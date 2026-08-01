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Текущая цена HumidiFi сегодня составляет 0,06834 RUB. Рыночная капитализация WET составляет 15 718 200 RUB. Отслеживайте обновления цен WET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена HumidiFi сегодня составляет 0,06834 RUB. Рыночная капитализация WET составляет 15 718 200 RUB. Отслеживайте обновления цен WET в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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HumidiFi Курс (WET)

Текущая цена 1 WET в RUB:

₽5,627325
₽5,627325₽5,627325
+0,23%1D
RUB
График цены HumidiFi (WET) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:06:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена HumidiFi

Текущая цена HumidiFi (WET) сегодня составляет ₽ 0,06834 с изменением 0,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WET на RUB составляет ₽ 0,06834 за WET.

На данный момент HumidiFi занимает #851 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,72M, при оборотном предложении 230,00M WET. В течение последних 24 часов, WET торговался в диапазоне от ₽ 0,06787 (минимум) до ₽ 0,06977 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 27,71937775694783520, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,288471461887209575.

В краткосрочной перспективе WET изменился на -0,02% за последний час и на +3,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,79K.

Рыночная информация HumidiFi (WET)

No.851

₽ 15,72M
₽ 15,72M₽ 15,72M

₽ 58,79K
₽ 58,79K₽ 58,79K

₽ 68,34M
₽ 68,34M₽ 68,34M

230,00M
230,00M 230,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация HumidiFi составляет ₽ 15,72M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,79K. Циркулируещее обращение WET составляет 230,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 68,34M.

История цен HumidiFi в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06787
₽ 0,06787₽ 0,06787
Мин 24Ч
₽ 0,06977
₽ 0,06977₽ 0,06977
Макс 24Ч

₽ 0,06787
₽ 0,06787₽ 0,06787

₽ 0,06977
₽ 0,06977₽ 0,06977

₽ 27,71937775694783520
₽ 27,71937775694783520₽ 27,71937775694783520

₽ 4,288471461887209575
₽ 4,288471461887209575₽ 4,288471461887209575

-0,02%

+0,23%

+3,54%

+3,54%

История цен HumidiFi (WET) в RUB

Отслеживайте изменения цены HumidiFi за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0129131+0,23%
30 дней₽ -0,00077-1,12%
60 дней₽ +0,0119+21,08%
90 дней₽ -0,0287-29,58%
Изменение цены HumidiFi сегодня

Сегодня для WET зафиксировано изменение ₽ +0,0129131 (+0,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены HumidiFi за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00077 (-1,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены HumidiFi за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WET изменился на ₽ +0,0119 (+21,08%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены HumidiFi за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0287 (-29,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HumidiFi (WET)?

Просмотеть страницу истории цен HumidiFi.

Анализ по HumidiFi

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HumidiFi, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке HumidiFi: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

WET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06928, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,0683. Согласно системе хабов, уровень R2 составляет 0,06902, и текущая цена уже пробила этот сопротивительный уровень. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 0,06786 и 0,06758 соответственно, образуя нижнюю структурную поддержку. Группа скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, что указывает на согласованность направления индикаторов. Цена находится в верхней части диапазона хаба, что позволяет говорить о временно доминирующем бычьем тренде. MACD сформировал «золотой перекресток», а краткосрочная динамика движения демонстрирует расширение восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения, однако волатильность сохраняется на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разделение: MACD указывает на рост, тогда как осцилляторы остаются стабильными. Распределение импульсов выглядит концентрированным, без явных признаков дивергенции. Формирование полос Боллинджера свидетельствует о движении цены вдоль верхней границы, при этом амплитуда колебаний остается ограниченной. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,06902, отстоящий от текущей цены всего на 0,00028. Первый опорный уровень снизу — центральная зона 0,0683, находящийся на расстоянии 0,00098 от текущей цены. Дальний уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,06786, что соответствует расстоянию 0,00142 от текущей цены. Более глубокая поддержка находится на уровне S2 — 0,06758, отстоящем на 0,00170 от текущей цены. Вверху заметного ближнего сопротивления пока нет; необходимо следить за более высокими временными рамками для выявления потенциальных ключевых точек хаба.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены HumidiFi?

Цена HumidiFi (WET) зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения — оборот токенов и объем торгов.
2. Настроения на рынке и уровень доверия инвесторов к протоколам DeFi.
3. Общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Уровень принятия платформы и показатели роста пользователей.
5. Токеномика, включая вознаграждения за стейкинг и механизмы сжигания токенов.
6. Регуляторные новости, влияющие на сектор DeFi.
7. Технические разработки и обновления протоколов.
8. Стимулы для предоставления ликвидности и возможности фарминга доходов.
9. Конкуренция со стороны других токенов DeFi.
10. Макроэкономические факторы и уровень склонности к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену HumidiFi?

Люди хотят знать текущую цену HumidiFi (WET) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, оптимальное планирование времени совершения покупок и продаж, оценка стоимости портфеля, отслеживание эффективности инвестиций, анализ рыночных тенденций, а также определение точек входа и выхода из позиций.

Прогноз цены HumidiFi

Прогноз цены HumidiFi (WET) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WET в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены HumidiFi (WET) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена HumidiFi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену HumidiFi достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WET, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены HumidiFi».

Как купить и инвестировать HumidiFi в Россия

Готовы приступить к работе с HumidiFi? Покупка WET на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить HumidiFi. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке HumidiFi (WET).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и HumidiFi будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке HumidiFi (WET)

Что вы можете сделать с HumidiFi

Владение HumidiFi позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое HumidiFi (WET)

Видение HumidiFi заключается в том, чтобы сделать Solana центром самых эффективных, отзывчивых и прозрачных рынков в мире: настоящих интернет-рынков капитала. Протокол переопределяет децентрализованную торговлю, объединяя ончейн-исполнение с логикой маркет-мейкинга институционального уровня, создавая систему, в которой ликвидность всегда активна, адаптивна и оптимизирована для производительности.

Источники HumidiFi

Для более глубокого понимания HumidiFi рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт HumidiFi
Обозреватель блоков

Категория :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:06:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HumidiFi (WET)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о HumidiFi

WET USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WET с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WET USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте HumidiFi (WET) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы HumidiFi в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WET/USDT
₽5,61825
₽5,61825₽5,61825
-2,11%
854.82K (USDT)
WET/USDC
₽5,620725
₽5,620725₽5,620725
-1,91%
806.69K (USDT)

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