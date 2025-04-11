Что такое Walrus (WAL)

Walrus — это децентрализованная сеть хранения данных для данных и таких видов контента, как большие текстовые файлы, видео, изображения и аудио. В отличие от традиционных облачных систем хранения, которые полагаются на хранение полных копий данных в централизованных серверах, Walrus разбивает данные на маленькие части и распределяет их по нескольким узлам по всему миру. Благодаря такой децентрализации Walrus гарантирует, что данные останутся доступными быстро, даже в случае сбоя: если часть сети выйдет из строя, система все равно сможет восстановить полные данные.

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Walrus Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Walrus, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена WAL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Walrus.

История цен Walrus

Отслеживание траектории движения цены WAL дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории WAL в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Walrus.

Как купить Walrus (WAL)

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WAL на местную валюту

1 WAL к VND ₫ 12,323.0646 1 WAL к AUD A$ 0.764154 1 WAL к GBP ￡ 0.365256 1 WAL к EUR € 0.422928 1 WAL к USD $ 0.4806 1 WAL к MYR RM 2.124252 1 WAL к TRY ₺ 18.291636 1 WAL к JPY ¥ 68.980518 1 WAL к RUB ₽ 39.995532 1 WAL к INR ₹ 41.370048 1 WAL к IDR Rp 8,009.996796 1 WAL к KRW ₩ 682.66827 1 WAL к PHP ₱ 27.480708 1 WAL к EGP ￡E. 24.65478 1 WAL к BRL R$ 2.816316 1 WAL к CAD C$ 0.663228 1 WAL к BDT ৳ 58.407318 1 WAL к NGN ₦ 767.729664 1 WAL к UAH ₴ 19.89684 1 WAL к VES Bs 34.1226 1 WAL к PKR Rs 134.769852 1 WAL к KZT ₸ 248.369274 1 WAL к THB ฿ 16.085682 1 WAL к TWD NT$ 15.557022 1 WAL к AED د.إ 1.763802 1 WAL к CHF Fr 0.389286 1 WAL к HKD HK$ 3.72465 1 WAL к MAD .د.م 4.46958 1 WAL к MXN $ 9.770598

Источники Walrus

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Walrus Какова цена Walrus (WAL) сегодня? Текущая цена Walrus (WAL) составляет 0.4806 USD . Какова рыночная капитализация Walrus (WAL)? Текущая рыночная капитализация Walrus составляет $ 616.47M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения WAL на его рыночную цену в реальном времени 0.4806 USD . Каково оборотное предложение Walrus (WAL)? Текущее оборотное предложение Walrus (WAL) составляет 1.28B USD . Какова была самая высокая цена Walrus (WAL)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Walrus (WAL) составляет 1.903 USD . Каков 24-часовой объем торгов Walrus (WAL)? 24-часовой объем торгов Walrus (WAL) составляет $ 682.30K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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