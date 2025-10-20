Текущая цена TOWER Ecosystem сегодня составляет 0.0009408 USD. Следите за обновлениями цены TOWER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOWER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TOWER Ecosystem сегодня составляет 0.0009408 USD. Следите за обновлениями цены TOWER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOWER прямо сейчас на MEXC.

TOWER Ecosystem Курс (TOWER)

График цены TOWER Ecosystem (TOWER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:56 (UTC+8)

Информация о ценах TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

Текущая цена TOWER Ecosystem (TOWER) составляет $ 0,0009408. За последние 24 часа TOWER торговался в диапазоне от $ 0,0009206 до $ 0,0009548, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TOWER за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TOWER изменился на +0,83% за последний час, на +0,06% за 24 часа и на -4,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TOWER Ecosystem (TOWER)

Текущая рыночная капитализация TOWER Ecosystem составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 77,97K. Циркулируещее обращение TOWER составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,41M.

История цен TOWER Ecosystem (TOWER) в USD

Отслеживайте изменения цены TOWER Ecosystem за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000000564+0,06%
30 дней$ -0,0002293-19,60%
60 дней$ -0,001018-51,98%
90 дней$ +0,0003531+60,08%
Изменение цены TOWER Ecosystem сегодня

Сегодня для TOWER зафиксировано изменение $ +0,000000564 (+0,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TOWER Ecosystem за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0002293 (-19,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TOWER Ecosystem за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TOWER изменился на $ -0,001018 (-51,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TOWER Ecosystem за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0003531 (+60,08%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TOWER Ecosystem (TOWER)?

Просмотеть страницу истории цен TOWER Ecosystem.

Что такое TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в TOWER Ecosystem. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TOWER, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о TOWER Ecosystem в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки TOWER Ecosystem простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены TOWER Ecosystem (USD)

Сколько будет стоить TOWER Ecosystem (TOWER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TOWER Ecosystem (TOWER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TOWER Ecosystem.

Проверьте прогноз цены TOWER Ecosystem!

Токеномика TOWER Ecosystem (TOWER)

Понимание токеномики TOWER Ecosystem (TOWER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TOWER прямо сейчас!

Как купить TOWER Ecosystem (TOWER)

Ищете как купить TOWER Ecosystem? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести TOWER Ecosystem на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TOWER на местную валюту

Источники TOWER Ecosystem

Для более глубокого понимания TOWER Ecosystem рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт TOWER Ecosystem
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TOWER Ecosystem

Сколько стоит TOWER Ecosystem (TOWER) на сегодня?
Актуальная цена TOWER в USD – 0,0009408 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TOWER в USD?
Текущая цена TOWER в USD составляет $ 0,0009408. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TOWER Ecosystem?
Рыночная капитализация TOWER составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TOWER?
Циркулирующее предложение TOWER составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TOWER?
TOWER достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TOWER за все время (ATL)?
TOWER достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TOWER?
Объем торгов за последние 24 часа для TOWER составляет $ 77,97K USD.
Вырастет ли TOWER в цене в этом году?
TOWER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TOWER для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии TOWER Ecosystem (TOWER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

