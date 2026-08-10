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Текущая цена Humans.ai сегодня составляет 0.0002272 RUB. Рыночная капитализация HEART составляет 1,772,160 RUB. Отслеживайте обновления цен HEART в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Humans.ai сегодня составляет 0.0002272 RUB. Рыночная капитализация HEART составляет 1,772,160 RUB. Отслеживайте обновления цен HEART в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Humans.ai Курс (HEART)

Текущая цена 1 HEART в RUB:

₽0.018807425
₽0.018807425₽0.018807425
+6,95%1D
RUB
График цены Humans.ai (HEART) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:00:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Humans.ai

Текущая цена Humans.ai (HEART) сегодня составляет ₽ 0.0002272 с изменением 6.95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HEART на RUB составляет ₽ 0.0002272 за HEART.

На данный момент Humans.ai занимает #1300 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,77M, при оборотном предложении 7,80B HEART. В течение последних 24 часов, HEART торговался в диапазоне от ₽ 0.00021 (минимум) до ₽ 0.0002278 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18.399412914070499164, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0301887782293729401.

В краткосрочной перспективе HEART изменился на +0.22% за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,34K.

Рыночная информация Humans.ai (HEART)

No.1300

₽ 1,77M
₽ 1,77M₽ 1,77M

₽ 66,34K
₽ 66,34K₽ 66,34K

₽ 1.77M
₽ 1.77M₽ 1.77M

7,80B
7,80B 7,80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Текущая рыночная капитализация Humans.ai составляет ₽ 1,77M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,34K. Циркулируещее обращение HEART составляет 7,80B, а общее предложение – 7800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.77M.

История цен Humans.ai в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.00021
₽ 0.00021₽ 0.00021
Мин 24Ч
₽ 0.0002278
₽ 0.0002278₽ 0.0002278
Макс 24Ч

₽ 0.00021
₽ 0.00021₽ 0.00021

₽ 0.0002278
₽ 0.0002278₽ 0.0002278

₽ 18.399412914070499164
₽ 18.399412914070499164₽ 18.399412914070499164

₽ 0.0301887782293729401
₽ 0.0301887782293729401₽ 0.0301887782293729401

+0.22%

+6.95%

0.00%

0.00%

История цен Humans.ai (HEART) в RUB

Отслеживайте изменения цены Humans.ai за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.001222175+6.95%
30 дней₽ -0.0001283-36.10%
60 дней₽ -0.0002234-49.58%
90 дней₽ -0.0004275-65.30%
Изменение цены Humans.ai сегодня

Сегодня для HEART зафиксировано изменение ₽ +0.001222175 (+6.95%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Humans.ai за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0001283 (-36.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Humans.ai за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HEART изменился на ₽ -0.0002234 (-49.58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Humans.ai за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0004275 (-65.30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Humans.ai (HEART)?

Просмотеть страницу истории цен Humans.ai.

Анализ по Humans.ai

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Humans.ai, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Humans.ai?

Цены токена HEART зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей в экосистеме Humans.ai
2. Развитие технологий ИИ и заключение стратегических партнерств
3. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
4. Настроения рынка в отношении криптовалют, ориентированных на ИИ
5. Общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с биткоином
6. Объем торгов и ликвидность на биржах
7. Регуляторные новости, затрагивающие секторы ИИ или криптовалют
8. Анонсы команды и прогресс реализации дорожной карты
9. Конкуренция со стороны других блокчейн-проектов, связанных с ИИ
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Humans.ai?

Люди хотят знать текущую цену Humans.ai (HEART) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, оптимальное планирование входов и выходов с рынка, отслеживание эффективности инвестиций и оценка рыночного настроения. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности и новых возможностей.

Прогноз цены Humans.ai

Прогноз цены Humans.ai (HEART) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HEART в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Humans.ai (HEART) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Humans.ai потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Humans.ai достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HEART, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Humans.ai».

Как купить и инвестировать Humans.ai в Россия

Готовы приступить к работе с Humans.ai? Покупка HEART на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Humans.ai. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Humans.ai (HEART).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Humans.ai будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Humans.ai (HEART)

Что вы можете сделать с Humans.ai

Владение Humans.ai позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Источники Humans.ai

Для более глубокого понимания Humans.ai рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Humans.ai
Обозреватель блоков

Категория :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:00:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Humans.ai (HEART)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Humans.ai

HEART USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HEART с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HEART USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Humans.ai (HEART) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Humans.ai в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HEART/USDT
₽0.018823959
₽0.018823959₽0.018823959
+7.05%
305.44M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 HEART = 0.018782624 RUB