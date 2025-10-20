Текущая цена MicroStrategy сегодня составляет 281 USD. Следите за обновлениями цены MSTRON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSTRON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MicroStrategy сегодня составляет 281 USD. Следите за обновлениями цены MSTRON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSTRON прямо сейчас на MEXC.

MicroStrategy Курс (MSTRON)

Текущая цена 1 MSTRON в USD:

$281
-2,31%1D
USD
График цены MicroStrategy (MSTRON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:53:26 (UTC+8)

Информация о ценах MicroStrategy (MSTRON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 276,82
Мин 24Ч
$ 291,74
Макс 24Ч

$ 276,82
$ 291,74
$ 363,23027862767054
$ 270,5345800436024
-1,00%

-2,31%

-5,28%

-5,28%

Текущая цена MicroStrategy (MSTRON) составляет $ 281. За последние 24 часа MSTRON торговался в диапазоне от $ 276,82 до $ 291,74, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSTRON за все время составляет $ 363,23027862767054, а минимальная – $ 270,5345800436024.

Что касается краткосрочной динамики, MSTRON изменился на -1,00% за последний час, на -2,31% за 24 часа и на -5,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MicroStrategy (MSTRON)

No.2573

$ 429,52K
$ 61,04K
$ 429,52K
1,53K
1 528,53840842
ETH

Текущая рыночная капитализация MicroStrategy составляет $ 429,52K, при 24-часовом объеме торгов $ 61,04K. Циркулируещее обращение MSTRON составляет 1,53K, а общее предложение – 1528.53840842. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 429,52K.

История цен MicroStrategy (MSTRON) в USD

Отслеживайте изменения цены MicroStrategy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -6,6446-2,31%
30 дней$ -54,24-16,18%
60 дней$ +1+0,35%
90 дней$ +1+0,35%
Изменение цены MicroStrategy сегодня

Сегодня для MSTRON зафиксировано изменение $ -6,6446 (-2,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MicroStrategy за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -54,24 (-16,18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MicroStrategy за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MSTRON изменился на $ +1 (+0,35%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MicroStrategy за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +1 (+0,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MicroStrategy (MSTRON)?

Просмотеть страницу истории цен MicroStrategy.

Что такое MicroStrategy (MSTRON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

MicroStrategy доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MicroStrategy. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MSTRON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MicroStrategy в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MicroStrategy простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MicroStrategy (USD)

Сколько будет стоить MicroStrategy (MSTRON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MicroStrategy (MSTRON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MicroStrategy.

Проверьте прогноз цены MicroStrategy!

Токеномика MicroStrategy (MSTRON)

Понимание токеномики MicroStrategy (MSTRON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSTRON прямо сейчас!

Как купить MicroStrategy (MSTRON)

Ищете как купить MicroStrategy? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MicroStrategy на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MSTRON на местную валюту

Источники MicroStrategy

Для более глубокого понимания MicroStrategy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт MicroStrategy
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MicroStrategy

Сколько стоит MicroStrategy (MSTRON) на сегодня?
Актуальная цена MSTRON в USD – 281 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSTRON в USD?
Текущая цена MSTRON в USD составляет $ 281. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MicroStrategy?
Рыночная капитализация MSTRON составляет $ 429,52K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSTRON?
Циркулирующее предложение MSTRON составляет 1,53K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSTRON?
MSTRON достиг максимальной цены (ATH) в 363,23027862767054 USD.
Какова была минимальная цена MSTRON за все время (ATL)?
MSTRON достиг минимальной цены (ATL) в 270,5345800436024 USD.
Каков объем торгов MSTRON?
Объем торгов за последние 24 часа для MSTRON составляет $ 61,04K USD.
Вырастет ли MSTRON в цене в этом году?
MSTRON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSTRON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:53:26 (UTC+8)

