Текущее общее настроение на рынке 1INCH: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

1INCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,08468, при этом цена находится выше центральной зоны 0,08402. Текущая цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,08432 и достигла зоны R2 — 0,08457. Система ключевых уровней указывает на относительно высокий ценовой диапазон. После кратковременного равновесия между быками и медведями около центральной зоны 0,08402 наблюдается разворот вверх. Структура рынка демонстрирует продолжение движения после прорыва. Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого перекрестия»: быстрая и медленная линии пересекаются вниз, что предвещает ослабление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, без явных признаков экстремальной перекупленности или перепроданности. Группа скользящих средних MA и EMA не подают сигналов к покупке. Распределение импульса характеризуется рассредоточением. Волатильность сохраняется на текущем уровне, без заметного расширения или сжатия. Наблюдается разобщенность между показателями быстрой и медленной линий: цена движется вверх, тогда как индикаторы импульса снижаются, что свидетельствует о наличии дивергенции. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,08457, отстоящий от текущей цены на 0,00011. Первый уровень поддержки расположен у уровня R1 — 0,08432, до которого остаётся 0,00036. Центральная зона поддержки 0,08402 находится на расстоянии 0,00066 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Более глубокие уровни поддержки — S1 на 0,08377 и S2 на 0,08346 — представляют собой дополнительные защитные барьеры. В настоящее время цена находится в непосредственной близости к зоне сопротивления R2; необходимо внимательно следить за реакцией рынка на этот уровень.

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