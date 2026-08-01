Текущее общее настроение на рынке WET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

WET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06928, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,0683. Согласно системе хабов, уровень R2 составляет 0,06902, и текущая цена уже пробила этот сопротивительный уровень. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 0,06786 и 0,06758 соответственно, образуя нижнюю структурную поддержку. Группа скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, что указывает на согласованность направления индикаторов. Цена находится в верхней части диапазона хаба, что позволяет говорить о временно доминирующем бычьем тренде. MACD сформировал «золотой перекресток», а краткосрочная динамика движения демонстрирует расширение восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения, однако волатильность сохраняется на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разделение: MACD указывает на рост, тогда как осцилляторы остаются стабильными. Распределение импульсов выглядит концентрированным, без явных признаков дивергенции. Формирование полос Боллинджера свидетельствует о движении цены вдоль верхней границы, при этом амплитуда колебаний остается ограниченной. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,06902, отстоящий от текущей цены всего на 0,00028. Первый опорный уровень снизу — центральная зона 0,0683, находящийся на расстоянии 0,00098 от текущей цены. Дальний уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,06786, что соответствует расстоянию 0,00142 от текущей цены. Более глубокая поддержка находится на уровне S2 — 0,06758, отстоящем на 0,00170 от текущей цены. Вверху заметного ближнего сопротивления пока нет; необходимо следить за более высокими временными рамками для выявления потенциальных ключевых точек хаба.

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