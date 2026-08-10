Текущее общее настроение на рынке MANTRA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

MANTRA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,005626. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,005513. Бычьи позиции доминируют, а структура ценового диапазона демонстрирует восходящую дивергенцию. Текущая цена пробила сопротивление R2 — 0,005573, что указывает на расширение рынка вверх. Индикаторы подтверждают направленность тренда: совпадение сигналов свидетельствует о контроле со стороны покупателей. Цены отклонились от центральной зоны, при этом восходящий канал остаётся полностью сохранённым. Краткосрочные скользящие средние формируют «бычий» сигнал: группа EMA выстроена в правильном направлении, MACD показывает крестовое пересечение в сторону роста, а индикаторы импульса демонстрируют активное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков дивергенции между быстрыми и медленными осцилляторами. Волатильность остаётся стабильной, а значения KDJ и StochRSI находятся в согласии друг с другом. Полосы Боллинджера расширяются вверх, что дополнительно усиливает направленность движения. Распределение импульсов преимущественно смещено в пользу быков, при этом нет заметных признаков замедления. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,005573, который находится всего в 0,000053 от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на S1 — 0,005487, что соответствует расстоянию в 0,000139 от текущего курса. Дальний защитный уровень — S2 на отметке 0,005453, с отставанием в 0,000173. Существенных исторических уровней сопротивления выше не наблюдается. Центральный уровень 0,005513 служит основой для возможного тестирования. В целом, текущая картина говорит о наличии благоприятных условий для дальнейшего роста.

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