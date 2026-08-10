Сегодняшняя цена Cattoverse

Текущая цена Cattoverse (CS) сегодня составляет ₽ 0,000121 с изменением 39,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CS на RUB составляет ₽ 0,000121 за CS.

На данный момент Cattoverse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CS. В течение последних 24 часов, CS торговался в диапазоне от ₽ 0,000083 (минимум) до ₽ 0,00014 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CS изменился на +6,14% за последний час и на +35,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,37K.

Рыночная информация Cattoverse (CS)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 1,37K₽ 1,37K ₽ 1,37K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 12,10K₽ 12,10K ₽ 12,10K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Cattoverse составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,37K. Циркулируещее обращение CS составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12,10K.