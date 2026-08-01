Текущее общее настроение на рынке YOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

YOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10738, находясь ниже центральной зоны 0,1081. Цена колеблется в диапазоне между уровнем S1 и центральной зоной. Система скользящих средних формирует сигнал к покупке, а позиция ключевой точки указывает на то, что борьба быков и медведей сосредоточена около уровня 0,1081. Рыночная структура пока не преодолела ключевую осевую линию, сохраняя характер бокового тренда. MACD сформировал «мертвый перекресток», что свидетельствует о снижении импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Краткосрочные группы скользящих средних и EMA дают сигнал к покупке, создавая слоистую структуру по отношению к тренду MACD. Волатильность остается стабильной, однако быстрые и медленные индикаторы демонстрируют несоответствие направлений. Распределение импульса разрознено, отсутствует выраженный односторонний движущий фактор. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для подтверждения точных точек разворота; на данный момент явных совпадений сигналов нет. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,1097, что примерно на 2,1% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,1058, что примерно на 1,5% ниже текущей цены. Далекое ориентировочное сопротивление — уровень R2 на отметке 0,112, а дальнее ориентировочное значение поддержки — уровень S2 на отметке 0,1042. Если цена не сможет уверенно закрепиться выше центральной зоны 0,1081, она продолжит колебаться в пределах диапазона между S1 и R1.

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