Текущая цена OpenVPP сегодня составляет 0.02515 USD. Следите за обновлениями цены OVPP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OVPP прямо сейчас на MEXC.

OpenVPP Курс (OVPP)

Текущая цена 1 OVPP в USD:

$0,02513
$0,02513$0,02513
-5,16%1D
USD
График цены OpenVPP (OVPP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:58:21 (UTC+8)

Информация о ценах OpenVPP (OVPP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02458
$ 0,02458$ 0,02458
Мин 24Ч
$ 0,03407
$ 0,03407$ 0,03407
Макс 24Ч

$ 0,02458
$ 0,02458$ 0,02458

$ 0,03407
$ 0,03407$ 0,03407

$ 0,28680257838566486
$ 0,28680257838566486$ 0,28680257838566486

$ 0,000026830293467548
$ 0,000026830293467548$ 0,000026830293467548

-3,87%

-5,16%

-41,06%

-41,06%

Текущая цена OpenVPP (OVPP) составляет $ 0,02515. За последние 24 часа OVPP торговался в диапазоне от $ 0,02458 до $ 0,03407, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OVPP за все время составляет $ 0,28680257838566486, а минимальная – $ 0,000026830293467548.

Что касается краткосрочной динамики, OVPP изменился на -3,87% за последний час, на -5,16% за 24 часа и на -41,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OpenVPP (OVPP)

No.722

$ 25,15M
$ 25,15M$ 25,15M

$ 534,80K
$ 534,80K$ 534,80K

$ 25,15M
$ 25,15M$ 25,15M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация OpenVPP составляет $ 25,15M, при 24-часовом объеме торгов $ 534,80K. Циркулируещее обращение OVPP составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,15M.

История цен OpenVPP (OVPP) в USD

Отслеживайте изменения цены OpenVPP за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0013673-5,16%
30 дней$ -0,04984-66,47%
60 дней$ -0,00485-16,17%
90 дней$ -0,00485-16,17%
Изменение цены OpenVPP сегодня

Сегодня для OVPP зафиксировано изменение $ -0,0013673 (-5,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OpenVPP за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,04984 (-66,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OpenVPP за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OVPP изменился на $ -0,00485 (-16,17%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OpenVPP за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00485 (-16,17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OpenVPP (OVPP)?

Просмотеть страницу истории цен OpenVPP.

Что такое OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в OpenVPP. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга OVPP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о OpenVPP в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки OpenVPP простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены OpenVPP (USD)

Сколько будет стоить OpenVPP (OVPP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OpenVPP (OVPP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OpenVPP.

Проверьте прогноз цены OpenVPP!

Токеномика OpenVPP (OVPP)

Понимание токеномики OpenVPP (OVPP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OVPP прямо сейчас!

Как купить OpenVPP (OVPP)

Ищете как купить OpenVPP? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести OpenVPP на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

OVPP на местную валюту

Источники OpenVPP

Для более глубокого понимания OpenVPP рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт OpenVPP
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OpenVPP

Сколько стоит OpenVPP (OVPP) на сегодня?
Актуальная цена OVPP в USD – 0,02515 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OVPP в USD?
Текущая цена OVPP в USD составляет $ 0,02515. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OpenVPP?
Рыночная капитализация OVPP составляет $ 25,15M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OVPP?
Циркулирующее предложение OVPP составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OVPP?
OVPP достиг максимальной цены (ATH) в 0,28680257838566486 USD.
Какова была минимальная цена OVPP за все время (ATL)?
OVPP достиг минимальной цены (ATL) в 0,000026830293467548 USD.
Каков объем торгов OVPP?
Объем торгов за последние 24 часа для OVPP составляет $ 534,80K USD.
Вырастет ли OVPP в цене в этом году?
OVPP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OVPP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:58:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OpenVPP (OVPP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними.

