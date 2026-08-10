Текущее общее настроение на рынке SNX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

SNX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2103; текущая цена 0,2108 уже достигла уровня сопротивления R1. Ценовой диапазон находится в пределах зоны между уровнями S2 и R2. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, тогда как долгосрочная тенденция сохраняет характер бокового движения и коррекции. Рыночная структура находится на ключевом этапе возможного разворота: силы быков и медведей временно уравновешены около ключевой зоны. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии («медвежий» перекрёсток), что указывает на снижение краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, без явных признаков перекупленности или перепроданности. Сигналы быстрых и медленных индикаторов демонстрируют расхождение: краткосрочный сигнал к покупке по скользящим средним противоречит сигналу продажи MACD, что свидетельствует о рассредоточении рыночной энергии и отсутствии чёткой направленности. Волатильность остаётся на низком уровне, рынок проявляет признаки узкого бокового тренда, поэтому трейдерам следует быть осторожными и учитывать риск ложных пробоев. Ближайшие уровни сопротивления расположены на отметках 0,2108 (совпадает с текущей ценой) и 0,2118 (R2), находясь всего в 0–0,0010 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровнях 0,2093 (S1) и 0,2088 (S2), удалённых от текущей цены на 0,0015–0,0020. Уровень центральной зоны 0,2103 выступает важным ориентиром для определения баланса между быками и медведями: его пробой может привести к тестированию эффективности поддержки S1, тогда как удержание выше позволит попробовать повторное движение к максимуму R2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.