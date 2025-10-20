Текущая цена Circle xStock сегодня составляет 127.21 USD. Следите за обновлениями цены CRCLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRCLX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Circle xStock сегодня составляет 127.21 USD. Следите за обновлениями цены CRCLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRCLX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Circle xStock

Circle xStock Курс (CRCLX)

Текущая цена 1 CRCLX в USD:

$127,24
+0,42%1D
USD
График цены Circle xStock (CRCLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:42:18 (UTC+8)

Информация о ценах Circle xStock (CRCLX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 122,79
Мин 24Ч
$ 130,78
Макс 24Ч

$ 122,79
$ 130,78
$ 258,3037707311062
$ 108,7001141157051
+0,75%

+0,42%

-6,23%

-6,23%

Текущая цена Circle xStock (CRCLX) составляет $ 127,21. За последние 24 часа CRCLX торговался в диапазоне от $ 122,79 до $ 130,78, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRCLX за все время составляет $ 258,3037707311062, а минимальная – $ 108,7001141157051.

Что касается краткосрочной динамики, CRCLX изменился на +0,75% за последний час, на +0,42% за 24 часа и на -6,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Circle xStock (CRCLX)

No.1130

$ 10,13M
$ 56,50K
$ 10,13M
79,60K
79 598,44923179
SOL

Текущая рыночная капитализация Circle xStock составляет $ 10,13M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,50K. Циркулируещее обращение CRCLX составляет 79,60K, а общее предложение – 79598.44923179. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,13M.

История цен Circle xStock (CRCLX) в USD

Отслеживайте изменения цены Circle xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,5322+0,42%
30 дней$ -12,01-8,63%
60 дней$ -8,97-6,59%
90 дней$ -64,52-33,66%
Изменение цены Circle xStock сегодня

Сегодня для CRCLX зафиксировано изменение $ +0,5322 (+0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Circle xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -12,01 (-8,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Circle xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CRCLX изменился на $ -8,97 (-6,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Circle xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -64,52 (-33,66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Circle xStock (CRCLX)?

Просмотеть страницу истории цен Circle xStock.

Что такое Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. CRCLx отслеживает цену Circle Internet Group (базового актива). CRCLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Circle Internet Group в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Circle xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Circle xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CRCLX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Circle xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Circle xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Circle xStock (USD)

Сколько будет стоить Circle xStock (CRCLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Circle xStock (CRCLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Circle xStock.

Проверьте прогноз цены Circle xStock!

Токеномика Circle xStock (CRCLX)

Понимание токеномики Circle xStock (CRCLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRCLX прямо сейчас!

Как купить Circle xStock (CRCLX)

Ищете как купить Circle xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Circle xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CRCLX на местную валюту

1 Circle xStock (CRCLX) в VND
3 347 531,15
1 Circle xStock (CRCLX) в AUD
A$194,6313
1 Circle xStock (CRCLX) в GBP
94,1354
1 Circle xStock (CRCLX) в EUR
109,4006
1 Circle xStock (CRCLX) в USD
$127,21
1 Circle xStock (CRCLX) в MYR
RM536,8262
1 Circle xStock (CRCLX) в TRY
5 340,2758
1 Circle xStock (CRCLX) в JPY
¥19 335,92
1 Circle xStock (CRCLX) в ARS
ARS$185 436,5612
1 Circle xStock (CRCLX) в RUB
10 329,452
1 Circle xStock (CRCLX) в INR
11 179,2148
1 Circle xStock (CRCLX) в IDR
Rp2 120 165,8186
1 Circle xStock (CRCLX) в PHP
7 454,506
1 Circle xStock (CRCLX) в EGP
￡E.6 047,5634
1 Circle xStock (CRCLX) в BRL
R$686,934
1 Circle xStock (CRCLX) в CAD
C$176,8219
1 Circle xStock (CRCLX) в BDT
15 529,7968
1 Circle xStock (CRCLX) в NGN
185 978,4758
1 Circle xStock (CRCLX) в COP
$494 980,4705
1 Circle xStock (CRCLX) в ZAR
R.2 209,6377
1 Circle xStock (CRCLX) в UAH
5 304,657
1 Circle xStock (CRCLX) в TZS
T.Sh.315 656,3498
1 Circle xStock (CRCLX) в VES
Bs26 714,1
1 Circle xStock (CRCLX) в CLP
$120 849,5
1 Circle xStock (CRCLX) в PKR
Rs35 974,988
1 Circle xStock (CRCLX) в KZT
68 428,8032
1 Circle xStock (CRCLX) в THB
฿4 166,1275
1 Circle xStock (CRCLX) в TWD
NT$3 916,7959
1 Circle xStock (CRCLX) в AED
د.إ466,8607
1 Circle xStock (CRCLX) в CHF
Fr100,4959
1 Circle xStock (CRCLX) в HKD
HK$988,4217
1 Circle xStock (CRCLX) в AMD
֏48 571,3222
1 Circle xStock (CRCLX) в MAD
.د.م1 174,1483
1 Circle xStock (CRCLX) в MXN
$2 341,9361
1 Circle xStock (CRCLX) в SAR
ريال477,0375
1 Circle xStock (CRCLX) в ETB
Br19 073,8674
1 Circle xStock (CRCLX) в KES
KSh16 434,2599
1 Circle xStock (CRCLX) в JOD
د.أ90,19189
1 Circle xStock (CRCLX) в PLN
463,0444
1 Circle xStock (CRCLX) в RON
лв557,1798
1 Circle xStock (CRCLX) в SEK
kr1 195,774
1 Circle xStock (CRCLX) в BGN
лв213,7128
1 Circle xStock (CRCLX) в HUF
Ft42 745,1042
1 Circle xStock (CRCLX) в CZK
2 666,3216
1 Circle xStock (CRCLX) в KWD
د.ك38,92626
1 Circle xStock (CRCLX) в ILS
419,793
1 Circle xStock (CRCLX) в BOB
Bs876,4769
1 Circle xStock (CRCLX) в AZN
216,257
1 Circle xStock (CRCLX) в TJS
SM1 170,332
1 Circle xStock (CRCLX) в GEL
343,467
1 Circle xStock (CRCLX) в AOA
Kz115 960,8197
1 Circle xStock (CRCLX) в BHD
.د.ب47,95817
1 Circle xStock (CRCLX) в BMD
$127,21
1 Circle xStock (CRCLX) в DKK
kr817,9603
1 Circle xStock (CRCLX) в HNL
L3 336,7183
1 Circle xStock (CRCLX) в MUR
5 791,8713
1 Circle xStock (CRCLX) в NAD
$2 219,8145
1 Circle xStock (CRCLX) в NOK
kr1 269,5558
1 Circle xStock (CRCLX) в NZD
$220,0733
1 Circle xStock (CRCLX) в PAB
B/.127,21
1 Circle xStock (CRCLX) в PGK
K534,282
1 Circle xStock (CRCLX) в QAR
ر.ق461,7723
1 Circle xStock (CRCLX) в RSD
дин.12 844,3937
1 Circle xStock (CRCLX) в UZS
soʻm1 532 650,2499
1 Circle xStock (CRCLX) в ALL
L10 582,5999
1 Circle xStock (CRCLX) в ANG
ƒ227,7059
1 Circle xStock (CRCLX) в AWG
ƒ228,978
1 Circle xStock (CRCLX) в BBD
$254,42
1 Circle xStock (CRCLX) в BAM
KM213,7128
1 Circle xStock (CRCLX) в BIF
Fr374 124,61
1 Circle xStock (CRCLX) в BND
$164,1009
1 Circle xStock (CRCLX) в BSD
$127,21
1 Circle xStock (CRCLX) в JMD
$20 421,0213
1 Circle xStock (CRCLX) в KHR
512 942,5225
1 Circle xStock (CRCLX) в KMF
Fr53 937,04
1 Circle xStock (CRCLX) в LAK
2 765 434,7273
1 Circle xStock (CRCLX) в LKR
රු38 524,2764
1 Circle xStock (CRCLX) в MDL
L2 165,1142
1 Circle xStock (CRCLX) в MGA
Ar567 901,0588
1 Circle xStock (CRCLX) в MOP
P1 016,4079
1 Circle xStock (CRCLX) в MVR
1 946,313
1 Circle xStock (CRCLX) в MWK
MK220 086,021
1 Circle xStock (CRCLX) в MZN
MT8 128,719
1 Circle xStock (CRCLX) в NPR
रु17 833,5699
1 Circle xStock (CRCLX) в PYG
902 173,32
1 Circle xStock (CRCLX) в RWF
Fr184 327,29
1 Circle xStock (CRCLX) в SBD
$1 046,9383
1 Circle xStock (CRCLX) в SCR
1 738,9607
1 Circle xStock (CRCLX) в SRD
$5 042,6044
1 Circle xStock (CRCLX) в SVC
$1 110,5433
1 Circle xStock (CRCLX) в SZL
L2 219,8145
1 Circle xStock (CRCLX) в TMT
m446,5071
1 Circle xStock (CRCLX) в TND
د.ت373,48856
1 Circle xStock (CRCLX) в TTD
$861,2117
1 Circle xStock (CRCLX) в UGX
Sh443 199,64
1 Circle xStock (CRCLX) в XAF
Fr71 873,65
1 Circle xStock (CRCLX) в XCD
$343,467
1 Circle xStock (CRCLX) в XOF
Fr71 873,65
1 Circle xStock (CRCLX) в XPF
Fr12 975,42
1 Circle xStock (CRCLX) в BWP
P1 824,1914
1 Circle xStock (CRCLX) в BZD
$254,42
1 Circle xStock (CRCLX) в CVE
$12 086,2221
1 Circle xStock (CRCLX) в DJF
Fr22 516,17
1 Circle xStock (CRCLX) в DOP
$8 071,4745
1 Circle xStock (CRCLX) в DZD
د.ج16 598,3608
1 Circle xStock (CRCLX) в FJD
$292,583
1 Circle xStock (CRCLX) в GNF
Fr1 106 090,95
1 Circle xStock (CRCLX) в GTQ
Q971,8844
1 Circle xStock (CRCLX) в GYD
$26 567,8085
1 Circle xStock (CRCLX) в ISK
kr15 519,62

Источники Circle xStock

Для более глубокого понимания Circle xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Circle xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Circle xStock

Сколько стоит Circle xStock (CRCLX) на сегодня?
Актуальная цена CRCLX в USD – 127,21 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRCLX в USD?
Текущая цена CRCLX в USD составляет $ 127,21. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Circle xStock?
Рыночная капитализация CRCLX составляет $ 10,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRCLX?
Циркулирующее предложение CRCLX составляет 79,60K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRCLX?
CRCLX достиг максимальной цены (ATH) в 258,3037707311062 USD.
Какова была минимальная цена CRCLX за все время (ATL)?
CRCLX достиг минимальной цены (ATL) в 108,7001141157051 USD.
Каков объем торгов CRCLX?
Объем торгов за последние 24 часа для CRCLX составляет $ 56,50K USD.
Вырастет ли CRCLX в цене в этом году?
CRCLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRCLX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Circle xStock (CRCLX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

