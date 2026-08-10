SNX Курс (SNX)
Текущая цена SNX (SNX) сегодня составляет ₽ 0,2108 с изменением 0,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNX на RUB составляет ₽ 0,2108 за SNX.
На данный момент SNX занимает #199 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,62M, при оборотном предложении 344,52M SNX. В течение последних 24 часов, SNX торговался в диапазоне от ₽ 0,2091 (минимум) до ₽ 0,2153 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2.378,5010558869, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,693192470864686.
В краткосрочной перспективе SNX изменился на +%0,33 за последний час и на -%4,58 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 94,27K.
No.199
%101,36
%0,01
ETH
Текущая рыночная капитализация SNX составляет ₽ 72,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 94,27K. Циркулируещее обращение SNX составляет 344,52M, а общее предложение – 344939867.55566317. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,65M.
+%0,33
-%0,89
-%4,58
-%4,58
Отслеживайте изменения цены SNX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,156492
|-%0,89
|30 дней
|₽ -0,0211
|-%9,10
|60 дней
|₽ -0,0336
|-%13,75
|90 дней
|₽ -0,133
|-%38,69
Сегодня для SNX зафиксировано изменение ₽ -0,156492 (-%0,89), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0211 (-%9,10), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SNX изменился на ₽ -0,0336 (-%13,75), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,133 (-%38,69), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SNX.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SNX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SNX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
SNX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2103; текущая цена 0,2108 уже достигла уровня сопротивления R1. Ценовой диапазон находится в пределах зоны между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочная тенденция сохраняет характер бокового движения и коррекции. Рыночная структура находится на ключевом этапе возможного разворота: силы быков и медведей временно уравновешены около ключевой зоны. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии («медвежий» перекрёсток), что указывает на снижение краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных признаков перекупленности или перепроданности. Сигналы быстрых и медленных индикаторов демонстрируют расхождение: краткосрочный сигнал к покупке по скользящим средним противоречит сигналу продажи MACD, что свидетельствует о рассредоточении рыночной энергии и отсутствии чёткой направленности. Волатильность остаётся на низком уровне, рынок проявляет признаки узкого бокового тренда, поэтому трейдерам следует быть осторожными и учитывать риск ложных пробоев. Ближайшие уровни сопротивления расположены на отметках 0,2108 (совпадает с текущей ценой) и 0,2118 (R2), находясь всего в 0–0,0010 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровнях 0,2093 (S1) и 0,2088 (S2), удалённых от текущей цены на 0,0015–0,0020. Уровень центральной зоны 0,2103 выступает важным ориентиром для определения баланса между быками и медведями: его пробой может привести к тестированию эффективности поддержки S1, тогда как удержание выше позволит попробовать повторное движение к максимуму R2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SNX потенциально может вырасти на %0,00. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
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|Время (UTC+8)
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