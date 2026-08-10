Текущее общее настроение на рынке COLLECT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

COLLECT_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме на уровне 0,05562, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,05475. Текущая стоимость близка к уровню сопротивления R1 — 0,0557 и расположена в верхней части ключевой ценовой структуры. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а ценовая динамика остаётся в узком диапазоне между центральной зоной и первым уровнем сопротивления. Показатели индикаторов демонстрируют равновесие между быками и медведями вблизи ключевых уровней, без явных признаков одностороннего пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «глухого пересечения»: быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направляющих для дальнейшей динамики. Значения KDJ и StochRSI также снизились, подтверждая ослабление восходящего тренда. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок переходит в фазу низковолатильной консолидации. Показатели быстрой и медленной линий начали распадаться по уровням, что указывает на сохранение долгосрочного тренда, но усиление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,0557, всего в 0,00008 от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже располагается первый уровень поддержки — 0,05401, находящийся на расстоянии 0,00161 от текущей стоимости; этот уровень служит ориентиром для возможной коррекции. Далее следует сильный уровень поддержки S2 — 0,05306, удалённый от текущей цены на 0,00256. Вверху второй уровень сопротивления — 0,05644, который находится на расстоянии 0,00082 от текущей цены и представляет собой цель для потенциального пробоя.

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