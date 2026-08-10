Collect on Fanable Курс (COLLECT)
Текущая цена Collect on Fanable (COLLECT) сегодня составляет ₽ 0,05482 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COLLECT на RUB составляет ₽ 0,05482 за COLLECT.
На данный момент Collect on Fanable занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- COLLECT. В течение последних 24 часов, COLLECT торговался в диапазоне от ₽ 0,05362 (минимум) до ₽ 0,05657 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе COLLECT изменился на -0,30% за последний час и на +4,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,50K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Collect on Fanable составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,50K. Циркулируещее обращение COLLECT составляет --, а общее предложение – 3000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 164,46M.
-0,30%
-0,12%
+4,75%
+4,75%
Отслеживайте изменения цены Collect on Fanable за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0054429
|-0,12%
|30 дней
|₽ +0,01316
|+31,58%
|60 дней
|₽ -0,00694
|-11,24%
|90 дней
|₽ +0,00164
|+3,08%
Сегодня для COLLECT зафиксировано изменение ₽ -0,0054429 (-0,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01316 (+31,58%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то COLLECT изменился на ₽ -0,00694 (-11,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00164 (+3,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Collect on Fanable.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Collect on Fanable, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке COLLECT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
COLLECT_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме на уровне 0,05562, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,05475. Текущая стоимость близка к уровню сопротивления R1 — 0,0557 и расположена в верхней части ключевой ценовой структуры. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а ценовая динамика остаётся в узком диапазоне между центральной зоной и первым уровнем сопротивления. Показатели индикаторов демонстрируют равновесие между быками и медведями вблизи ключевых уровней, без явных признаков одностороннего пробоя. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «глухого пересечения»: быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких направляющих для дальнейшей динамики. Значения KDJ и StochRSI также снизились, подтверждая ослабление восходящего тренда. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность сокращается, рынок переходит в фазу низковолатильной консолидации. Показатели быстрой и медленной линий начали распадаться по уровням, что указывает на сохранение долгосрочного тренда, но усиление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,0557, всего в 0,00008 от текущей цены, что делает его важным тестовым уровнем. Ниже располагается первый уровень поддержки — 0,05401, находящийся на расстоянии 0,00161 от текущей стоимости; этот уровень служит ориентиром для возможной коррекции. Далее следует сильный уровень поддержки S2 — 0,05306, удалённый от текущей цены на 0,00256. Вверху второй уровень сопротивления — 0,05644, который находится на расстоянии 0,00082 от текущей цены и представляет собой цель для потенциального пробоя.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Collect on Fanable потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
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