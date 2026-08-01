YOM Курс (YOM)
Текущая цена YOM (YOM) сегодня составляет ₽ 0,10346 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YOM на RUB составляет ₽ 0,10346 за YOM.
На данный момент YOM занимает #3702 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 YOM. В течение последних 24 часов, YOM торговался в диапазоне от ₽ 0,09558 (минимум) до ₽ 0,11023 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 8,34519410809406190, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,17719579871419905.
В краткосрочной перспективе YOM изменился на -2,18% за последний час и на -0,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,61K.
No.3702
0,00%
AVAX_CCHAIN
Текущая рыночная капитализация YOM составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,61K. Циркулируещее обращение YOM составляет 0,00, а общее предложение – 750000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 77,60M.
-2,18%
+0,48%
-0,31%
-0,31%
Отслеживайте изменения цены YOM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0407744
|+0,48%
|30 дней
|₽ +0,01234
|+13,54%
|60 дней
|₽ +0,01396
|+15,59%
|90 дней
|₽ +0,07746
|+297,92%
Сегодня для YOM зафиксировано изменение ₽ +0,0407744 (+0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01234 (+13,54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то YOM изменился на ₽ +0,01396 (+15,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,07746 (+297,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен YOM.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний YOM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке YOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
YOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10738, находясь ниже центральной зоны 0,1081. Цена колеблется в диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной. Система скользящих средних формирует сигнал к покупке, а позиция ключевой точки указывает на то, что борьба быков и медведей сосредоточена около уровня 0,1081. Рыночная структура пока не преодолела ключевую осевую линию, сохраняя характер бокового тренда. MACD сформировал «мертвый перекресток», что свидетельствует о снижении импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Краткосрочные группы скользящих средних и EMA дают сигнал к покупке, создавая слоистую структуру по отношению к тренду MACD. Волатильность остается стабильной, однако быстрые и медленные индикаторы демонстрируют несоответствие направлений. Распределение импульса разрознено, отсутствует выраженный односторонний движущий фактор. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для подтверждения точных точек разворота; на данный момент явных совпадений сигналов нет. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,1097, что примерно на 2,1% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,1058, что примерно на 1,5% ниже текущей цены. Далекое ориентировочное сопротивление — уровень R2 на отметке 0,112, а дальнее ориентировочное значение поддержки — уровень S2 на отметке 0,1042. Если цена не сможет уверенно закрепиться выше центральной зоны 0,1081, она продолжит колебаться в пределах диапазона между S1 и R1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена YOM потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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YOM – это децентрализованная сеть облачных игр (DePIN), которая обеспечивает мгновенный доступ к играм класса AAA на любом устройстве без необходимости скачивания. Используя простоящие графические процессоры пользователей вместо централизованных дата-центров, YOM работает по модели с отрицательными капитальными затратами (Negative CAPEX). Это позволяет снизить затраты на стриминг на 95% – до 0,05$ за сеанс – и обеспечить задержку менее 8 мс. YOM предоставляет студиям более дешевый канал дистрибуции, а владельцам оборудования – возможность получать пассивный доход.
Для более глубокого понимания YOM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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