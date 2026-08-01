HumidiFi Курс (WET)
Текущая цена HumidiFi (WET) сегодня составляет ₽ 0,06834 с изменением 0,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WET на RUB составляет ₽ 0,06834 за WET.
На данный момент HumidiFi занимает #851 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,72M, при оборотном предложении 230,00M WET. В течение последних 24 часов, WET торговался в диапазоне от ₽ 0,06787 (минимум) до ₽ 0,06977 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 27,71937775694783520, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,288471461887209575.
В краткосрочной перспективе WET изменился на -0,02% за последний час и на +3,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,79K.
No.851
23,00%
SOL
Текущая рыночная капитализация HumidiFi составляет ₽ 15,72M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,79K. Циркулируещее обращение WET составляет 230,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 68,34M.
-0,02%
+0,23%
+3,54%
+3,54%
Отслеживайте изменения цены HumidiFi за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0129131
|+0,23%
|30 дней
|₽ -0,00077
|-1,12%
|60 дней
|₽ +0,0119
|+21,08%
|90 дней
|₽ -0,0287
|-29,58%
Сегодня для WET зафиксировано изменение ₽ +0,0129131 (+0,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00077 (-1,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то WET изменился на ₽ +0,0119 (+21,08%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0287 (-29,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен HumidiFi.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HumidiFi, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке WET: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
WET_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06928, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,0683. Согласно системе хабов, уровень R2 составляет 0,06902, и текущая цена уже пробила этот сопротивительный уровень. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 0,06786 и 0,06758 соответственно, образуя нижнюю структурную поддержку. Группа скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, что указывает на согласованность направления индикаторов. Цена находится в верхней части диапазона хаба, что позволяет говорить о временно доминирующем бычьем тренде. MACD сформировал «золотой перекресток», а краткосрочная динамика движения демонстрирует расширение восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют уточнения, однако волатильность сохраняется на обычном уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разделение: MACD указывает на рост, тогда как осцилляторы остаются стабильными. Распределение импульсов выглядит концентрированным, без явных признаков дивергенции. Формирование полос Боллинджера свидетельствует о движении цены вдоль верхней границы, при этом амплитуда колебаний остается ограниченной. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,06902, отстоящий от текущей цены всего на 0,00028. Первый опорный уровень снизу — центральная зона 0,0683, находящийся на расстоянии 0,00098 от текущей цены. Дальний уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,06786, что соответствует расстоянию 0,00142 от текущей цены. Более глубокая поддержка находится на уровне S2 — 0,06758, отстоящем на 0,00170 от текущей цены. Вверху заметного ближнего сопротивления пока нет; необходимо следить за более высокими временными рамками для выявления потенциальных ключевых точек хаба.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена HumidiFi потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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