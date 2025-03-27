WAL

Walrus — это децентрализованная сеть хранения данных для данных и таких видов контента, как большие текстовые файлы, видео, изображения и аудио. В отличие от традиционных облачных систем хранения, которые полагаются на хранение полных копий данных в централизованных серверах, Walrus разбивает данные на маленькие части и распределяет их по нескольким узлам по всему миру. Благодаря такой децентрализации Walrus гарантирует, что данные останутся доступными быстро, даже в случае сбоя: если часть сети выйдет из строя, система все равно сможет восстановить полные данные.

Название криптовалютыWAL

МестоNo.100

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0002%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.34%

Оборотное предложение1,315,416,667

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0.263%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.8742222240859585,2025-03-27

Наименьшая цена0.35568715943995327,2025-03-27

Публичный блокчейнSUI

ВведениеWalrus — это децентрализованная сеть хранения данных для данных и таких видов контента, как большие текстовые файлы, видео, изображения и аудио. В отличие от традиционных облачных систем хранения, которые полагаются на хранение полных копий данных в централизованных серверах, Walrus разбивает данные на маленькие части и распределяет их по нескольким узлам по всему миру. Благодаря такой децентрализации Walrus гарантирует, что данные останутся доступными быстро, даже в случае сбоя: если часть сети выйдет из строя, система все равно сможет восстановить полные данные.

Сектор

Соцсети

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