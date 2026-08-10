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Текущая цена SNX сегодня составляет 0,2108 RUB. Рыночная капитализация SNX составляет 72.624.022,2235963631 RUB. Отслеживайте обновления цен SNX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SNX сегодня составляет 0,2108 RUB. Рыночная капитализация SNX составляет 72.624.022,2235963631 RUB. Отслеживайте обновления цен SNX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SNX Курс (SNX)

Текущая цена 1 SNX в RUB:

₽17,426836
₽17,426836₽17,426836
-0,89%1D
RUB
График цены SNX (SNX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:40:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SNX

Текущая цена SNX (SNX) сегодня составляет ₽ 0,2108 с изменением 0,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNX на RUB составляет ₽ 0,2108 за SNX.

На данный момент SNX занимает #199 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,62M, при оборотном предложении 344,52M SNX. В течение последних 24 часов, SNX торговался в диапазоне от ₽ 0,2091 (минимум) до ₽ 0,2153 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2.378,5010558869, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,693192470864686.

В краткосрочной перспективе SNX изменился на +%0,33 за последний час и на -%4,58 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 94,27K.

Рыночная информация SNX (SNX)

No.199

₽ 72,62M
₽ 72,62M₽ 72,62M

₽ 94,27K
₽ 94,27K₽ 94,27K

₽ 71,65M
₽ 71,65M₽ 71,65M

344,52M
344,52M 344,52M

339.889.850,089
339.889.850,089 339.889.850,089

344.939.867,55566317
344.939.867,55566317 344.939.867,55566317

%101,36

%0,01

₽ 74,403
₽ 74,403₽ 74,403

ETH

Текущая рыночная капитализация SNX составляет ₽ 72,62M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 94,27K. Циркулируещее обращение SNX составляет 344,52M, а общее предложение – 344939867.55566317. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 71,65M.

История цен SNX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2091
₽ 0,2091₽ 0,2091
Мин 24Ч
₽ 0,2153
₽ 0,2153₽ 0,2153
Макс 24Ч

₽ 0,2091
₽ 0,2091₽ 0,2091

₽ 0,2153
₽ 0,2153₽ 0,2153

₽ 2.378,5010558869
₽ 2.378,5010558869₽ 2.378,5010558869

₽ 2,693192470864686
₽ 2,693192470864686₽ 2,693192470864686

+%0,33

-%0,89

-%4,58

-%4,58

История цен SNX (SNX) в RUB

Отслеживайте изменения цены SNX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,156492-%0,89
30 дней₽ -0,0211-%9,10
60 дней₽ -0,0336-%13,75
90 дней₽ -0,133-%38,69
Изменение цены SNX сегодня

Сегодня для SNX зафиксировано изменение ₽ -0,156492 (-%0,89), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SNX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0211 (-%9,10), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SNX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SNX изменился на ₽ -0,0336 (-%13,75), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SNX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,133 (-%38,69), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SNX (SNX)?

Просмотеть страницу истории цен SNX.

Анализ по SNX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SNX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SNX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SNX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

SNX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2103; текущая цена 0,2108 уже достигла уровня сопротивления R1. Ценовой диапазон находится в пределах зоны между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочная тенденция сохраняет характер бокового движения и коррекции. Рыночная структура находится на ключевом этапе возможного разворота: силы быков и медведей временно уравновешены около ключевой зоны. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии («медвежий» перекрёсток), что указывает на снижение краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных признаков перекупленности или перепроданности. Сигналы быстрых и медленных индикаторов демонстрируют расхождение: краткосрочный сигнал к покупке по скользящим средним противоречит сигналу продажи MACD, что свидетельствует о рассредоточении рыночной энергии и отсутствии чёткой направленности. Волатильность остаётся на низком уровне, рынок проявляет признаки узкого бокового тренда, поэтому трейдерам следует быть осторожными и учитывать риск ложных пробоев. Ближайшие уровни сопротивления расположены на отметках 0,2108 (совпадает с текущей ценой) и 0,2118 (R2), находясь всего в 0–0,0010 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровнях 0,2093 (S1) и 0,2088 (S2), удалённых от текущей цены на 0,0015–0,0020. Уровень центральной зоны 0,2103 выступает важным ориентиром для определения баланса между быками и медведями: его пробой может привести к тестированию эффективности поддержки S1, тогда как удержание выше позволит попробовать повторное движение к максимуму R2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SNX?

Цены SNX зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия DeFi и использование протокола Synthetix
2. Общий объем замороженных активов (TVL) на платформе
3. Вознаграждения за стейкинг и уровни доходности
4. Объем торговли синтетическими активами
5. Обновления сети и улучшения протокола
6. Общие настроения на рынке криптовалют
7. Комиссии и уровень загруженности сети Ethereum
8. Конкуренция со стороны других DeFi-протоколов
9. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi
10. Предложение токена SNX и уровень участия в стейкинге

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SNX?

Люди хотят знать текущую цену SNX, потому что: 1) для принятия торговых решений — покупки/продажи в оптимальные моменты; 2) для отслеживания портфеля — мониторинга эффективности инвестиций; 3) для анализа рынка — понимания трендов и волатильности; 4) для участия в DeFi — SNX используется для торговли синтетическими активами на протоколе Synthetix.

Прогноз цены SNX

Прогноз цены SNX (SNX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SNX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста %0,00.
Прогноз цены SNX (SNX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SNX потенциально может вырасти на %0,00. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SNX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SNX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SNX».

Как купить и инвестировать SNX в Россия

Готовы приступить к работе с SNX? Покупка SNX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SNX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SNX (SNX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SNX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SNX (SNX)

Что вы можете сделать с SNX

Владение SNX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Whitepaper

Источники SNX

Для более глубокого понимания SNX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SNX
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:40:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SNX (SNX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SNX

SNX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SNX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SNX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SNX (SNX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SNX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNX/USDT
₽17,410302
₽17,410302₽17,410302
-%0,89
446.12K (USDT)
SNX/USDC
₽17,410302
₽17,410302₽17,410302
-%0,84
254.01K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SNX = 17,426836 RUB