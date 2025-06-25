H

Humanity Protocol – это децентрализованная сеть идентификации, предназначенная для подтверждения того, что вы являетесь реальным, уникальным человеком, без ущерба для вашей конфиденциальности. Основанная на криптографии с нулевым разглашением, она позволяет любому человеку подтвердить свою человечность с помощью простого сканирования ладони, создавая безопасную, устойчивую к атакам Сибиллы идентичность, которая работает как в Интернете, так и в реальной жизни. Humanity Protocol создает тот уровень доверия, которого не хватало Интернету, подтверждая человечность без раскрытия личности.

Название криптовалютыH

МестоNo.306

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.77%

Оборотное предложение2,119,259,306

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.2119%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.15748596182897467,2025-06-25

Наименьшая цена0.01799202366031281,2025-06-27

Публичный блокчейнETH

Сектор

Соцсети

