Сегодняшняя цена Humans.ai

Текущая цена Humans.ai (HEART) сегодня составляет ₽ 0.0002272 с изменением 6.95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HEART на RUB составляет ₽ 0.0002272 за HEART.

На данный момент Humans.ai занимает #1300 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,77M, при оборотном предложении 7,80B HEART. В течение последних 24 часов, HEART торговался в диапазоне от ₽ 0.00021 (минимум) до ₽ 0.0002278 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18.399412914070499164, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0301887782293729401.

В краткосрочной перспективе HEART изменился на +0.22% за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,34K.

Рыночная информация Humans.ai (HEART)

Место No.1300 Рыночная капитализация ₽ 1,77M₽ 1,77M ₽ 1,77M Объем (24Ч) ₽ 66,34K₽ 66,34K ₽ 66,34K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.77M₽ 1.77M ₽ 1.77M Оборотное предложение 7,80B 7,80B 7,80B Макс. предложение 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 Общее предложение 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 Коэффициент обращения 100.00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Humans.ai составляет ₽ 1,77M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,34K. Циркулируещее обращение HEART составляет 7,80B, а общее предложение – 7800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.77M.