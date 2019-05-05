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Текущая цена Polkadot сегодня составляет 0,8077 RUB. Рыночная капитализация DOT составляет 1 363 969 941,863707528699 RUB. Отслеживайте обновления цен DOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Polkadot сегодня составляет 0,8077 RUB. Рыночная капитализация DOT составляет 1 363 969 941,863707528699 RUB. Отслеживайте обновления цен DOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Polkadot Курс (DOT)

Текущая цена 1 DOT в RUB:

₽66,812944
₽66,812944₽66,812944
-0,46%1D
RUB
График цены Polkadot (DOT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:55:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Polkadot

Текущая цена Polkadot (DOT) сегодня составляет ₽ 0,8077 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOT на RUB составляет ₽ 0,8077 за DOT.

На данный момент Polkadot занимает #41 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,36B, при оборотном предложении 1,69B DOT. В течение последних 24 часов, DOT торговался в диапазоне от ₽ 0,7968 (минимум) до ₽ 0,8137 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 4 550,0115988577607753264, тогда как исторический минимум составил ₽ 73,835073060477749328.

В краткосрочной перспективе DOT изменился на +0,06% за последний час и на +0,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 921,73K.

Рыночная информация Polkadot (DOT)

No.41

₽ 1,36B
₽ 1,36B₽ 1,36B

₽ 921,73K
₽ 921,73K₽ 921,73K

₽ 1,70B
₽ 1,70B₽ 1,70B

1,69B
1,69B 1,69B

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

1 688 708 606,98738087
1 688 708 606,98738087 1 688 708 606,98738087

80,41%

0,07%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Текущая рыночная капитализация Polkadot составляет ₽ 1,36B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 921,73K. Циркулируещее обращение DOT составляет 1,69B, а общее предложение – 1688708606.98738087. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,70B.

История цен Polkadot в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,7968
₽ 0,7968₽ 0,7968
Мин 24Ч
₽ 0,8137
₽ 0,8137₽ 0,8137
Макс 24Ч

₽ 0,7968
₽ 0,7968₽ 0,7968

₽ 0,8137
₽ 0,8137₽ 0,8137

₽ 4 550,0115988577607753264
₽ 4 550,0115988577607753264₽ 4 550,0115988577607753264

₽ 73,835073060477749328
₽ 73,835073060477749328₽ 73,835073060477749328

+0,06%

-0,45%

+0,41%

+0,41%

История цен Polkadot (DOT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Polkadot за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,30876-0,45%
30 дней₽ -0,0723-8,22%
60 дней₽ -0,1461-15,32%
90 дней₽ -0,5233-39,32%
Изменение цены Polkadot сегодня

Сегодня для DOT зафиксировано изменение ₽ -0,30876 (-0,45%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Polkadot за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0723 (-8,22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Polkadot за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DOT изменился на ₽ -0,1461 (-15,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Polkadot за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,5233 (-39,32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Polkadot (DOT)?

Просмотеть страницу истории цен Polkadot.

Анализ по Polkadot

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Polkadot, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Polkadot: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DOT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DOT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,8197, плотно придерживаясь ниже центральной отметки 0,8199. Цена находится внутри узкого диапазона колебаний, образованного уровнями S1 и R1. Система ключевых уровней указывает на временный баланс сил между быками и медведями около отметки 0,8200. В текущей структуре отсутствует пробой ключевой линии сопротивления, что сохраняет горизонтальную консолидацию. Группа скользящих средних формирует сигналы покупки на уровнях 3–4, что свидетельствует о краткосрочной тенденции в пользу быков. Индикатор MACD демонстрирует пересечение вниз, что указывает на ослабление восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направлений. Быстрый и медленный индикаторы показывают расхождение: поддержка, обеспечиваемая скользящими средними, противоречит снижающейся динамике движения. Волатильность остаётся на низком уровне, рынок ожидает нового направления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,8235, что примерно на 0,46% выше текущей цены. Следующее сопротивление — на уровне R2 — 0,8280, что соответствует приблизительно 1,01% от текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,8154, примерно на 0,52% ниже текущей цены. Следующая поддержка — на уровне S2 — 0,8118, что составляет около 0,96% от текущего значения. Ключевые уровни распределены равномерно, создавая симметричное пространство как вверх, так и вниз.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Polkadot?

Цены на Polkadot (DOT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения сети и аукционы парачейнов — спрос на DOT растёт, когда проекты подают заявки на получение слотов парачейнов.
2. Активность разработчиков и развитие экосистемы — увеличение числа dApp и проектов повышает доверие инвесторов.
3. Вознаграждения за стейкинг и токеномика — стейкинг DOT влияет на предложение токена.
4. Настроения на рынке и корреляция с биткоином — тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на DOT.
5. Регуляторные новости и партнёрства — новости о внедрении в институциональный сектор способствуют росту интереса.
6. Технические разработки и обновления сети Polkadot.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Polkadot?

Люди хотят знать текущую цену Polkadot (DOT) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие инвестиционных решений — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или хранения токенов DOT.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью и эффективностью своих активов.
3. Анализ рынка — понимание ценовых тенденций помогает предсказывать будущие движения.
4. Торговые операции по оптимальному времени — реальное время является критически важным для выбора наилучших точек входа и выхода.

Прогноз цены Polkadot

Прогноз цены Polkadot (DOT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DOT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Polkadot (DOT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Polkadot потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Polkadot достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DOT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Polkadot».

Как купить и инвестировать Polkadot в Россия

Готовы приступить к работе с Polkadot? Покупка DOT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Polkadot. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Polkadot (DOT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Polkadot будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Polkadot (DOT)

Что вы можете сделать с Polkadot

Владение Polkadot позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Источники Polkadot

Для более глубокого понимания Polkadot рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Polkadot
Обозреватель блоков

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Crypto-Backed Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:55:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Polkadot (DOT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Polkadot

DOT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DOT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DOT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Polkadot (DOT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Polkadot в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOT/USDT
₽66,854304
₽66,854304₽66,854304
-0,43%
1.15M (USDT)
DOT/USDC
₽66,812944
₽66,812944₽66,812944
-0,27%
137.65K (USDT)
DOT/BTC
₽0,0010265552
₽0,0010265552₽0,0010265552
-0,48%
10.40K (USDT)
DOT/USD1
₽66,779856
₽66,779856₽66,779856
-0,38%
65.09K (USDT)

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