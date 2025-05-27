Что такое Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц.

Public Masterpiece доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Public Masterpiece. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга PMT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Public Masterpiece в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Public Masterpiece простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Public Masterpiece Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Public Masterpiece, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PMT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Public Masterpiece.

История цен Public Masterpiece

Отслеживание траектории движения цены PMT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории PMT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Public Masterpiece.

Как купить Public Masterpiece (PMT)

Ищете как купить Public Masterpiece? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Public Masterpiece на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PMT на местную валюту

1 PMT к VND ₫ 2,210.2542 1 PMT к AUD A$ 0.13361 1 PMT к GBP ￡ 0.062926 1 PMT к EUR € 0.075856 1 PMT к USD $ 0.0862 1 PMT к MYR RM 0.364626 1 PMT к TRY ₺ 3.356628 1 PMT к JPY ¥ 12.39556 1 PMT к RUB ₽ 6.906344 1 PMT к INR ₹ 7.362342 1 PMT к IDR Rp 1,413.114528 1 PMT к PHP ₱ 4.787548 1 PMT к EGP ￡E. 4.291036 1 PMT к BRL R$ 0.488754 1 PMT к CAD C$ 0.118094 1 PMT к BDT ৳ 10.501746 1 PMT к NGN ₦ 136.391674 1 PMT к UAH ₴ 3.584196 1 PMT к VES Bs 8.1028 1 PMT к PKR Rs 24.274782 1 PMT к KZT ₸ 43.889592 1 PMT к THB ฿ 2.823912 1 PMT к TWD NT$ 2.586 1 PMT к AED د.إ 0.316354 1 PMT к CHF Fr 0.070684 1 PMT к HKD HK$ 0.674946 1 PMT к MAD .د.م 0.790454 1 PMT к MXN $ 1.660212

Источники Public Masterpiece

Для более глубокого понимания Public Masterpiece рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Public Masterpiece Какова цена Public Masterpiece (PMT) сегодня? Текущая цена Public Masterpiece (PMT) составляет 0.0862 USD . Какова рыночная капитализация Public Masterpiece (PMT)? Текущая рыночная капитализация Public Masterpiece составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения PMT на его рыночную цену в реальном времени 0.0862 USD . Каково оборотное предложение Public Masterpiece (PMT)? Текущее оборотное предложение Public Masterpiece (PMT) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Public Masterpiece (PMT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Public Masterpiece (PMT) составляет 0.09097 USD . Каков 24-часовой объем торгов Public Masterpiece (PMT)? 24-часовой объем торгов Public Masterpiece (PMT) составляет $ 126.74K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Just a Chill Guy (CHILLGUY)? Полное руководство по вирусной мем- монете В динамичном мире криптовалют, где рыночная волатильность может испытать даже самых опытных инвесторов, Just a Chill Guy (CHILLGUY) появляется как освежающее напоминание сохранять спокойствие. Это полное руководство исследует уникальную позицию CHILLGUY как мем-койна, построенного вокруг вирусной культуры социальных сетей, его ориентированный на сообщество подход к содействию внимательности в крипто-торговле и его потенциальное влияние на более широкую экосистему мем-койнов. Будь вы крипто-энтузиаст, интересующийся последними трендами мем-койнов, или тот, кто стремится понять, как вирусная интернет-культура переводится в цифровые активы, эта статья предоставляет все, что вам нужно знать о философии, токеномике и рыночном присутствии CHILLGUY. От его истоков до торговой механики, мы поможем вам ориентироваться в этом непринужденном подходе к инвестициям в криптовалюту и строительству сообщества.

Что такое Elderglade (ELDE)? Полное руководство по играм NFT в стиле фэнтези с ИИ В быстро развивающемся мире блокчейн-игр, где сложная токеномика зачастую затмевает сам игровой процесс, Elderglade выступает в роли свежего парадигмального сдвига. Этот полный справочник исследует Elderglade, игру в стиле ретро с ИИ, которая уделяет первоочередное внимание увлекательному игровому процессу, одновременно организуя интеграцию элементов Web3. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом игр, интересующимся пересечением ИИ и блокчейна, или инвестором, ищущим следующий инновационный проект GameFi, эта статья предоставит вам всю информацию, необходимую для понимания Elderglade и его родного токена, $ELDE. Мы рассмотрим его уникальный подход к решению основных проблем GameFi, исследуем токеномику и будущее этого проекта, чтобы дать вам знания для обоснованных решений о данной революционной инициативе.