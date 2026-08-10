Сегодняшняя цена Decentralized USD

Текущая цена Decentralized USD (USDD) сегодня составляет ₽ 0.9999 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDD на RUB составляет ₽ 0.9999 за USDD.

На данный момент Decentralized USD занимает #49 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,36B, при оборотном предложении 1,36B USDD. В течение последних 24 часов, USDD торговался в диапазоне от ₽ 0.9997 (минимум) до ₽ 0.9999 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 85.355887681655829, тогда как исторический минимум составил ₽ 76.44079363230255204.

В краткосрочной перспективе USDD изменился на 0.00% за последний час и на +0.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,86K.

Рыночная информация Decentralized USD (USDD)

Место No.49 Рыночная капитализация ₽ 1,36B₽ 1,36B ₽ 1,36B Объем (24Ч) ₽ 2,86K₽ 2,86K ₽ 2,86K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.36B₽ 1.36B ₽ 1.36B Оборотное предложение 1,36B 1,36B 1,36B Общее предложение 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 Доля рынка 0.06% Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация Decentralized USD составляет ₽ 1,36B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,86K. Циркулируещее обращение USDD составляет 1,36B, а общее предложение – 1362196785. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.36B.