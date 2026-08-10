Сегодняшняя цена REAL

Текущая цена REAL (ASSET) сегодня составляет ₽ 0,2573 с изменением 2,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASSET на RUB составляет ₽ 0,2573 за ASSET.

На данный момент REAL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ASSET. В течение последних 24 часов, ASSET торговался в диапазоне от ₽ 0,24161 (минимум) до ₽ 0,26463 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ASSET изменился на +0,03% за последний час и на +1,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 442,76K.

Рыночная информация REAL (ASSET)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 442,76K₽ 442,76K ₽ 442,76K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 257,30M₽ 257,30M ₽ 257,30M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация REAL составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 442,76K. Циркулируещее обращение ASSET составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 257,30M.