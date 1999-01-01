AIW

Stability World AI – это революционная платформа генеративного ИИ, предназначенная для энтузиастов, создателей и сообществ Web3. Она позволяет пользователям создавать, обучать и внедрять пользовательские модели ИИ и ИИ-агентов, адаптированных к конкретным потребностям. Создаете ли вы модели KOL, видео или анимацию, Stability World AI предоставляет инструменты для раскрытия творческого потенциала и вовлечения аудитории. Каждый ИИ-агент токенизирован и сопряжен с нативной валютой, $AIW, что позволяет органично сочетать творчество и децентрализованные финансы. Предоставляя комплексное решение для генеративного ИИ с протоколом API, Stability World AI поддерживает проекты, преобразующие персоны социальных сетей в настраиваемые материалы, и предлагает новую парадигму цифровой идентификации, вовлечения и DeFi.

Название криптовалютыAIW

Макс. предложение10,000,000,000

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