит от энтузиазма сообщества и общего настроения рынка, а также от поддержки со стороны знаменитостей (в первую очередь Илона Маска). Хотя его технические преимущества менее конкурентоспособны по сравнению с некоторыми более новыми блокчейнами, сильное сообщество Dogecoin, высокая узнаваемость бренда и растущее число случаев использования в платежах продолжают придавать ему уникальную инвестиционную привлекательность. Тем не менее, инвесторы должны осознавать, что цена DOGE очень волатильна, что делает его относительно высокорисковым активом.





Ценовые тенденции DOGE и рыночные факторы





На цену DOGE обычно влияют следующие факторы:

