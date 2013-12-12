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Текущая цена DOGE сегодня составляет 0,06996 RUB. Рыночная капитализация DOGE составляет 11 919 513 573,9354724368 RUB. Отслеживайте обновления цен DOGE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DOGE сегодня составляет 0,06996 RUB. Рыночная капитализация DOGE составляет 11 919 513 573,9354724368 RUB. Отслеживайте обновления цен DOGE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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DOGE Курс (DOGE)

Текущая цена 1 DOGE в RUB:

₽5,786264
₽5,786264₽5,786264
-1,06%1D
RUB
График цены DOGE (DOGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:53:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DOGE

Текущая цена DOGE (DOGE) сегодня составляет ₽ 0,06996 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGE на RUB составляет ₽ 0,06996 за DOGE.

На данный момент DOGE занимает #10 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,92B, при оборотном предложении 170,38B DOGE. В течение последних 24 часов, DOGE торговался в диапазоне от ₽ 0,06907 (минимум) до ₽ 0,07093 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 61,011509152, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0070704423170535792.

В краткосрочной перспективе DOGE изменился на -0,16% за последний час и на +0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,05M.

Рыночная информация DOGE (DOGE)

No.10

₽ 11,92B
₽ 11,92B₽ 11,92B

₽ 4,05M
₽ 4,05M₽ 4,05M

₽ 11,92B
₽ 11,92B₽ 11,92B

170,38B
170,38B 170,38B

--
----

170 376 123 126,57908
170 376 123 126,57908 170 376 123 126,57908

0,67%

2013-12-12 00:00:00

₽ 0,04624048
₽ 0,04624048₽ 0,04624048

DOGE

Текущая рыночная капитализация DOGE составляет ₽ 11,92B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,05M. Циркулируещее обращение DOGE составляет 170,38B, а общее предложение – 170376123126.57908. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,92B.

История цен DOGE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06907
₽ 0,06907₽ 0,06907
Мин 24Ч
₽ 0,07093
₽ 0,07093₽ 0,07093
Макс 24Ч

₽ 0,06907
₽ 0,06907₽ 0,06907

₽ 0,07093
₽ 0,07093₽ 0,07093

₽ 61,011509152
₽ 61,011509152₽ 61,011509152

₽ 0,0070704423170535792
₽ 0,0070704423170535792₽ 0,0070704423170535792

-0,16%

-1,06%

+0,32%

+0,32%

История цен DOGE (DOGE) в RUB

Отслеживайте изменения цены DOGE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0619915-1,06%
30 дней₽ -0,0042-5,67%
60 дней₽ -0,01538-18,03%
90 дней₽ -0,03948-36,08%
Изменение цены DOGE сегодня

Сегодня для DOGE зафиксировано изменение ₽ -0,0619915 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены DOGE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0042 (-5,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены DOGE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DOGE изменился на ₽ -0,01538 (-18,03%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены DOGE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03948 (-36,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены DOGE (DOGE)?

Просмотеть страницу истории цен DOGE.

Анализ по DOGE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DOGE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке DOGE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DOGE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DOGE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,07006, при текущей цене 0,07012, которая находится в непосредственной близости от этого ключевого уровня. Цена расположена внутри узкого диапазона между уровнем сопротивления S1 (0,0699) и уровнем поддержки R1 (0,07028), что свидетельствует о сужении ценового канала. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, а индикаторы демонстрируют согласованность направления движения. Рынок находится на грани равновесия между быками и медведями, пока не наблюдается явных признаков одностороннего прорыва. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на восходящую коррекцию краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI характеризуются колебательным движением и незначительной разницей между быстрыми и медленными линиями, что свидетельствует об отсутствии четкой направленности. Волатильность остается на низком уровне, а полосы Боллинджера сжимаются, что может служить предвестником изменения тренда. Распределение импульса выглядит разрозненно, без явного усиления объемов, способных обеспечить продолжение движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,07028, что всего на 0,3% выше текущей цены. Далее следует уровень R2 — 0,07044, который представляет собой вторичный контрольный уровень. Внизу ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,0699, примерно в 0,3% ниже текущей цены. Ключевой уровень защиты — S2 — расположен на отметке 0,06968, образуя нижнюю границу диапазона. Если цена выйдет за пределы текущего ценового канала, это повлечет за собой пересмотр границ краткосрочного торгового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены DOGE?

Цены на DOGE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения в социальных сетях и поддержка со стороны знаменитостей, особенно Элона Маска.
2. Рыночные спекуляции и поведение розничных инвесторов.
3. Общие тенденции на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах.
5. Принятие DOGE в качестве платежного средства бизнесом.
6. Популярность мем-культуры и вирусные тренды.
7. Движения «китов» и активность крупных держателей.
8. Регуляторные новости, влияющие на рынки криптовалют.
9. Технические разработки и обновления сети.
10. Общий уровень рыночного риска в финансовых рынках.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену DOGE?

Люди хотят знать текущую цену DOGE, потому что: 1) он отличается высокой волатильностью — цены быстро меняются, что влияет на инвестиционную стоимость; 2) открываются торговые возможности — дневным трейдерам необходимы данные в реальном времени для принятия решений о покупке и продаже; 3) отслеживание портфеля — инвесторы следят за своими активами; 4) циклы FOMO/хайпа — ажиотаж в социальных сетях стимулирует интерес.

Прогноз цены DOGE

Прогноз цены DOGE (DOGE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DOGE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DOGE (DOGE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DOGE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DOGE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DOGE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DOGE».

Как купить и инвестировать DOGE в Россия

Готовы приступить к работе с DOGE? Покупка DOGE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить DOGE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке DOGE (DOGE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и DOGE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке DOGE (DOGE)

Что вы можете сделать с DOGE

Владение DOGE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое DOGE (DOGE)

Dogecoin (DOGE) – это криптовалюта с открытым исходным кодом и одноранговой сетью, запущенная в декабре 2013 года программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Изначально это был легкомысленный проект, вдохновленный популярным интернет-мемом Doge, а изображение собаки породы Сиба-ину стало его узнаваемым символом.


В отличие от более формального позиционирования Bitcoin, Dogecoin был специально разработан, чтобы быть более доступным и ориентированным на сообщество, с целью функционировать как веселая и доступная цифровая валюта. Dogecoin, построенный на кодовой базе Litecoin (LTC), использует механизм консенсуса «доказательство работы» (PoW). Он имеет время блокировки примерно в одну минуту, предлагает относительно быстрое подтверждение транзакций и известен своими низкими комиссиями за транзакции.


Одной из отличительных черт Dogecoin является его неограниченное предложение. Ежегодно в обращение добавляется около 5 миллиардов DOGE. В отличие от Bitcoin, выпуск которого ограничен 21 миллионом монет, такая конструкция делает DOGE инфляционным активом, что значительно влияет на динамику его стоимости и долгосрочные перспективы.


Основные технические характеристики

  • Быстрое создание блоков: Время создания блока составляет одну минуту, в отличие от 10 минут у Bitcoin.
  • Неограниченное предложение: Нет максимального лимита выпуска, с непрерывным ежегодным выпуском, направленным на содействие более широкому обращению.
  • Алгоритм Scrypt: Аналогично Litecoin (LTC), Dogecoin использует алгоритм Scrypt, что делает майнинг более доступным для участников, использующих обычное оборудование.



Примеры использования

  • Платежи: Благодаря низким комиссиям и быстрым подтверждениям DOGE часто используется для микроплатежей и трансграничных переводов.
  • Чаевые и донаты: На социальных платформах, таких как Reddit и Twitter, DOGE широко используется в качестве чаевых для авторов контента.
  • Рост экосистемы: По мере того, как все больше платформ начинают поддерживать платежи DOGE, сценарии его применения продолжают расширяться.



Влияние DOGE на рынок


Влияние Dogecoin на рынке криптовалют с годами неуклонно растет. Изначально рассматривавшийся как безобидный эксперимент, его стоимость быстро выросла. В течение двух недель после запуска в декабре 2013 года DOGE подскочил с начальной цены в 0,00026$ до 0,00098$. Однако этот многообещающий старт был быстро омрачен крупной хакерской атакой на блокчейн Dogecoin, в ходе которой были похищены десятки миллионов DOGE.


Удивительно, но кризис не привел к краху. Напротив, он привлек еще больше внимания общественности, сделав Dogecoin вирусной сенсацией в Twitter и привлекая в его экосистему волну новых пользователей. В ответ сообщество Dogecoin запустило инициативу «спасем Dogecoin» (Save Dogecoin), направленную на компенсацию ущерба жертвам взлома. Кампания в конечном итоге увенчалась успехом, продемонстрировав стойкость и солидарность сообщества и помогая укрепить сильную культуру, которая определяет Dogecoin.


К январю 2014 года цена DOGE снова почти удвоилась, достигнув 0,0018$. Примерно в то же время команда Dogecoin выпустила промо-видео, которое еще раз продемонстрировало ее фирменный юмор и инклюзивность. С этого момента Dogecoin перестал быть просто мемкоином и постепенно стал признанным цифровым активом.


Является ли DOGE хорошей инвестицией?


Вопрос о том, является ли Dogecoin (DOGE) выгодным вложением, уже давно является предметом споров среди инвесторов. Как ведущий мемкоин, стоимость DOGE в значительной степени зависит от энтузиазма сообщества и общего настроения рынка, а также от поддержки со стороны знаменитостей (в первую очередь Илона Маска). Хотя его технические преимущества менее конкурентоспособны по сравнению с некоторыми более новыми блокчейнами, сильное сообщество Dogecoin, высокая узнаваемость бренда и растущее число случаев использования в платежах продолжают придавать ему уникальную инвестиционную привлекательность. Тем не менее, инвесторы должны осознавать, что цена DOGE очень волатильна, что делает его относительно высокорисковым активом.


Ценовые тенденции DOGE и рыночные факторы


На цену DOGE обычно влияют следующие факторы:

  • Социальные сети и общественные деятели: Твиты и публичные заявления, особенно от таких личностей, как Илон Маск, могут существенно повлиять на динамику цен.
  • Общая рыночная конъюнктура криптовалют: Общие рыночные тенденции, такие как бычьи и медвежьи циклы.
  • Экономика майнинга: Такие факторы, как сложность майнинга, затраты на майнинг и темпы роста предложения.
  • Активность сообщества: Принятие криптовалют продавцами или платформами для оплаты и чаевых, а также онлайн-кампании и события, организованные сообществом.

Источники DOGE

Для более глубокого понимания DOGE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт DOGE
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:53:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DOGE (DOGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о DOGE

DOGE USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOGE/USDT
₽5,786264
₽5,786264₽5,786264
-1,04%
57.87M (USDT)
DOGE/USDC
₽5,7854368
₽5,7854368₽5,7854368
-1,03%
489.50K (USDT)
DOGE/USD1
₽5,7846096
₽5,7846096₽5,7846096
-0,96%
3.84M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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