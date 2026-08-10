UMA Курс (UMA)
Текущая цена UMA (UMA) сегодня составляет ₽ 0,3378 с изменением 1,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UMA на RUB составляет ₽ 0,3378 за UMA.
На данный момент UMA занимает #516 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,62M, при оборотном предложении 90,65M UMA. В течение последних 24 часов, UMA торговался в диапазоне от ₽ 0,3362 (минимум) до ₽ 0,3449 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 582,304164306, тогда как исторический минимум составил ₽ 28,84288768239668398.
В краткосрочной перспективе UMA изменился на -0,54% за последний час и на -0,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,80K.
No.516
ETH
Текущая рыночная капитализация UMA составляет ₽ 30,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,80K. Циркулируещее обращение UMA составляет 90,65M, а общее предложение – 128904227.62302178. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,54M.
-0,54%
-1,48%
-0,91%
-0,91%
Отслеживайте изменения цены UMA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,419157
|-1,48%
|30 дней
|₽ -0,0528
|-13,52%
|60 дней
|₽ -0,0547
|-13,94%
|90 дней
|₽ -0,1686
|-33,30%
Сегодня для UMA зафиксировано изменение ₽ -0,419157 (-1,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0528 (-13,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то UMA изменился на ₽ -0,0547 (-13,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1686 (-33,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены UMA (UMA)?
Просмотеть страницу истории цен UMA.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний UMA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке UMA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
UMA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,3412; текущая цена 0,3435 пробила сопротивление R1 на уровне 0,3431. Ценовой уровень находится в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, что указывает на краткосрочную тенденцию к дальнейшему росту. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, а индикаторы находятся в согласии с текущим ценовым трендом. Рынок пока не вышел за пределы бокового коридора и остаётся ограниченным дальним уровнем R2. MACD образовал «золотой перекрёсток»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательской активности. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что подтверждает отсутствие чрезмерных эмоциональных движений при текущем восходящем тренде. Показатели KDJ и StochRSI следует рассматривать совместно с состоянием полос Боллинджера — волатильность остаётся на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют синхронное движение вверх без явных расхождений, что говорит об равномерном распределении импульса. Ближайшим ключевым уровнем является отметка R1, которая одновременно выступает опорой на уровне 0,3431; расстояние до текущей цены составляет всего 0,0004. Ниже располагается вторичный центральный уровень 0,3412, удалённый на 0,0023. Восходящий потенциал ориентирован на сопротивление R2 на уровне 0,3444, которое находится на расстоянии 0,0009 от текущего курса. Нижний уровень S1 на отметке 0,3399 служит первой защитной линией для возможного снижения; расстояние до него составляет 0,0036. Трейдерам важно следить за динамикой внутридневных колебаний в узком диапазоне между уровнями R1 и R2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена UMA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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