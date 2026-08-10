Сегодняшняя цена CEEK

Текущая цена CEEK (CEEK) сегодня составляет ₽ 0,00279 с изменением 0,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CEEK на RUB составляет ₽ 0,00279 за CEEK.

На данный момент CEEK занимает #1594 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,25M, при оборотном предложении 805,72M CEEK. В течение последних 24 часов, CEEK торговался в диапазоне от ₽ 0,002757 (минимум) до ₽ 0,002808 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 98,9134913563229520336, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,07834633023880704.

В краткосрочной перспективе CEEK изменился на -0,36% за последний час и на -0,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,98K.

Рыночная информация CEEK (CEEK)

Место No.1594 Рыночная капитализация ₽ 2,25M₽ 2,25M ₽ 2,25M Объем (24Ч) ₽ 55,98K₽ 55,98K ₽ 55,98K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,79M₽ 2,79M ₽ 2,79M Оборотное предложение 805,72M 805,72M 805,72M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 80,57% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация CEEK составляет ₽ 2,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,98K. Циркулируещее обращение CEEK составляет 805,72M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,79M.