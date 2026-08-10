1INCH Курс (1INCH)
Текущая цена 1INCH (1INCH) сегодня составляет ₽ 0.08457 с изменением 0.20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1INCH на RUB составляет ₽ 0.08457 за 1INCH.
На данный момент 1INCH занимает #179 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 119,36M, при оборотном предложении 1,41B 1INCH. В течение последних 24 часов, 1INCH торговался в диапазоне от ₽ 0.08384 (минимум) до ₽ 0.085 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 650.8870380096, тогда как исторический минимум составил ₽ 5.3979216388007903538.
В краткосрочной перспективе 1INCH изменился на -0.18% за последний час и на +4.82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,85K.
No.179
94.09%
0.01%
ETH
Текущая рыночная капитализация 1INCH составляет ₽ 119,36M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,85K. Циркулируещее обращение 1INCH составляет 1,41B, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 126.86M.
-0.18%
-0.20%
+4.82%
+4.82%
Отслеживайте изменения цены 1INCH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.0140227
|-0.20%
|30 дней
|₽ +0.01223
|+16.90%
|60 дней
|₽ +0.0131
|+18.32%
|90 дней
|₽ -0.01741
|-17.08%
Сегодня для 1INCH зафиксировано изменение ₽ -0.0140227 (-0.20%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.01223 (+16.90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то 1INCH изменился на ₽ +0.0131 (+18.32%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.01741 (-17.08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен 1INCH.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний 1INCH, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке 1INCH: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
1INCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08468, при этом цена находится выше центральной зоны 0,08402. Текущая цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,08432 и достигла зоны R2 — 0,08457. Система ключевых уровней указывает на относительно высокий ценовой диапазон. После кратковременного равновесия между быками и медведями около центральной зоны 0,08402 наблюдается разворот вверх. Структура рынка демонстрирует продолжение движения после прорыва. Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого перекрестия»: быстрая и медленная линии пересекаются вниз, что предвещает ослабление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальной перекупленности или перепроданности. Группа скользящих средних MA и EMA не подают сигналов к покупке. Распределение импульса характеризуется рассредоточением. Волатильность сохраняется на текущем уровне, без заметного расширения или сжатия. Наблюдается разобщенность между показателями быстрой и медленной линий: цена движется вверх, тогда как индикаторы импульса снижаются, что свидетельствует о наличии дивергенции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,08457, отстоящий от текущей цены на 0,00011. Первый уровень поддержки расположен у уровня R1 — 0,08432, до которого остаётся 0,00036. Центральная зона поддержки 0,08402 находится на расстоянии 0,00066 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Более глубокие уровни поддержки — S1 на 0,08377 и S2 на 0,08346 — представляют собой дополнительные защитные барьеры. В настоящее время цена находится в непосредственной близости к зоне сопротивления R2; необходимо внимательно следить за реакцией рынка на этот уровень.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена 1INCH потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
Для более глубокого понимания 1INCH рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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