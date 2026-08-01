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Текущая цена YOM сегодня составляет 0,10346 RUB. Рыночная капитализация YOM составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен YOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена YOM сегодня составляет 0,10346 RUB. Рыночная капитализация YOM составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен YOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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YOM Курс (YOM)

Текущая цена 1 YOM в RUB:

₽8,53545
₽8,53545₽8,53545
+0,48%1D
RUB
График цены YOM (YOM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:31:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена YOM

Текущая цена YOM (YOM) сегодня составляет ₽ 0,10346 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YOM на RUB составляет ₽ 0,10346 за YOM.

На данный момент YOM занимает #3702 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 YOM. В течение последних 24 часов, YOM торговался в диапазоне от ₽ 0,09558 (минимум) до ₽ 0,11023 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8,34519410809406190, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,17719579871419905.

В краткосрочной перспективе YOM изменился на -2,18% за последний час и на -0,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,61K.

Рыночная информация YOM (YOM)

No.3702

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 72,61K
₽ 72,61K₽ 72,61K

₽ 77,60M
₽ 77,60M₽ 77,60M

0,00
0,00 0,00

750 000 000
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750 000 000 750 000 000

0,00%

AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация YOM составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,61K. Циркулируещее обращение YOM составляет 0,00, а общее предложение – 750000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 77,60M.

История цен YOM в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09558
₽ 0,09558₽ 0,09558
Мин 24Ч
₽ 0,11023
₽ 0,11023₽ 0,11023
Макс 24Ч

₽ 0,09558
₽ 0,09558₽ 0,09558

₽ 0,11023
₽ 0,11023₽ 0,11023

₽ 8,34519410809406190
₽ 8,34519410809406190₽ 8,34519410809406190

₽ 6,17719579871419905
₽ 6,17719579871419905₽ 6,17719579871419905

-2,18%

+0,48%

-0,31%

-0,31%

История цен YOM (YOM) в RUB

Отслеживайте изменения цены YOM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0407744+0,48%
30 дней₽ +0,01234+13,54%
60 дней₽ +0,01396+15,59%
90 дней₽ +0,07746+297,92%
Изменение цены YOM сегодня

Сегодня для YOM зафиксировано изменение ₽ +0,0407744 (+0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены YOM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01234 (+13,54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены YOM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YOM изменился на ₽ +0,01396 (+15,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены YOM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,07746 (+297,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YOM (YOM)?

Просмотеть страницу истории цен YOM.

Анализ по YOM

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний YOM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке YOM: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке YOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

YOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10738, находясь ниже центральной зоны 0,1081. Цена колеблется в диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной. Система скользящих средних формирует сигнал к покупке, а позиция ключевой точки указывает на то, что борьба быков и медведей сосредоточена около уровня 0,1081. Рыночная структура пока не преодолела ключевую осевую линию, сохраняя характер бокового тренда. MACD сформировал «мертвый перекресток», что свидетельствует о снижении импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Краткосрочные группы скользящих средних и EMA дают сигнал к покупке, создавая слоистую структуру по отношению к тренду MACD. Волатильность остается стабильной, однако быстрые и медленные индикаторы демонстрируют несоответствие направлений. Распределение импульса разрознено, отсутствует выраженный односторонний движущий фактор. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для подтверждения точных точек разворота; на данный момент явных совпадений сигналов нет. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,1097, что примерно на 2,1% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,1058, что примерно на 1,5% ниже текущей цены. Далекое ориентировочное сопротивление — уровень R2 на отметке 0,112, а дальнее ориентировочное значение поддержки — уровень S2 на отметке 0,1042. Если цена не сможет уверенно закрепиться выше центральной зоны 0,1081, она продолжит колебаться в пределах диапазона между S1 и R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены YOM

Прогноз цены YOM (YOM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YOM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены YOM (YOM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена YOM потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену YOM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены YOM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены YOM».

Как купить и инвестировать YOM в Россия

Готовы приступить к работе с YOM? Покупка YOM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить YOM. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке YOM (YOM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и YOM будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке YOM (YOM)

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Что такое YOM (YOM)

YOM – это децентрализованная сеть облачных игр (DePIN), которая обеспечивает мгновенный доступ к играм класса AAA на любом устройстве без необходимости скачивания. Используя простоящие графические процессоры пользователей вместо централизованных дата-центров, YOM работает по модели с отрицательными капитальными затратами (Negative CAPEX). Это позволяет снизить затраты на стриминг на 95% – до 0,05$ за сеанс – и обеспечить задержку менее 8 мс. YOM предоставляет студиям более дешевый канал дистрибуции, а владельцам оборудования – возможность получать пассивный доход.

Источники YOM

Для более глубокого понимания YOM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт YOM
Обозреватель блоков

Категория :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:31:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии YOM (YOM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о YOM

YOM USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте YOM (YOM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы YOM в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YOM/USDT
₽8,511525
₽8,511525₽8,511525
+0,13%
681.75K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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