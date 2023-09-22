VARA

Vara Network – это революционная платформа приложений Web 3.0. Поддерживая параллельную обработку данных для глубокой масштабируемости, уникальная архитектура Vara позволяет внедрять новые модели и функции в программы, способствуя развитию следующего поколения Web3 dApps.

Название криптовалютыVARA

МестоNo.853

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.01%

Оборотное предложение3,067,618,073.3333335

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.19529,2023-09-22

Наименьшая цена0.004705043560795934,2025-04-07

Публичный блокчейнVARA

ВведениеVara Network – это революционная платформа приложений Web 3.0. Поддерживая параллельную обработку данных для глубокой масштабируемости, уникальная архитектура Vara позволяет внедрять новые модели и функции в программы, способствуя развитию следующего поколения Web3 dApps.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
VARA/USDT
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Объем 24ч (VARA)
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Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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