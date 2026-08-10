MANTRA Курс (MANTRA)
Текущая цена MANTRA (MANTRA) сегодня составляет ₽ 0,005593 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANTRA на RUB составляет ₽ 0,005593 за MANTRA.
На данный момент MANTRA занимает #458 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 29,56M, при оборотном предложении 5,28B MANTRA. В течение последних 24 часов, MANTRA торговался в диапазоне от ₽ 0,00557 (минимум) до ₽ 0,005804 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,1966497833035089763, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5416365753530046337.
В краткосрочной перспективе MANTRA изменился на -0,22% за последний час и на +1,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,15K.
No.458
52,84%
MANTRA
Текущая рыночная капитализация MANTRA составляет ₽ 29,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,15K. Циркулируещее обращение MANTRA составляет 5,28B, а общее предложение – 7237657438.02854852. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 55,93M.
-0,22%
-1,63%
+1,23%
+1,23%
Отслеживайте изменения цены MANTRA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00765601
|-1,63%
|30 дней
|₽ -0,001015
|-15,37%
|60 дней
|₽ -0,002136
|-27,64%
|90 дней
|₽ -0,005931
|-51,47%
Сегодня для MANTRA зафиксировано изменение ₽ -0,00765601 (-1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001015 (-15,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MANTRA изменился на ₽ -0,002136 (-27,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,005931 (-51,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен MANTRA.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MANTRA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MANTRA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MANTRA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,005626. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,005513. Бычьи позиции доминируют, а структура ценового диапазона демонстрирует восходящую дивергенцию. Текущая цена пробила сопротивление R2 — 0,005573, что указывает на расширение рынка вверх. Индикаторы подтверждают направленность тренда: совпадение сигналов свидетельствует о контроле со стороны покупателей. Цены отклонились от центральной зоны, при этом восходящий канал остаётся полностью сохранённым. Краткосрочные скользящие средние формируют «бычий» сигнал: группа EMA выстроена в правильном направлении, MACD показывает крестовое пересечение в сторону роста, а индикаторы импульса демонстрируют активное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков дивергенции между быстрыми и медленными осцилляторами. Волатильность остаётся стабильной, а значения KDJ и StochRSI находятся в согласии друг с другом. Полосы Боллинджера расширяются вверх, что дополнительно усиливает направленность движения. Распределение импульсов преимущественно смещено в пользу быков, при этом нет заметных признаков замедления. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,005573, который находится всего в 0,000053 от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на S1 — 0,005487, что соответствует расстоянию в 0,000139 от текущего курса. Дальний защитный уровень — S2 на отметке 0,005453, с отставанием в 0,000173. Существенных исторических уровней сопротивления выше не наблюдается. Центральный уровень 0,005513 служит основой для возможного тестирования. В целом, текущая картина говорит о наличии благоприятных условий для дальнейшего роста.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена MANTRA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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MANTRA — это экосистема реальных активов (RWA), созданная для переноса регулируемых финансовых активов в блокчейн. Она сочетает лицензированную инфраструктуру виртуальных активов с высокопроизводительным Layer 1, совместимым с EVM, специально разработанным для токенизированных RWA и приложений цифровых активов, соответствующих требованиям регулирования.
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