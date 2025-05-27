Что такое Zora (ZORA)

ZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.

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Zora Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Zora, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена ZORA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Zora.

История цен Zora

Отслеживание траектории движения цены ZORA дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории ZORA в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Zora.

Как купить Zora (ZORA)

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ZORA на местную валюту

1 ZORA к VND ₫ 276,794595 1 ZORA к AUD A$ 0,0166243 1 ZORA к GBP ￡ 0,00788035 1 ZORA к EUR € 0,00939165 1 ZORA к USD $ 0,010795 1 ZORA к MYR RM 0,045339 1 ZORA к TRY ₺ 0,42089705 1 ZORA к JPY ¥ 1,5374239 1 ZORA к RUB ₽ 0,86090125 1 ZORA к INR ₹ 0,9205976 1 ZORA к IDR Rp 174,11287885 1 ZORA к PHP ₱ 0,59771915 1 ZORA к EGP ￡E. 0,53748305 1 ZORA к BRL R$ 0,0610997 1 ZORA к CAD C$ 0,01478915 1 ZORA к BDT ৳ 1,31515485 1 ZORA к NGN ₦ 17,08060465 1 ZORA к UAH ₴ 0,4488561 1 ZORA к VES Bs 1,01473 1 ZORA к PKR Rs 3,03997995 1 ZORA к KZT ₸ 5,4963822 1 ZORA к THB ฿ 0,35224085 1 ZORA к TWD NT$ 0,32309435 1 ZORA к AED د.إ 0,03961765 1 ZORA к CHF Fr 0,0088519 1 ZORA к HKD HK$ 0,08452485 1 ZORA к MAD .د.م 0,09899015 1 ZORA к MXN $ 0,20758785

Источники Zora

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zora Какова цена Zora (ZORA) сегодня? Текущая цена Zora (ZORA) составляет 0,010795 USD . Какова рыночная капитализация Zora (ZORA)? Текущая рыночная капитализация Zora составляет $ 0,00 USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения ZORA на его рыночную цену в реальном времени 0,010795 USD . Каково оборотное предложение Zora (ZORA)? Текущее оборотное предложение Zora (ZORA) составляет 0,00 USD . Какова была самая высокая цена Zora (ZORA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Zora (ZORA) составляет 0,04158 USD . Каков 24-часовой объем торгов Zora (ZORA)? 24-часовой объем торгов Zora (ZORA) составляет $ 2,17M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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