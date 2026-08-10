Сегодняшняя цена gitlawb

Текущая цена gitlawb (GITLAWB) сегодня составляет ₽ 0,00002159 с изменением 3,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GITLAWB на RUB составляет ₽ 0,00002159 за GITLAWB.

На данный момент gitlawb занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GITLAWB. В течение последних 24 часов, GITLAWB торговался в диапазоне от ₽ 0,00002059 (минимум) до ₽ 0,00002275 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GITLAWB изменился на +0,23% за последний час и на -9,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,59K.

Рыночная информация gitlawb (GITLAWB)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 55,59K₽ 55,59K ₽ 55,59K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,16M₽ 2,16M ₽ 2,16M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация gitlawb составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,59K. Циркулируещее обращение GITLAWB составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,16M.