Текущее общее настроение на рынке UMA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

UMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,3412; текущая цена 0,3435 пробила сопротивление R1 на уровне 0,3431. Ценовой уровень находится в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, что указывает на краткосрочную тенденцию к дальнейшему росту. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, а индикаторы находятся в согласии с текущим ценовым трендом. Рынок пока не вышел за пределы бокового коридора и остаётся ограниченным дальним уровнем R2. MACD образовал «золотой перекрёсток»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательской активности. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что подтверждает отсутствие чрезмерных эмоциональных движений при текущем восходящем тренде. Показатели KDJ и StochRSI следует рассматривать совместно с состоянием полос Боллинджера — волатильность остаётся на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют синхронное движение вверх без явных расхождений, что говорит об равномерном распределении импульса. Ближайшим ключевым уровнем является отметка R1, которая одновременно выступает опорой на уровне 0,3431; расстояние до текущей цены составляет всего 0,0004. Ниже располагается вторичный центральный уровень 0,3412, удалённый на 0,0023. Восходящий потенциал ориентирован на сопротивление R2 на уровне 0,3444, которое находится на расстоянии 0,0009 от текущего курса. Нижний уровень S1 на отметке 0,3399 служит первой защитной линией для возможного снижения; расстояние до него составляет 0,0036. Трейдерам важно следить за динамикой внутридневных колебаний в узком диапазоне между уровнями R1 и R2.

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