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Текущая цена UMA сегодня составляет 0,3378 RUB. Рыночная капитализация UMA составляет 30 619 906,85715271167 RUB. Отслеживайте обновления цен UMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена UMA сегодня составляет 0,3378 RUB. Рыночная капитализация UMA составляет 30 619 906,85715271167 RUB. Отслеживайте обновления цен UMA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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UMA Курс (UMA)

Текущая цена 1 UMA в RUB:

₽27,90228
₽27,90228₽27,90228
-1,48%1D
RUB
График цены UMA (UMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:32:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена UMA

Текущая цена UMA (UMA) сегодня составляет ₽ 0,3378 с изменением 1,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UMA на RUB составляет ₽ 0,3378 за UMA.

На данный момент UMA занимает #516 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,62M, при оборотном предложении 90,65M UMA. В течение последних 24 часов, UMA торговался в диапазоне от ₽ 0,3362 (минимум) до ₽ 0,3449 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 582,304164306, тогда как исторический минимум составил ₽ 28,84288768239668398.

В краткосрочной перспективе UMA изменился на -0,54% за последний час и на -0,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,80K.

Рыночная информация UMA (UMA)

No.516

₽ 30,62M
₽ 30,62M₽ 30,62M

₽ 54,80K
₽ 54,80K₽ 54,80K

₽ 43,54M
₽ 43,54M₽ 43,54M

90,65M
90,65M 90,65M

128 904 227,62302178
128 904 227,62302178 128 904 227,62302178

ETH

Текущая рыночная капитализация UMA составляет ₽ 30,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,80K. Циркулируещее обращение UMA составляет 90,65M, а общее предложение – 128904227.62302178. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,54M.

История цен UMA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3362
₽ 0,3362₽ 0,3362
Мин 24Ч
₽ 0,3449
₽ 0,3449₽ 0,3449
Макс 24Ч

₽ 0,3362
₽ 0,3362₽ 0,3362

₽ 0,3449
₽ 0,3449₽ 0,3449

₽ 3 582,304164306
₽ 3 582,304164306₽ 3 582,304164306

₽ 28,84288768239668398
₽ 28,84288768239668398₽ 28,84288768239668398

-0,54%

-1,48%

-0,91%

-0,91%

История цен UMA (UMA) в RUB

Отслеживайте изменения цены UMA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,419157-1,48%
30 дней₽ -0,0528-13,52%
60 дней₽ -0,0547-13,94%
90 дней₽ -0,1686-33,30%
Изменение цены UMA сегодня

Сегодня для UMA зафиксировано изменение ₽ -0,419157 (-1,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены UMA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0528 (-13,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены UMA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то UMA изменился на ₽ -0,0547 (-13,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены UMA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1686 (-33,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены UMA (UMA)?

Просмотеть страницу истории цен UMA.

Анализ по UMA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний UMA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке UMA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке UMA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

UMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,3412; текущая цена 0,3435 пробила сопротивление R1 на уровне 0,3431. Ценовой уровень находится в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, что указывает на краткосрочную тенденцию к дальнейшему росту. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, а индикаторы находятся в согласии с текущим ценовым трендом. Рынок пока не вышел за пределы бокового коридора и остаётся ограниченным дальним уровнем R2. MACD образовал «золотой перекрёсток»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательской активности. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что подтверждает отсутствие чрезмерных эмоциональных движений при текущем восходящем тренде. Показатели KDJ и StochRSI следует рассматривать совместно с состоянием полос Боллинджера — волатильность остаётся на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют синхронное движение вверх без явных расхождений, что говорит об равномерном распределении импульса. Ближайшим ключевым уровнем является отметка R1, которая одновременно выступает опорой на уровне 0,3431; расстояние до текущей цены составляет всего 0,0004. Ниже располагается вторичный центральный уровень 0,3412, удалённый на 0,0023. Восходящий потенциал ориентирован на сопротивление R2 на уровне 0,3444, которое находится на расстоянии 0,0009 от текущего курса. Нижний уровень S1 на отметке 0,3399 служит первой защитной линией для возможного снижения; расстояние до него составляет 0,0036. Трейдерам важно следить за динамикой внутридневных колебаний в узком диапазоне между уровнями R1 и R2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены UMA?

Цены токена UMA зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и использование протокола — чем больше проектов используют систему оракулов UMA, тем выше спрос на токен.
2. Настроения на рынке DeFi — как инфраструктурный токен DeFi, UMA подвержен влиянию общих трендов в этом секторе.
3. Технические разработки и обновления протокола.
4. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
5. Общие условия на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином.
6. Объём торгов и ликвидность на биржах.
7. Участие в процессах управления и активность голосования.
8. Партнёрства с другими протоколами DeFi.
9. Регуляторные изменения, затрагивающие сектор DeFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену UMA?

Люди хотят знать текущую цену UMA по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, оценка волатильности рынка, сравнение с другими DeFi-токенами, а также получение актуальной информации о развитии протокола Universal Market Access, влияющем на стоимость.

Прогноз цены UMA

Прогноз цены UMA (UMA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UMA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены UMA (UMA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена UMA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену UMA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UMA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены UMA».

Как купить и инвестировать UMA в Россия

Готовы приступить к работе с UMA? Покупка UMA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить UMA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке UMA (UMA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и UMA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке UMA (UMA)

Что вы можете сделать с UMA

Владение UMA позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Источники UMA

Для более глубокого понимания UMA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт UMA
Обозреватель блоков

Категория :

Avalanche EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:32:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UMA (UMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о UMA

UMA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по UMA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами UMA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте UMA (UMA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы UMA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UMA/USDT
₽27,86098
₽27,86098₽27,86098
-1,54%
161.67K (USDT)
UMA/USDC
₽27,9188
₽27,9188₽27,9188
-1,40%
167.55K (USDT)

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1 UMA = 27,90228 RUB