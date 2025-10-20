Текущая цена SP500 xStock сегодня составляет 673.35 USD. Следите за обновлениями цены SPYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SP500 xStock сегодня составляет 673.35 USD. Следите за обновлениями цены SPYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYX прямо сейчас на MEXC.

SP500 xStock Курс (SPYX)

$673,35
+1,30%1D
График цены SP500 xStock (SPYX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:11:16 (UTC+8)

Информация о ценах SP500 xStock (SPYX) (USD)

$ 638,2
+0,40%

+1,30%

+2,13%

+2,13%

Текущая цена SP500 xStock (SPYX) составляет $ 673,35. За последние 24 часа SPYX торговался в диапазоне от $ 638,2 до $ 716,69, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPYX за все время составляет $ 679,1891630881652, а минимальная – $ 594,884270877716.

Что касается краткосрочной динамики, SPYX изменился на +0,40% за последний час, на +1,30% за 24 часа и на +2,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SP500 xStock (SPYX)

No.1036

SOL

Текущая рыночная капитализация SP500 xStock составляет $ 12,89M, при 24-часовом объеме торгов $ 61,40K. Циркулируещее обращение SPYX составляет 19,15K, а общее предложение – 19149.15286163. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,89M.

История цен SP500 xStock (SPYX) в USD

Отслеживайте изменения цены SP500 xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +8,6412+1,30%
30 дней$ +3,64+0,54%
60 дней$ +31,74+4,94%
90 дней$ +40,87+6,46%
Изменение цены SP500 xStock сегодня

Сегодня для SPYX зафиксировано изменение $ +8,6412 (+1,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SP500 xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,64 (+0,54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SP500 xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SPYX изменился на $ +31,74 (+4,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SP500 xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +40,87 (+6,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SP500 xStock (SPYX)?

Просмотеть страницу истории цен SP500 xStock.

Что такое SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. SPYx отслеживает цену SPDR S&P 500 ETF Trust (базового актива). SPYx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене ETF SPDR S&P 500 ETF Trust в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

SP500 xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SP500 xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SPYX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о SP500 xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки SP500 xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены SP500 xStock (USD)

Сколько будет стоить SP500 xStock (SPYX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SP500 xStock (SPYX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SP500 xStock.

Проверьте прогноз цены SP500 xStock!

Токеномика SP500 xStock (SPYX)

Понимание токеномики SP500 xStock (SPYX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPYX прямо сейчас!

Как купить SP500 xStock (SPYX)

Ищете как купить SP500 xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести SP500 xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SPYX на местную валюту

Источники SP500 xStock

Для более глубокого понимания SP500 xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт SP500 xStock
Люди также спрашивают: Другие вопросы о SP500 xStock

Сколько стоит SP500 xStock (SPYX) на сегодня?
Актуальная цена SPYX в USD – 673,35 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPYX в USD?
Текущая цена SPYX в USD составляет $ 673,35. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SP500 xStock?
Рыночная капитализация SPYX составляет $ 12,89M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPYX?
Циркулирующее предложение SPYX составляет 19,15K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPYX?
SPYX достиг максимальной цены (ATH) в 679,1891630881652 USD.
Какова была минимальная цена SPYX за все время (ATL)?
SPYX достиг минимальной цены (ATL) в 594,884270877716 USD.
Каков объем торгов SPYX?
Объем торгов за последние 24 часа для SPYX составляет $ 61,40K USD.
Вырастет ли SPYX в цене в этом году?
SPYX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPYX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии SP500 xStock (SPYX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 SPYX = 673,35 USD

+1,29%

