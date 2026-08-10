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Текущая цена MANTRA сегодня составляет 0,005593 RUB. Рыночная капитализация MANTRA составляет 29 558 605,53989768351745 RUB. Отслеживайте обновления цен MANTRA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MANTRA сегодня составляет 0,005593 RUB. Рыночная капитализация MANTRA составляет 29 558 605,53989768351745 RUB. Отслеживайте обновления цен MANTRA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MANTRA Курс (MANTRA)

Текущая цена 1 MANTRA в RUB:

₽0,46203773
₽0,46203773₽0,46203773
-1,63%1D
RUB
График цены MANTRA (MANTRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:06:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MANTRA

Текущая цена MANTRA (MANTRA) сегодня составляет ₽ 0,005593 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANTRA на RUB составляет ₽ 0,005593 за MANTRA.

На данный момент MANTRA занимает #458 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 29,56M, при оборотном предложении 5,28B MANTRA. В течение последних 24 часов, MANTRA торговался в диапазоне от ₽ 0,00557 (минимум) до ₽ 0,005804 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,1966497833035089763, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5416365753530046337.

В краткосрочной перспективе MANTRA изменился на -0,22% за последний час и на +1,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,15K.

Рыночная информация MANTRA (MANTRA)

No.458

₽ 29,56M
₽ 29,56M₽ 29,56M

₽ 60,15K
₽ 60,15K₽ 60,15K

₽ 55,93M
₽ 55,93M₽ 55,93M

5,28B
5,28B 5,28B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

7 237 657 438,02854852
7 237 657 438,02854852 7 237 657 438,02854852

52,84%

MANTRA

Текущая рыночная капитализация MANTRA составляет ₽ 29,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,15K. Циркулируещее обращение MANTRA составляет 5,28B, а общее предложение – 7237657438.02854852. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 55,93M.

История цен MANTRA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00557
₽ 0,00557₽ 0,00557
Мин 24Ч
₽ 0,005804
₽ 0,005804₽ 0,005804
Макс 24Ч

₽ 0,00557
₽ 0,00557₽ 0,00557

₽ 0,005804
₽ 0,005804₽ 0,005804

₽ 2,1966497833035089763
₽ 2,1966497833035089763₽ 2,1966497833035089763

₽ 0,5416365753530046337
₽ 0,5416365753530046337₽ 0,5416365753530046337

-0,22%

-1,63%

+1,23%

+1,23%

История цен MANTRA (MANTRA) в RUB

Отслеживайте изменения цены MANTRA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00765601-1,63%
30 дней₽ -0,001015-15,37%
60 дней₽ -0,002136-27,64%
90 дней₽ -0,005931-51,47%
Изменение цены MANTRA сегодня

Сегодня для MANTRA зафиксировано изменение ₽ -0,00765601 (-1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MANTRA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001015 (-15,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MANTRA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MANTRA изменился на ₽ -0,002136 (-27,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MANTRA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,005931 (-51,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MANTRA (MANTRA)?

Просмотеть страницу истории цен MANTRA.

Анализ по MANTRA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MANTRA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке MANTRA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MANTRA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

MANTRA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,005626. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,005513. Бычьи позиции доминируют, а структура ценового диапазона демонстрирует восходящую дивергенцию. Текущая цена пробила сопротивление R2 — 0,005573, что указывает на расширение рынка вверх. Индикаторы подтверждают направленность тренда: совпадение сигналов свидетельствует о контроле со стороны покупателей. Цены отклонились от центральной зоны, при этом восходящий канал остаётся полностью сохранённым. Краткосрочные скользящие средние формируют «бычий» сигнал: группа EMA выстроена в правильном направлении, MACD показывает крестовое пересечение в сторону роста, а индикаторы импульса демонстрируют активное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков дивергенции между быстрыми и медленными осцилляторами. Волатильность остаётся стабильной, а значения KDJ и StochRSI находятся в согласии друг с другом. Полосы Боллинджера расширяются вверх, что дополнительно усиливает направленность движения. Распределение импульсов преимущественно смещено в пользу быков, при этом нет заметных признаков замедления. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,005573, который находится всего в 0,000053 от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на S1 — 0,005487, что соответствует расстоянию в 0,000139 от текущего курса. Дальний защитный уровень — S2 на отметке 0,005453, с отставанием в 0,000173. Существенных исторических уровней сопротивления выше не наблюдается. Центральный уровень 0,005513 служит основой для возможного тестирования. В целом, текущая картина говорит о наличии благоприятных условий для дальнейшего роста.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены MANTRA

Прогноз цены MANTRA (MANTRA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MANTRA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены MANTRA (MANTRA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MANTRA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MANTRA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MANTRA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MANTRA».

Как купить и инвестировать MANTRA в Россия

Готовы приступить к работе с MANTRA? Покупка MANTRA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MANTRA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MANTRA (MANTRA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MANTRA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MANTRA (MANTRA)

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Что такое MANTRA (MANTRA)

MANTRA — это экосистема реальных активов (RWA), созданная для переноса регулируемых финансовых активов в блокчейн. Она сочетает лицензированную инфраструктуру виртуальных активов с высокопроизводительным Layer 1, совместимым с EVM, специально разработанным для токенизированных RWA и приложений цифровых активов, соответствующих требованиям регулирования.

Источники MANTRA

Для более глубокого понимания MANTRA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MANTRA
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:06:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MANTRA (MANTRA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MANTRA

MANTRA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте MANTRA (MANTRA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MANTRA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MANTRA/USDT
₽0,46236817
₽0,46236817₽0,46236817
-1,58%
10.65M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MANTRA = 0,46203773 RUB