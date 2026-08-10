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Текущая цена Decentralized USD сегодня составляет 0.9999 RUB. Рыночная капитализация USDD составляет 1,362,060,565.3215 RUB. Отслеживайте обновления цен USDD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Decentralized USD сегодня составляет 0.9999 RUB. Рыночная капитализация USDD составляет 1,362,060,565.3215 RUB. Отслеживайте обновления цен USDD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Decentralized USD Курс (USDD)

Текущая цена 1 USDD в RUB:

₽82.59174
₽82.59174₽82.59174
+0,02%1D
RUB
График цены Decentralized USD (USDD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:42:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Decentralized USD

Текущая цена Decentralized USD (USDD) сегодня составляет ₽ 0.9999 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDD на RUB составляет ₽ 0.9999 за USDD.

На данный момент Decentralized USD занимает #49 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,36B, при оборотном предложении 1,36B USDD. В течение последних 24 часов, USDD торговался в диапазоне от ₽ 0.9997 (минимум) до ₽ 0.9999 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 85.355887681655829, тогда как исторический минимум составил ₽ 76.44079363230255204.

В краткосрочной перспективе USDD изменился на 0.00% за последний час и на +0.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,86K.

Рыночная информация Decentralized USD (USDD)

No.49

₽ 1,36B
₽ 1,36B₽ 1,36B

₽ 2,86K
₽ 2,86K₽ 2,86K

₽ 1.36B
₽ 1.36B₽ 1.36B

1,36B
1,36B 1,36B

1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785

0.06%

TRX

Текущая рыночная капитализация Decentralized USD составляет ₽ 1,36B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,86K. Циркулируещее обращение USDD составляет 1,36B, а общее предложение – 1362196785. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.36B.

История цен Decentralized USD в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.9997
₽ 0.9997₽ 0.9997
Мин 24Ч
₽ 0.9999
₽ 0.9999₽ 0.9999
Макс 24Ч

₽ 0.9997
₽ 0.9997₽ 0.9997

₽ 0.9999
₽ 0.9999₽ 0.9999

₽ 85.355887681655829
₽ 85.355887681655829₽ 85.355887681655829

₽ 76.44079363230255204
₽ 76.44079363230255204₽ 76.44079363230255204

0.00%

+0.02%

+0.15%

+0.15%

История цен Decentralized USD (USDD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Decentralized USD за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.016515+0.02%
30 дней₽ -0.0005-0.05%
60 дней₽ 00.00%
90 дней₽ 00.00%
Изменение цены Decentralized USD сегодня

Сегодня для USDD зафиксировано изменение ₽ +0.016515 (+0.02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Decentralized USD за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0005 (-0.05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Decentralized USD за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USDD изменился на ₽ 0 (0.00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Decentralized USD за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ 0 (0.00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Decentralized USD (USDD)?

Просмотеть страницу истории цен Decentralized USD.

Анализ по Decentralized USD

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Decentralized USD, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Decentralized USD?

Цена USDD зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Алгоритмический механизм стабильности — сжигание/эмиссия TRX в сети TRON для поддержания привязки к 1 доллару.
2. Доверие рынка — уровень доверия к экосистеме TRON и решениям по управлению проектом.
3. Коллateralное обеспечение — резервные активы, включая BTC, USDT и USDC, поддерживающие привязку к фиксированному курсу.
4. Объём торгов — ликвидность на различных биржах влияет на стабильность цены.
5. Регуляторные новости — государственная политика в отношении стейблкоинов оказывает влияние на спрос.
6. Движения цены TRX — как основного обеспечения, волатильность TRX сказывается на стабильности USDD.
7. Показатели конкурентов — другие алгоритмические стейблкоины, такие как UST, влияют на рыночный настрой.
8. Принятие DeFi — использование в дефинансовых протоколах TRON повышает спрос на утилитарную функцию USDD.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Decentralized USD?

Люди хотят знать текущую цену USDD, поскольку это стейблкоин, который должен поддерживать паритет 1 доллар. Трейдеры отслеживают его стоимость в поисках арбитражных возможностей при отклонении от номинала. Инвесторы следят за механизмом обеспечения стабильности и наличием залогового обеспечения. Пользователи DeFi нуждаются в актуальной цене для принятия решений о кредитовании, заимствовании и участию в фермах доходности.

Прогноз цены Decentralized USD

Прогноз цены Decentralized USD (USDD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Decentralized USD (USDD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Decentralized USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Decentralized USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USDD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Decentralized USD».

Как купить и инвестировать Decentralized USD в Россия

Готовы приступить к работе с Decentralized USD? Покупка USDD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Decentralized USD. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Decentralized USD (USDD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Decentralized USD будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Decentralized USD (USDD)

Что вы можете сделать с Decentralized USD

Владение Decentralized USD позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 – это децентрализованный стейблкоин, основанный на принципах безопасности, прозрачности и стабильности. Он включает в себя безопасную ликвидацию, динамическую настройку обеспечения и продвинутую систему управления рисками для поддержания привязки 1:1 к доллару США. Благодаря избыточному обеспечению и управлению, основанному на сообществе, пользователи сохраняют полный контроль над своими активами в прозрачной и поддающейся аудиту системе.

Whitepaper

Источники Decentralized USD

Для более глубокого понимания Decentralized USD рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Decentralized USD
Обозреватель блоков

Категория :

Algorithmic StablecoinBNB Chain EcosystemCrypto-backed Stablecoin

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:42:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Decentralized USD (USDD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Decentralized USD

USDD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USDD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USDD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Decentralized USD (USDD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Decentralized USD в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDD/USDT
₽82.59174
₽82.59174₽82.59174
+0.02%
2.86K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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