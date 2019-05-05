Сегодняшняя цена Polkadot

Текущая цена Polkadot (DOT) сегодня составляет ₽ 0,8077 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOT на RUB составляет ₽ 0,8077 за DOT.

На данный момент Polkadot занимает #41 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,36B, при оборотном предложении 1,69B DOT. В течение последних 24 часов, DOT торговался в диапазоне от ₽ 0,7968 (минимум) до ₽ 0,8137 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 4 550,0115988577607753264, тогда как исторический минимум составил ₽ 73,835073060477749328.

В краткосрочной перспективе DOT изменился на +0,06% за последний час и на +0,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 921,73K.

Рыночная информация Polkadot (DOT)

Место No.41 Рыночная капитализация ₽ 1,36B₽ 1,36B ₽ 1,36B Объем (24Ч) ₽ 921,73K₽ 921,73K ₽ 921,73K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,70B₽ 1,70B ₽ 1,70B Оборотное предложение 1,69B 1,69B 1,69B Макс. предложение 2 100 000 000 2 100 000 000 2 100 000 000 Общее предложение 1 688 708 606,98738087 1 688 708 606,98738087 1 688 708 606,98738087 Коэффициент обращения 80,41% Доля рынка 0,07% Дата выпуска 2019-05-05 00:00:00 Публичный блокчейн DOT

Текущая рыночная капитализация Polkadot составляет ₽ 1,36B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 921,73K. Циркулируещее обращение DOT составляет 1,69B, а общее предложение – 1688708606.98738087. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,70B.