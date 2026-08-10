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Текущая цена 1INCH сегодня составляет 0.08457 RUB. Рыночная капитализация 1INCH составляет 119,360,450.071305954081 RUB. Отслеживайте обновления цен 1INCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 1INCH сегодня составляет 0.08457 RUB. Рыночная капитализация 1INCH составляет 119,360,450.071305954081 RUB. Отслеживайте обновления цен 1INCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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1INCH Курс (1INCH)

Текущая цена 1 1INCH в RUB:

₽6.9973218
₽6.9973218₽6.9973218
-0,20%1D
RUB
График цены 1INCH (1INCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:22:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 1INCH

Текущая цена 1INCH (1INCH) сегодня составляет ₽ 0.08457 с изменением 0.20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1INCH на RUB составляет ₽ 0.08457 за 1INCH.

На данный момент 1INCH занимает #179 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 119,36M, при оборотном предложении 1,41B 1INCH. В течение последних 24 часов, 1INCH торговался в диапазоне от ₽ 0.08384 (минимум) до ₽ 0.085 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 650.8870380096, тогда как исторический минимум составил ₽ 5.3979216388007903538.

В краткосрочной перспективе 1INCH изменился на -0.18% за последний час и на +4.82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,85K.

Рыночная информация 1INCH (1INCH)

No.179

₽ 119,36M
₽ 119,36M₽ 119,36M

₽ 52,85K
₽ 52,85K₽ 52,85K

₽ 126.86M
₽ 126.86M₽ 126.86M

1,41B
1,41B 1,41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

Текущая рыночная капитализация 1INCH составляет ₽ 119,36M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,85K. Циркулируещее обращение 1INCH составляет 1,41B, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 126.86M.

История цен 1INCH в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.08384
₽ 0.08384₽ 0.08384
Мин 24Ч
₽ 0.085
₽ 0.085₽ 0.085
Макс 24Ч

₽ 0.08384
₽ 0.08384₽ 0.08384

₽ 0.085
₽ 0.085₽ 0.085

₽ 650.8870380096
₽ 650.8870380096₽ 650.8870380096

₽ 5.3979216388007903538
₽ 5.3979216388007903538₽ 5.3979216388007903538

-0.18%

-0.20%

+4.82%

+4.82%

История цен 1INCH (1INCH) в RUB

Отслеживайте изменения цены 1INCH за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0140227-0.20%
30 дней₽ +0.01223+16.90%
60 дней₽ +0.0131+18.32%
90 дней₽ -0.01741-17.08%
Изменение цены 1INCH сегодня

Сегодня для 1INCH зафиксировано изменение ₽ -0.0140227 (-0.20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены 1INCH за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.01223 (+16.90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены 1INCH за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то 1INCH изменился на ₽ +0.0131 (+18.32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены 1INCH за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.01741 (-17.08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены 1INCH (1INCH)?

Просмотеть страницу истории цен 1INCH.

Анализ по 1INCH

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний 1INCH, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке 1INCH: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке 1INCH: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

1INCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08468, при этом цена находится выше центральной зоны 0,08402. Текущая цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,08432 и достигла зоны R2 — 0,08457. Система ключевых уровней указывает на относительно высокий ценовой диапазон. После кратковременного равновесия между быками и медведями около центральной зоны 0,08402 наблюдается разворот вверх. Структура рынка демонстрирует продолжение движения после прорыва. Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого перекрестия»: быстрая и медленная линии пересекаются вниз, что предвещает ослабление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальной перекупленности или перепроданности. Группа скользящих средних MA и EMA не подают сигналов к покупке. Распределение импульса характеризуется рассредоточением. Волатильность сохраняется на текущем уровне, без заметного расширения или сжатия. Наблюдается разобщенность между показателями быстрой и медленной линий: цена движется вверх, тогда как индикаторы импульса снижаются, что свидетельствует о наличии дивергенции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,08457, отстоящий от текущей цены на 0,00011. Первый уровень поддержки расположен у уровня R1 — 0,08432, до которого остаётся 0,00036. Центральная зона поддержки 0,08402 находится на расстоянии 0,00066 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Более глубокие уровни поддержки — S1 на 0,08377 и S2 на 0,08346 — представляют собой дополнительные защитные барьеры. В настоящее время цена находится в непосредственной близости к зоне сопротивления R2; необходимо внимательно следить за реакцией рынка на этот уровень.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены 1INCH?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена 1INCH:

1. Спрос на агрегацию DEX — более высокие объемы торгов на децентрализованных биржах повышают полезность токена.
2. Обновления протокола и новые функции — технические улучшения повышают доверие инвесторов.
3. Настроения на рынке DeFi — общие тренды в сфере децентрализованных финансов влияют на уровень принятия токена.
4. Расширение использования токена — появление новых сценариев применения помимо управления повышает его ценность.
5. Конкуренция со стороны других агрегаторов DEX — доля рынка напрямую отражается на ценах.
6. Объемы торгов и ликвидность — более высокая активность способствует стабильности цен.
7. Государственные предложения и решения сообщества — изменения в протоколе влияют на долгосрочную стоимость токена.
8. Объявления о партнерствах — интеграции с крупными платформами повышают интерес к токену.
9. Инструменты для маркет-мейкеров — программы вознаграждений влияют на оборот токена.
10. Общие условия на рынке криптовалют — тренды Биткоина и Эфириума оказывают влияние на альткоины.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену 1INCH?

Люди хотят знать цену 1INCH на сегодня, потому что:
1) Торговые решения — выбор момента покупки или продажи влияет на прибыль;
2) Отслеживание портфеля — мониторинг изменений стоимости инвестиций;
3) Анализ рынка — понимание трендов и волатильности;
4) Возможности DeFi — 1INCH обеспечивает работу сервисов агрегации DEX.

Прогноз цены 1INCH

Прогноз цены 1INCH (1INCH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 1INCH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены 1INCH (1INCH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 1INCH потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 1INCH достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 1INCH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 1INCH».

Как купить и инвестировать 1INCH в Россия

Готовы приступить к работе с 1INCH? Покупка 1INCH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить 1INCH. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке 1INCH (1INCH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и 1INCH будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке 1INCH (1INCH)

Что вы можете сделать с 1INCH

Владение 1INCH позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Источники 1INCH

Для более глубокого понимания 1INCH рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт 1INCH
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:22:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 1INCH (1INCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о 1INCH

1INCH USDT (фьючерсная торговля)

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы 1INCH в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
1INCH/USDT
₽6.9973218
₽6.9973218₽6.9973218
-0.18%
626.87K (USDT)

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