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Текущая цена Collect on Fanable сегодня составляет 0,05482 RUB. Рыночная капитализация COLLECT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен COLLECT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Collect on Fanable сегодня составляет 0,05482 RUB. Рыночная капитализация COLLECT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен COLLECT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Collect on Fanable Курс (COLLECT)

Текущая цена 1 COLLECT в RUB:

₽4,5303248
₽4,5303248₽4,5303248
-0,12%1D
RUB
График цены Collect on Fanable (COLLECT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:23:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Collect on Fanable

Текущая цена Collect on Fanable (COLLECT) сегодня составляет ₽ 0,05482 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COLLECT на RUB составляет ₽ 0,05482 за COLLECT.

На данный момент Collect on Fanable занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- COLLECT. В течение последних 24 часов, COLLECT торговался в диапазоне от ₽ 0,05362 (минимум) до ₽ 0,05657 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе COLLECT изменился на -0,30% за последний час и на +4,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,50K.

Рыночная информация Collect on Fanable (COLLECT)

--
----

₽ 76,50K
₽ 76,50K₽ 76,50K

₽ 164,46M
₽ 164,46M₽ 164,46M

--
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3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Collect on Fanable составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,50K. Циркулируещее обращение COLLECT составляет --, а общее предложение – 3000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 164,46M.

История цен Collect on Fanable в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,05362
₽ 0,05362₽ 0,05362
Мин 24Ч
₽ 0,05657
₽ 0,05657₽ 0,05657
Макс 24Ч

₽ 0,05362
₽ 0,05362₽ 0,05362

₽ 0,05657
₽ 0,05657₽ 0,05657

--
----

--
----

-0,30%

-0,12%

+4,75%

+4,75%

История цен Collect on Fanable (COLLECT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Collect on Fanable за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0054429-0,12%
30 дней₽ +0,01316+31,58%
60 дней₽ -0,00694-11,24%
90 дней₽ +0,00164+3,08%
Изменение цены Collect on Fanable сегодня

Сегодня для COLLECT зафиксировано изменение ₽ -0,0054429 (-0,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Collect on Fanable за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01316 (+31,58%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Collect on Fanable за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COLLECT изменился на ₽ -0,00694 (-11,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Collect on Fanable за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00164 (+3,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Collect on Fanable (COLLECT)?

Просмотеть страницу истории цен Collect on Fanable.

Анализ по Collect on Fanable

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Collect on Fanable, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Collect on Fanable: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке COLLECT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

COLLECT_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме на уровне 0,05562, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,05475. Текущая стоимость близка к уровню сопротивления R1 — 0,0557 и расположена в верхней части ключевой ценовой структуры. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а ценовая динамика остаётся в узком диапазоне между центральной зоной и первым уровнем сопротивления. Показатели индикаторов демонстрируют равновесие между быками и медведями вблизи ключевых уровней, без явных признаков одностороннего пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «глухого пересечения»: быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направляющих для дальнейшей динамики. Значения KDJ и StochRSI также снизились, подтверждая ослабление восходящего тренда. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок переходит в фазу низковолатильной консолидации. Показатели быстрой и медленной линий начали распадаться по уровням, что указывает на сохранение долгосрочного тренда, но усиление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,0557, всего в 0,00008 от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже располагается первый уровень поддержки — 0,05401, находящийся на расстоянии 0,00161 от текущей стоимости; этот уровень служит ориентиром для возможной коррекции. Далее следует сильный уровень поддержки S2 — 0,05306, удалённый от текущей цены на 0,00256. Вверху второй уровень сопротивления — 0,05644, который находится на расстоянии 0,00082 от текущей цены и представляет собой цель для потенциального пробоя.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Collect on Fanable?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов COLLECT на платформе Fanable:

1. Уровень принятия платформы и рост числа пользователей — чем больше коллекционеров присоединяется, тем выше спрос.
2. Тренды на рынке NFT — циклы бычьего или медвежьего рынка в более широком пространстве NFT оказывают влияние на коллекционные активы.
3. Полезность и вознаграждения за стейкинг — использование токена в рамках экосистемы.
4. Объём торгов и ликвидность — более высокая активность способствует стабильности цен.
5. Анонсы партнёрств — сотрудничество с художниками, брендами или платформами.
6. Механика предложения — сжигание токенов, эмиссия или блокировка для стейкинга.
7. Настроения на рынке — общие условия криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
8. Развитие платформы — новые функции, обновления или запуски продуктов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Collect on Fanable?

Люди хотят знать текущую цену на Collect on Fanable (COLLECT) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и анализ инвестиций. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам эффективно исполнять ордера на покупку/продажу и отслеживать стоимость своих позиций.

Прогноз цены Collect on Fanable

Прогноз цены Collect on Fanable (COLLECT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COLLECT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Collect on Fanable (COLLECT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Collect on Fanable потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Collect on Fanable достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены COLLECT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Collect on Fanable».

Как купить и инвестировать Collect on Fanable в Россия

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Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

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Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

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Руководство по покупке Collect on Fanable (COLLECT)

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Что такое Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Источники Collect on Fanable

Для более глубокого понимания Collect on Fanable рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Collect on Fanable
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:23:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Collect on Fanable (COLLECT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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COLLECT USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COLLECT/USDT
₽4,4766088
₽4,4766088₽4,4766088
-1,29%
1.40M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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