Что такое Futu Holdings (FUTUON)

Сколько будет стоить Futu Holdings (FUTUON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Futu Holdings (FUTUON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Futu Holdings.

Токеномика Futu Holdings (FUTUON)

Понимание токеномики Futu Holdings (FUTUON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FUTUON прямо сейчас!

Ищете как купить Futu Holdings? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Futu Holdings на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FUTUON на местную валюту

Источники Futu Holdings

Для более глубокого понимания Futu Holdings рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Futu Holdings Сколько стоит Futu Holdings (FUTUON) на сегодня? Актуальная цена FUTUON в USD – 166,33 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FUTUON в USD? $ 166,33 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FUTUON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Futu Holdings? Рыночная капитализация FUTUON составляет $ 1,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FUTUON? Циркулирующее предложение FUTUON составляет 6,74K USD . Какова была максимальная цена (ATH) FUTUON? FUTUON достиг максимальной цены (ATH) в 194,05605335665007 USD . Какова была минимальная цена FUTUON за все время (ATL)? FUTUON достиг минимальной цены (ATL) в 150,44906962587248 USD . Каков объем торгов FUTUON? Объем торгов за последние 24 часа для FUTUON составляет $ 56,88K USD . Вырастет ли FUTUON в цене в этом году? FUTUON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FUTUON для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Futu Holdings (FUTUON)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 22:32:48 Новости отрасли Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху" 10-23 15:34:02 Новости отрасли Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

