Сегодняшняя цена Emblem Vault

Текущая цена Emblem Vault (EMBLEM) сегодня составляет ₽ 0.004262 с изменением 4.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EMBLEM на RUB составляет ₽ 0.004262 за EMBLEM.

На данный момент Emblem Vault занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- EMBLEM. В течение последних 24 часов, EMBLEM торговался в диапазоне от ₽ 0.004222 (минимум) до ₽ 0.004504 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе EMBLEM изменился на +0.09% за последний час и на -0.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 82.19K.

Рыночная информация Emblem Vault (EMBLEM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 82.19K₽ 82.19K ₽ 82.19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4.26M₽ 4.26M ₽ 4.26M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Emblem Vault составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 82.19K. Циркулируещее обращение EMBLEM составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.26M.