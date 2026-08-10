Сегодняшняя цена Singularry AI

Текущая цена Singularry AI (SINGULARRY) сегодня составляет ₽ 0.01067 с изменением 2.46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SINGULARRY на RUB составляет ₽ 0.01067 за SINGULARRY.

На данный момент Singularry AI занимает #4367 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 SINGULARRY. В течение последних 24 часов, SINGULARRY торговался в диапазоне от ₽ 0.0102 (минимум) до ₽ 0.01097 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 4.2997743466994000209, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.470282043965546085.

В краткосрочной перспективе SINGULARRY изменился на -0.10% за последний час и на -13.89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 48,59K.

Рыночная информация Singularry AI (SINGULARRY)

Место No.4367 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 48,59K₽ 48,59K ₽ 48,59K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10.67M₽ 10.67M ₽ 10.67M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 0.00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Singularry AI составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 48,59K. Циркулируещее обращение SINGULARRY составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.67M.